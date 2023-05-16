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https://uz.sputniknews.ru/20230516/pust-ostanutsya-nashi-stixi-a-ne-te-prezentovan-sbornik-poeziya-russkogo-leta-34993361.html
"Пусть останутся наши стихи, а не те": презентован сборник "ПоэZия русского лета"
"Пусть останутся наши стихи, а не те": презентован сборник "ПоэZия русского лета"
В книгу под редакцией телеканала RT вошли стихотворения и поэмы 25 авторов, над которыми они работали c 2014 года.
2023-05-16T23:41+0500
2023-05-17T00:04+0500
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МОСКВА, 16 мая – Sputnik, Михаил Воробьев. В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" во вторник 16 мая прошла презентация сборника "ПоэZия русского лета".Она пояснила, что журналистам уже давно было известно о работах пишущих о войне поэтов, но в целом в стране их произведения мало кто читал. Поэтому зародилась идея донести их творчество до широкой публики.Книга уже доступна в крупных книжных магазинах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону, Самары, Новосибирска, Екатеринбурга, Алматы и будет дальше распространяться уже по всей России. Ее можно приобрести в книжных сетях "Читай город", "Буквоед", "Лабиринт", "Молодая гвардия", "Московский дом книги", "Торговый дом Москва", "Амиталь" и в других, а также на онлайн-платформах OZON, Wildberries, "Лабиринт" и "Яндекс".Кроме того, с 16 мая и на протяжении месяца все желающие смогут скачать сборник бесплатно на платформе "Литрес".По словам Кожановой, сборник планируется представить 18 мая на XVIII Санкт-Петербургском международном книжном салоне, 3 июня – на книжном фестивале "Красная площадь", а также на Московской международной книжной ярмарке, которая традиционно проходит в конце августа. Будут и презентации книги в книжных магазинах.Часть средств, вырученных от продажи книги, пойдет на проект "Дети войны", который RT ведет уже почти три года. В его рамках пострадавшим детям помогают с лечением и реабилитацией.Один из авторов сборника Дмитрий Артис обратил внимание на то, что у нарисованного на обложке книги повернутого спиной российского солдата есть прототип в реальности.По мнению Артиса, мы очень долгое время жили в эстетике предательства, когда оно возносилось в рамках некого культа.Поэт Мария Ватутина назвала сборник литературным историческим событием."Мы встречаемся с людьми в воинских частях, в госпиталях. Ездят ребята за ленточку (на передовую – прим. Sputnik), мы встречаемся с вернувшимися участниками боевых действий. Поэтому мы знаем правду. Мы бы все хотели, чтобы от периода СВО остались наши стихи, а не те".
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книга
книга

"Пусть останутся наши стихи, а не те": презентован сборник "ПоэZия русского лета"

23:41 16.05.2023 (обновлено: 00:04 17.05.2023)
© FOTO / Россия сегодня / Владимир ТрефиловПрезентация сборника "ПоэZия русского лета"
Презентация сборника ПоэZия русского лета - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.05.2023
© FOTO / Россия сегодня / Владимир Трефилов
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В книгу под редакцией телеканала RT вошли стихотворения и поэмы 25 авторов, над которыми они работали c 2014 года.
МОСКВА, 16 мая – Sputnik, Михаил Воробьев. В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" во вторник 16 мая прошла презентация сборника "ПоэZия русского лета".
© FOTO / Россия сегодня / Владимир ТрефиловЗаместитель главного редактора телеканала RT Анна Белкина.
Презентация сборника ПоэZия русского лета - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.05.2023
Заместитель главного редактора телеканала RT Анна Белкина.
© FOTO / Россия сегодня / Владимир Трефилов
"Стихи, которые в этом сборнике, сопровождали те события, что происходят и происходили в Крыму, в Донбассе, на Украине. Они передают в равных мерах боль, надежду, слабость и силу", – рассказала заместитель главного редактора телеканала RT Анна Белкина.
Она пояснила, что журналистам уже давно было известно о работах пишущих о войне поэтов, но в целом в стране их произведения мало кто читал. Поэтому зародилась идея донести их творчество до широкой публики.
