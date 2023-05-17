Учитель из Ферганы рассказал, как стал звездой соцсетей — видео

"Когда меня первый раз отвели в музыкальную школу, преподаватель сказала, что для обучения на фортепиано дома должен быть инструмент. Я тогда так горел желанием и интересом к пианино, что мне лишь бы оно было — больше ничего не нужно. Но тогда у нашей семьи не было средств, чтобы купить мне инструмент. Поэтому сейчас, когда ко мне приходят ученики, я им говорю, что их взносы не нужны", — рассказал Азамжон.