https://uz.sputniknews.ru/20230515/uzbekistanetsy-chempionat-mira-2023-tayskiy-boks-nagrady-34922887.html

Узбекистанец завоевал золото на ЧМ по тайскому боксу

Узбекистанец завоевал золото на ЧМ по тайскому боксу

Узбекистанцы выиграли пять наград, в том числе золото.

2023-05-15T10:17+0500

2023-05-15T10:17+0500

2023-05-15T10:35+0500

спорт

узбекистанец

бокс

зубайра хусанов

далер собиров

рахматжон ходжаев

акобир кахарамонов

наимджон тухтабоев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/09/08/20412520_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bc269c88d5ade7fa087d5625aa2d4078.jpg

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Зубайра Хусанов (54 кг) завоевал золото на чемпионате мира по тайскому боксу в Таиланде, передает министерство молодежной политики и спорта.Всего узбекские спортсмены завоевали пять медалей в рамках турнира. Так, Далер Собиров (51 кг) и Рахматжон Ходжаев (75 кг) выиграли по серебру, Акобир Кахарамонов (91 кг) и Наимджон Тухтабоев (75 кг) – по бронзе.Чемпионат по тайскому боксу проходил с 4 по 13 мая в Бангкоке. В нем приняли участие спортсмены из 102 стран мира.Соревнования стали квалификацией боксеров ко Всемирным играм боевых искусств, которые состоятся с 21 по 30 октября в Саудовской Аравии.Ранее узбекистанцы успешно выступили на чемпионате мира по боксу, выиграв девять наград.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

спорт узбекистан тайский бокс чемпионат мира по тайскому боксу 2023 бангкок награды итог зубайра хусанов далер собиров рахматжон ходжаев акобир кахарамонов наимджон тухтабоев