© FOTO / Россия сегодня / Владимир ТрефиловПрезентация сборника "ПоэZия русского лета"
Презентация сборника ПоэZия русского лета - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.05.2023
Презентация сборника "ПоэZия русского лета"
© FOTO / Россия сегодня / Владимир Трефилов
"Мы надеемся, что эта коллекция поэзии станет частью русского культурного наследия нашего времени, как когда-то становились стихи и песни о Великой Отечественной войне, которые мы все знаем наизусть", – отметила Белкина.
Книга уже доступна в крупных книжных магазинах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону, Самары, Новосибирска, Екатеринбурга, Алматы и будет дальше распространяться уже по всей России. Ее можно приобрести в книжных сетях "Читай город", "Буквоед", "Лабиринт", "Молодая гвардия", "Московский дом книги", "Торговый дом Москва", "Амиталь" и в других, а также на онлайн-платформах OZON, Wildberries, "Лабиринт" и "Яндекс".
© FOTO / Россия сегодня / Владимир ТрефиловДиректор Департамента по стратегическим коммуникациям издательской группы "Эксмо-АСТ" Екатерина Кожанова.
Презентация сборника ПоэZия русского лета - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.05.2023
Директор Департамента по стратегическим коммуникациям издательской группы "Эксмо-АСТ" Екатерина Кожанова.
© FOTO / Россия сегодня / Владимир Трефилов
Кроме того, с 16 мая и на протяжении месяца все желающие смогут скачать сборник бесплатно на платформе "Литрес".
"Нам очень интересно посмотреть, как новая фронтовая поэзия будет приниматься читателем. И мы очень надеемся, что мы вместе создадим и укрепим этот запрос" – поделилась директор Департамента по стратегическим коммуникациям издательской группы "Эксмо-АСТ" Екатерина Кожанова.
По словам Кожановой, сборник планируется представить 18 мая на XVIII Санкт-Петербургском международном книжном салоне, 3 июня – на книжном фестивале "Красная площадь", а также на Московской международной книжной ярмарке, которая традиционно проходит в конце августа. Будут и презентации книги в книжных магазинах.
© FOTO / Россия сегодня / Владимир ТрефиловПрезентация сборника "ПоэZия русского лета"
Презентация сборника ПоэZия русского лета - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.05.2023
Презентация сборника "ПоэZия русского лета"
© FOTO / Россия сегодня / Владимир Трефилов
Часть средств, вырученных от продажи книги, пойдет на проект "Дети войны", который RT ведет уже почти три года. В его рамках пострадавшим детям помогают с лечением и реабилитацией.
© FOTO / Россия сегодня / Владимир ТрефиловОдин из авторов сборника Дмитрий Артис
Презентация сборника ПоэZия русского лета - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.05.2023
Один из авторов сборника Дмитрий Артис
© FOTO / Россия сегодня / Владимир Трефилов
Один из авторов сборника Дмитрий Артис обратил внимание на то, что у нарисованного на обложке книги повернутого спиной российского солдата есть прототип в реальности.
"На этой картинке человек, которому указом президента присвоено звание героя России. То есть это настоящий, живой человек. Это тот парень, который встал на защиту детей, который хранит нас, чтобы у нас здесь на клумбах росли цветы, чтобы у нас были книги", – подчеркнул он.
© FOTO / Россия сегодня / Владимир ТрефиловПрезентация сборника "ПоэZия русского лета"
Презентация сборника ПоэZия русского лета - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.05.2023
Презентация сборника "ПоэZия русского лета"
© FOTO / Россия сегодня / Владимир Трефилов
По мнению Артиса, мы очень долгое время жили в эстетике предательства, когда оно возносилось в рамках некого культа.
"И вдруг наш читатель сказал: "Хватит! Мы уже не можем этого терпеть! Нам нужен тот идеал нормального русского слова, который несет в себе благородство, чистоту, свет и защиту!", – отметил он.
© FOTO / Россия сегодня / Владимир ТрефиловПоэт Мария Ватутина
Презентация сборника ПоэZия русского лета - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.05.2023
Поэт Мария Ватутина
© FOTO / Россия сегодня / Владимир Трефилов
Поэт Мария Ватутина назвала сборник литературным историческим событием.
"Мы встречаемся с людьми в воинских частях, в госпиталях. Ездят ребята за ленточку (на передовую – прим. Sputnik), мы встречаемся с вернувшимися участниками боевых действий. Поэтому мы знаем правду. Мы бы все хотели, чтобы от периода СВО остались наши стихи, а не те".
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