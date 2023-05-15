https://uz.sputniknews.ru/20230515/v-turtsii-podschitali-vse-byulleteni---budet-li-vtoroy-tur-34926613.html

В Турции подсчитали все бюллетени — будет ли второй тур

В Турции подсчитали все бюллетени — будет ли второй тур

После подсчета 100% бюллетеней в Турции нынешний президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал более 49% голосов.

2023-05-15T11:55+0500

2023-05-15T11:55+0500

2023-05-15T12:16+0500

в мире

турция

выборы президента

реджеп тайип эрдоган

кемаль кылычдароглу

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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Нынешний президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,24% голосов по итогам подсчета 100% бюллетеней с избирательных участков на территории страны в ходе президентских выборов в Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на гостелеканал TRT Haber.За его главного оппонента Кемаля Кылычдар оглу проголосовало 45,06% голосов. Подсчет голосов на участках для голосования за рубежом продолжается, уточняет агентство.Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, в стране должен 28 мая может пройти второй тур выборов. Окончательные результаты голосования и решение о проведении второго тура объявит ЦИК Турции.По данным СМИ, по итогам обработки 100% бюллетеней с более 192 тысяч урн Высшая избирательная комиссия признала недействительными более 1 миллиона 21 тысячи голосов из 53,9 миллионов. Явка превысила 88,8%. Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. На пост главы государства претендуют трое: действующий президент 69-летний Эрдоган — единый кандидат от Республиканского альянса, 74-летний Кылычдароглу — от оппозиционного Народного альянса, а также 55-летний Синан Оган — от альянса Ata. Четвертый кандидат — лидер партии Memleket Мухаррем Индже снял свою кандидатуру за три дня до выборов.Окончательные итоги должны появиться 19 мая в официальной газете.

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