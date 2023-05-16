https://uz.sputniknews.ru/20230516/uzbekistan-uchastiye-ekonomika-forum-rossiya-islamskiy-mir-kazan-18-19-may-2023-34976730.html

Узбекистан примет участие в авторитетном экономическом форуме в Казани

Узбекистан примет участие в авторитетном экономическом форуме в Казани

Среди направлений, которые эксперты обсудят — финансы, бизнес-возможности, технологии, инновации, инвестиции, промышленность, логистика, медицина, спорт.

2023-05-16T12:23+0500

2023-05-16T12:23+0500

2023-05-16T14:02+0500

узбекистан

россия

казань

экономика

форум

мнение эксперта

оис

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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В Казани 18-19 мая пройдет ХIV Международный экономический форум “Россия — Исламский мир: KazanForum”. Впервые он состоялся в 2009-м и за это время стал главной площадкой экономического взаимодействия России и стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС). О чем будут говорить в этом году — в материале Sputnik.В числе направлений, которые обсудят эксперты — финансы, бизнес-возможности, инвестиции, промышленность, логистика.ОИС — одна из крупнейших влиятельных официальных правительственных международных организаций. Сегодня она объединяет 57 стран с населением более 1,5 млрд человек. Узбекистан стал полноправным членом Организации в 1996 году.Мусульманские страны показали свою прочную связь и готовность к сотрудничеству с Россией, считает заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.По его мнению, KazanForum уже зарекомендовал себя в качестве платформы, на которой ведется двусторонний конструктивный диалог, направленный на развитие экономических, торговых, социально-культурных связей с исламскими странами.Коридор “Север-Юг”В настоящее время, рынок внешнеэкономической деятельности и логистических услуг кардинально меняется. Еще не все проблемы, связанные с пандемией, решены, а к ним уже прибавились беспрецедентные антироссийские санкции. Они привели к глобальной перестройке маршрутов доставки товаров. В связи с этим, одной из ключевых тем форума станет Международный транспортный коридор (МТК) “Север–Юг”.По данным МИД России, мультимодальный маршрут (включает несколько видов транспорта) создали для привлечения транзитных грузопотоков из Индии, Ирана и других стран Персидского залива на российскую территорию (через Каспийское море), и далее в Северную и Западную Европу. В свою очередь, Узбекистан, активно продвигая региональные проекты и формируя оптимальные маршруты доставки товаров на международные рынки, также присоединился к международному транспортному коридору “Север–Юг”.Участники форума поговорят, в том числе, о влиянии маршрута на экономику и инвестпотенциал стран Большой Евразии, а также о роли России, Индии и Ирана в развитии этого транспортного коридора.В обсуждении примут участие глава Татарстана Рустам Минниханов, постоянный представитель России при ОИС Рамазан Абдулатипов, запредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.Новые форматы торговлиВ Казани также обсудят развитие экономического сотрудничества Узбекистана и России. В 2022 году РФ стала для республики главным внешнеторговым партнером — товарооборот между двумя странами достиг рекордных $9,3 млрд. Ожидают, что в 2023 году эта цифра превысит 10 млрд.Между тем, Узбекистан становится все более привлекательным для российских предпринимателей. Об этом говорит не только статистика по предприятиям, которых в республике не менее 3 700, но и открытие технопарков. Их в Узбекистане уже два, и оба открыли при участии казанского технополиса “Химград”. В связи с этим, специалисты обсудят развитие технопарков в республике, а также поговорят о возможностях для локализации производства в Узбекистане и новых форматах торговли, которые появляются в стране.С узбекской стороны в обсуждении будут участвовать заместитель премьер-министра Жамшид Ходжаев, замминистра инвестиций, промышленности и торговли Хуррам Тешабаев, директор Агентства по привлечению иностранных инвестиций Мурат Мирзаев. С российской — министр экономического развития Максим Решетников, замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач.По мнению Бахтиёра Эргашева, Татарстан стал одним из самых активных регионов России, который эффективно работает с Узбекистаном, реализуя целый ряд проектов. И не только экономических.Поэтому, по словам Бахтиёра Эргашева, Казанский экономический форум нужно рассматривать, прежде всего, с точки зрения того, что Россия была, есть и будет одним из ключевых торговых экономических партнеров Узбекистана в силу истории и географии.

узбекистан

россия

казань

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узбекистан россия казань форум экономика мнение эксперта оис