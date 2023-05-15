https://uz.sputniknews.ru/20230515/v-turtsii-podschitali-vse-byulleteni---budet-li-vtoroy-tur-34926613.html
В Турции подсчитали все бюллетени — будет ли второй тур
В Турции подсчитали все бюллетени — будет ли второй тур
После подсчета 100% бюллетеней в Турции нынешний президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал более 49% голосов.
2023-05-15T11:55+0500
2023-05-15T11:55+0500
2023-05-15T12:16+0500
в мире
турция
выборы президента
реджеп тайип эрдоган
кемаль кылычдароглу
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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Нынешний президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,24% голосов по итогам подсчета 100% бюллетеней с избирательных участков на территории страны в ходе президентских выборов в Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на гостелеканал TRT Haber.За его главного оппонента Кемаля Кылычдар оглу проголосовало 45,06% голосов. Подсчет голосов на участках для голосования за рубежом продолжается, уточняет агентство.Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, в стране должен 28 мая может пройти второй тур выборов. Окончательные результаты голосования и решение о проведении второго тура объявит ЦИК Турции.По данным СМИ, по итогам обработки 100% бюллетеней с более 192 тысяч урн Высшая избирательная комиссия признала недействительными более 1 миллиона 21 тысячи голосов из 53,9 миллионов. Явка превысила 88,8%. Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. На пост главы государства претендуют трое: действующий президент 69-летний Эрдоган — единый кандидат от Республиканского альянса, 74-летний Кылычдароглу — от оппозиционного Народного альянса, а также 55-летний Синан Оган — от альянса Ata. Четвертый кандидат — лидер партии Memleket Мухаррем Индже снял свою кандидатуру за три дня до выборов.Окончательные итоги должны появиться 19 мая в официальной газете.
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MIA „Rosiya Segodnya“
турция выборы президента голосование подсчет бюллетеней реджеп тайип эрдоган кемаль кылычдароглу второй тур выборов итоги результаты
турция выборы президента голосование подсчет бюллетеней реджеп тайип эрдоган кемаль кылычдароглу второй тур выборов итоги результаты
В Турции подсчитали все бюллетени — будет ли второй тур
11:55 15.05.2023 (обновлено: 12:16 15.05.2023)
После подсчета 100% бюллетеней в Турции нынешний президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал более 49% голосов.
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik.
Нынешний президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,24% голосов по итогам подсчета 100% бюллетеней с избирательных участков на территории страны в ходе президентских выборов в Турции, сообщает РИА Новости
со ссылкой на гостелеканал TRT Haber.
За его главного оппонента Кемаля Кылычдар оглу проголосовало 45,06% голосов.
Подсчет голосов на участках для голосования за рубежом продолжается, уточняет агентство.
Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, в стране должен 28 мая может пройти второй тур выборов. Окончательные результаты голосования и решение о проведении второго тура объявит ЦИК Турции.
По данным СМИ, по итогам обработки 100% бюллетеней с более 192 тысяч урн Высшая избирательная комиссия признала недействительными более 1 миллиона 21 тысячи голосов из 53,9 миллионов. Явка превысила 88,8%.
Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. На пост главы государства претендуют трое: действующий президент 69-летний Эрдоган — единый кандидат от Республиканского альянса, 74-летний Кылычдароглу — от оппозиционного Народного альянса, а также 55-летний Синан Оган — от альянса Ata. Четвертый кандидат — лидер партии Memleket Мухаррем Индже снял свою кандидатуру за три дня до выборов.
Окончательные итоги должны появиться 19 мая в официальной газете.