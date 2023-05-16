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https://uz.sputniknews.ru/20230516/tashkent-otklyuchenie-elektrichestvo-prichina-34974353.html
В двух районах Ташкента отключают электричество — причина
В двух районах Ташкента отключают электричество — причина
Электричества не будет по несколько часов в день до 20 мая.
2023-05-16T10:10+0500
2023-05-16T11:00+0500
общество
ташкент
электричество
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В Мирабадском и Яккасарайском районах в течение пяти дней будут отключать электричество на два часа, передает АО "Региональные электрические сети".До 20 мая электроэнергии не будет каждый день с 10.00 до 12.00. Это ограничение вызвано работами по замене трансформатора на более мощный.Напомним, в некоторых районах Ташкента обновляют и модернизируют электрические сети.
ташкент
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В двух районах Ташкента отключают электричество — причина

10:10 16.05.2023 (обновлено: 11:00 16.05.2023)
© © SputnikЛампочка, архивное фото
Лампочка, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.05.2023
© © Sputnik
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Электричества не будет каждый день по несколько часов до 20 мая. Отключения затронут два района.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В Мирабадском и Яккасарайском районах в течение пяти дней будут отключать электричество на два часа, передает АО "Региональные электрические сети".
До 20 мая электроэнергии не будет каждый день с 10.00 до 12.00. Это ограничение вызвано работами по замене трансформатора на более мощный.
Напомним, в некоторых районах Ташкента обновляют и модернизируют электрические сети.
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