https://uz.sputniknews.ru/20230516/rossiya-migratsiya-novyy-organ-konstantin-zatulin-34973795.html

В России предложили создать отдельный орган по миграции

В России предложили создать отдельный орган по миграции

Орган должен распределять поток приезжих по регионам.

2023-05-16T09:26+0500

2023-05-16T09:26+0500

2023-05-16T10:38+0500

узбекистанцы в россии

миграция

россия

общество

константин затулин

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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В России нужно создать отдельный орган по миграции, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Константина Затулина.По мнению депутата, МВД не может контролировать все миграционные вопросы, потому что эта сфера имеет серьезное социально-экономическое влияние. Уполномоченный орган должен распределять поток приезжих по регионам и занятиям.Россия уже решает эту проблему — создала комиссию по миграционной политике при правительстве, а также образовала комиссию по совершенствованию государственной миграционной политики в Совете Безопасности.Однако Затулин отмечает, что это временные органы, не ведомства и не министерства. Их собирают только по необходимости.

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