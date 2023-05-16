https://uz.sputniknews.ru/20230516/zelenskiy-zapad-kontrnastupleniya-vsu-ukraina-rossiya-34990995.html

Что выпросил Зеленский на Западе для "контрнаступления" ВСУ

Что выпросил Зеленский на Западе для "контрнаступления" ВСУ

Российский ракетный удар в ночь на 16 мая по объектам ВСУ в украинской столице Киевская военная администрация назвала "исключительным по плотности"... 16.05.2023, Sputnik Узбекистан

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Российский ракетный удар в ночь на 16 мая по объектам ВСУ в украинской столице Киевская военная администрация назвала "исключительным по плотности". Опубликованные видеозаписи подтвердили поражение целей, и неэффективность западных комплексов ПВО, включая уничтоженный российской ракетой американский ЗРК Patriot.Командование ВСУ заявило, что над Киевом сбиты "все 18 ракет", якобы в том числе шесть гиперзвуковых (ложь во спасение). При этом спецслужбы предписали украинскому президенту Владимиру Зеленскому повременить с возвращением в страну из европейского турне – слишком опасно. В реальности натовские средства ПВО не защищают, а лишь усугубляют опасность. Публикации Reuters и Washington Post наглядно показали, как стартующие из киевских парков зенитные ракеты НАТО пикируют в жилые кварталы.Оружейные подачки Запада несут Украине только смерть и разрушения. Уместно вспомнить недавнюю апокалиптическую ликвидацию арсенала ВСУ (с обедненным ураном) на 500 млн долларов близ Хмельницкого. Однако киевский режим все еще надеется на чудо, и Зеленский в ходе очередного зарубежного шоу-турне выпросил немало антикварного металла. Правда, "волшебных" натовских истребителей ВСУ опять не дали, близким приемом в альянс Киев не обнадежили. Рассмотрим поближе добытое в Европе непосильным трудом лицедея западное "вундерваффе".Британия обещала Зеленскому 200 ударных беспилотников и 400 крылатых ракет Storm Shadow – в дополнение к поставленным ранее 200 ракетам. Также известно о лоббировании Лондоном ударной авиации для Киева – не из состава британских ВВС.Германия щедро выделила Киеву "пакет" на 2,7 млрд евро: 20 БМП Marder, 30 модернизированных танков Leopard 1 A5, 18 колесных гаубиц RCH 155, 100 броневиков, более 200 разведывательных беспилотников, артиллерийские снаряды, ракеты для РСЗО и еще четыре комплекса ПВО IRIS-T SLM (всего будет восемь).Франция пообещала несколько десятков бронированных разведывательных машин AMX-10RC, крылатые ракеты SCALP-EG дальностью до 250 км, и продолжение подготовки специалистов ВСУ (включая летчиков-истребителей). Французский президент Эммануэль Макрон заявил: "Нет никаких табу. Мы открыли дверь для обучения пилотов... вместе с несколькими другими европейскими странами, которые готовы к этому". Разумеется, Россия давно готова к такому повороту, то есть к уничтожению натовской ударной авиации.Ранее США пообещали Украине еще 1,2 млрд военной помощи – с акцентом на средства ПВО. Полагаю, "демилитаризованных" в Киеве ЗРК Patriot станет гораздо больше.Натовская операция "Утилизация"Западные эксперты считают самыми важными и необходимыми для наступательных действий ВСУ поставки британских крылатых ракет Storm Shadow дальностью до 250 км, с боеголовкой массой 450 кг. Изделие "Тень бури" – это европейский аналог американского "Томагавка". Британско-французская дозвуковая крылатая ракета воздушного базирования создана в конце прошлого века для поражения заглубленных или укрепленных командных пунктов, центров управления и связи противника, мостов и промышленных зданий. Летит к цели на высоте 30 – 40 метров, огибая рельеф. Навигация – инерциальная, GPS и TERCOM (карты местности). Крейсерская скорость около 900 км в час. Натовские специалисты интегрировали Storm Shadow с бортовыми системами советских самолетов Су-24, Су-27 и МиГ-29, которые состоят на вооружении ВВС Украины. Возможно, для ВСУ создана и некая наземная пусковая установка.