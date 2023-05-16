https://uz.sputniknews.ru/20230516/tashkent-otklyuchenie-elektrichestvo-prichina-34974353.html

В двух районах Ташкента отключают электричество — причина

В двух районах Ташкента отключают электричество — причина

Электричества не будет по несколько часов в день до 20 мая.

2023-05-16T10:10+0500

2023-05-16T10:10+0500

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общество

ташкент

электричество

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В Мирабадском и Яккасарайском районах в течение пяти дней будут отключать электричество на два часа, передает АО "Региональные электрические сети".До 20 мая электроэнергии не будет каждый день с 10.00 до 12.00. Это ограничение вызвано работами по замене трансформатора на более мощный.Напомним, в некоторых районах Ташкента обновляют и модернизируют электрические сети.

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