https://uz.sputniknews.ru/20230516/rossiya-migratsiya-novyy-organ-konstantin-zatulin-34973795.html
В России предложили создать отдельный орган по миграции
В России предложили создать отдельный орган по миграции
Орган должен распределять поток приезжих по регионам.
2023-05-16T09:26+0500
2023-05-16T09:26+0500
2023-05-16T10:38+0500
узбекистанцы в россии
миграция
россия
общество
константин затулин
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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В России нужно создать отдельный орган по миграции, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Константина Затулина.По мнению депутата, МВД не может контролировать все миграционные вопросы, потому что эта сфера имеет серьезное социально-экономическое влияние. Уполномоченный орган должен распределять поток приезжих по регионам и занятиям.Россия уже решает эту проблему — создала комиссию по миграционной политике при правительстве, а также образовала комиссию по совершенствованию государственной миграционной политики в Совете Безопасности.Однако Затулин отмечает, что это временные органы, не ведомства и не министерства. Их собирают только по необходимости.
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россия миграция мигрант новый орган мвд общество узбекистанцы в россии государственная дума заявил затулин
россия миграция мигрант новый орган мвд общество узбекистанцы в россии государственная дума заявил затулин
В России предложили создать отдельный орган по миграции
09:26 16.05.2023 (обновлено: 10:38 16.05.2023)
По мнению депутата ГД Затулина, новый орган должен распределять поток приезжих по регионам.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik.
В России нужно создать отдельный орган по миграции, сообщает РИА Новости
со ссылкой на депутата Госдумы Константина Затулина.
"Если мы видим в миграции только одну сторону, поручая всю эту работу... министерству внутренних дел, то мы должны понимать, что у нас не будет полной ясности в том, как сделать так, чтобы эта миграция работала на экономическое и социальное развитие нашей страны... Все это вместе взятое требует создания уполномоченного органа", — заявил он.
По мнению депутата, МВД не может контролировать все миграционные вопросы, потому что эта сфера имеет серьезное социально-экономическое влияние. Уполномоченный орган должен распределять поток приезжих по регионам и занятиям.
Россия уже решает эту проблему — создала комиссию по миграционной политике при правительстве, а также образовала комиссию по совершенствованию государственной миграционной политики в Совете Безопасности.
Однако Затулин отмечает, что это временные органы, не ведомства и не министерства. Их собирают только по необходимости.