https://uz.sputniknews.ru/20230515/uzbekistanetsy-chempionat-mira-2023-tayskiy-boks-nagrady-34922887.html
Узбекистанец завоевал золото на ЧМ по тайскому боксу
Узбекистанец завоевал золото на ЧМ по тайскому боксу
Узбекистанцы выиграли пять наград, в том числе золото.
2023-05-15T10:17+0500
2023-05-15T10:17+0500
2023-05-15T10:35+0500
спорт
узбекистанец
бокс
зубайра хусанов
далер собиров
рахматжон ходжаев
акобир кахарамонов
наимджон тухтабоев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/09/08/20412520_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bc269c88d5ade7fa087d5625aa2d4078.jpg
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Зубайра Хусанов (54 кг) завоевал золото на чемпионате мира по тайскому боксу в Таиланде, передает министерство молодежной политики и спорта.Всего узбекские спортсмены завоевали пять медалей в рамках турнира. Так, Далер Собиров (51 кг) и Рахматжон Ходжаев (75 кг) выиграли по серебру, Акобир Кахарамонов (91 кг) и Наимджон Тухтабоев (75 кг) – по бронзе.Чемпионат по тайскому боксу проходил с 4 по 13 мая в Бангкоке. В нем приняли участие спортсмены из 102 стран мира.Соревнования стали квалификацией боксеров ко Всемирным играм боевых искусств, которые состоятся с 21 по 30 октября в Саудовской Аравии.Ранее узбекистанцы успешно выступили на чемпионате мира по боксу, выиграв девять наград.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/09/08/20412520_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2de3cd0f49d1365fe31dab284d66863b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт узбекистан тайский бокс чемпионат мира по тайскому боксу 2023 бангкок награды итог зубайра хусанов далер собиров рахматжон ходжаев акобир кахарамонов наимджон тухтабоев
спорт узбекистан тайский бокс чемпионат мира по тайскому боксу 2023 бангкок награды итог зубайра хусанов далер собиров рахматжон ходжаев акобир кахарамонов наимджон тухтабоев
Узбекистанец завоевал золото на ЧМ по тайскому боксу
10:17 15.05.2023 (обновлено: 10:35 15.05.2023)
Всего в рамках турнира узбекские спортсмены выиграли пять наград, среди которых одна золотая медаль.
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik.
Зубайра Хусанов (54 кг) завоевал золото на чемпионате мира по тайскому боксу в Таиланде, передает
министерство молодежной политики и спорта.
Всего узбекские спортсмены завоевали пять медалей в рамках турнира. Так, Далер Собиров (51 кг) и Рахматжон Ходжаев (75 кг) выиграли по серебру, Акобир Кахарамонов (91 кг) и Наимджон Тухтабоев (75 кг) – по бронзе.
Чемпионат по тайскому боксу проходил с 4 по 13 мая в Бангкоке. В нем приняли участие спортсмены из 102 стран мира.
Соревнования стали квалификацией боксеров ко Всемирным играм боевых искусств, которые состоятся с 21 по 30 октября в Саудовской Аравии.
Ранее узбекистанцы успешно выступили на чемпионате мира по боксу, выиграв девять наград.