Британская ракета – умная, и все же не новая, ее видно на радарах. В зоне СВО на Украине российская ПВО оперативно открыла счет сбитым Storm Shadow – только за минувшие сутки уничтожено семь таких ракет. Ранее (12 мая) истребители ВКС России уничтожили украинские бомбардировщик Су-24 (который выпустил ракеты Storm Shadow по Луганску) и прикрывавший его истребитель Миг-29. Безусловно, количество пораженных британских "теней" на украинском ТВД будет расти. Изготовлено всего более 3000 ракет Storm Shadow (по 850 тысяч евро за штуку), и шестью сотнями британско-французские поставки наверняка не ограничатся. Киев заплатит за всё.Три десятка модернизированных немецких танков Leopard 1 A5 внешне вполне презентабельны. Однако Leopard 1 эксплуатируется уже 60 лет (аналог советского Т-54), модернизационный потенциал давно исчерпан. Модификация A5 (1986 года) отличается от "динозавров"-прародителей системой управления огнем EMES-18, прицелом наводчика со встроенным лазерным дальномером и тепловизором. Нарезная пушка калибра 105 мм – прошлый век, автомат заряжания отсутствует. Дополнительная модульная бронезащита не компенсирует изначально слабое бронирование корпуса. Таких танков у бундесвера осталось около 1200, и украинский ТВД – оптимальный вариант утилизации.Германия и ранее поставляла Украине БМП Marder (40 единиц). В бундесвере эта боевая машина принята вооружение в 1971 году. Бронированная двухместная башня с 20-мм автоматической пушкой и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом позволяет вести огонь командиру и наводчику. Второй 7,62-мм пулемет смонтирован на поворотной установке с дистанционным управлением. Корпус машины сварен из стальных листов, лобовая броня обеспечивает защиту от 20-мм снарядов. В поединке с БМП-3 шансы на выживание у немецкой машины равны нулю, не говоря уже о противостоянии с российскими танками. Применение БМП Marder в 2009 году в боевых действиях на территории Афганистана яркими победами не отмечено. Вполне закономерно, с 2010 года на смену старичку "Мардеру" в бундесвере пришла новая БМП Puma. На Украине состоится выгодная утилизация устаревших немецких бронемашин. Заметим, бундесвер параллельно заключил контракт на поставку 50 БМП Puma на 1,2 млрд долларов.Французская боевая разведывательная машина AMX-10 RC – не конь педальный, однако и не "колесный танк". Вооружение – гладкоствольное 105 мм орудие в башне. С пушкой спарен пулемет калибра 7,62 мм. Тонкая броня AMX-10RC защищает от стрелкового оружия и осколков, но не от крупнокалиберных снарядов или противотанковых ракет. Машина с 1976 года морально устарела, производство прекращено в 1994 году. Всего выпущено более 450 AMX-10 RC, которые Франция применяла в операции "Буря в пустыне", и в борьбе с повстанцами Африки. Боевой путь "колесного танка" особыми подвигами не отмечен. Дальше – только утилизация, разумеется, вместе с украинскими батальонами и экипажами. Как это произошло вчера с экипажем и десантом британского БТР FV103 Spartan (образца 1978 года) под Артемовском.В этом списке "вундерваффе для ВСУ" особняком держатся немецкие экспериментальные 155-мм самоходные гаубицы RCH 155 с дальностью стрельбы до 54 км (всего 18 единиц до 2025 года) и ЗРК средней дальности IRIS-T (четыре комплекса), которые еще не приняты на вооружение бундесвером. На Украине состоятся суровые боевые испытания новых образцов оружия. Даже если "контрнаступление" не начнется никогда.Американский генерал Марк Хертлинг в статье для Washington Post отметил: "Наступательные операции требуют большего количества сил, лучшей маневренности, точного прицеливания и стрельбы, а также более длинных и надежных линий снабжения. Украинская армия еще не выполняла ничего подобного в таких масштабах. Даже опытным и хорошо обученным силам чрезвычайно трудно сосредоточить боевую мощь в нескольких решающих точках атаки"."Контрнаступление" ВСУ сопряжено с большими рисками для Запада, ведь после принятия стратегического решения будет запущен необратимый процесс массового уничтожения резервов и ресурсов США и НАТО, включая личный состав марионеточной украинской армии. Между тем, одобренный конгрессом бюджет США на поддержку Украины иссякнет к середине лета, и конфликт на Украине может быть заморожен в конце 2023 года. Полагаю, временно. Как бы ни сложилось, западная военная помощь киевскому режиму не изменит задач и целей российской СВО – демилитаризации и денацификации бандеровской Украины.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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колумнисты, украина, армия, нато, всу