https://uz.sputniknews.ru/20230517/fergana-uchitel-avtor-pesnya-zvezda-sotsseti-34988467.html
Учитель из Ферганы рассказал, как стал звездой соцсетей — видео
Учитель из Ферганы рассказал, как стал звездой соцсетей — видео
Песня певца из Ферганы Азама Мулложонова (azzamchik coca boyz) набрала более 15 млн просмотров и сделала исполнителя звездой. В интервью Sputnik Узбекистан певец рассказал боится ли потерять славу, и кто он в реальной жизни.
2023-05-17T15:51+0500
2023-05-17T15:51+0500
2023-05-17T15:53+0500
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Исполнитель признался, что музыкой стал увлекаться еще в детстве и хорошо помнит, через какие трудности пришлось пройти его матери, чтобы сын окончил музыкальную школу.На ближайшее время у артиста запланированы выступления в Армении, Кыргызстане и Казахстане.Смотрите еще больше видео в нашем Telegram-канале.
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Элина Бекназарова
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Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
узбекистан фергана учитель песня автор общество популярность
узбекистан фергана учитель песня автор общество популярность
Учитель из Ферганы рассказал, как стал звездой соцсетей — видео
15:51 17.05.2023 (обновлено: 15:53 17.05.2023)
Элина Бекназарова
Корреспондент
Эксклюзив
Песня певца из Ферганы Азама Мулложонова (azzamchik coca boyz) набрала более 15 млн просмотров и сделала исполнителя звездой. В интервью Sputnik Узбекистан певец рассказал боится ли потерять славу, и кто он в реальной жизни.
Исполнитель признался, что музыкой стал увлекаться еще в детстве и хорошо помнит, через какие трудности пришлось пройти его матери, чтобы сын окончил музыкальную школу.
"Когда меня первый раз отвели в музыкальную школу, преподаватель сказала, что для обучения на фортепиано дома должен быть инструмент. Я тогда так горел желанием и интересом к пианино, что мне лишь бы оно было — больше ничего не нужно. Но тогда у нашей семьи не было средств, чтобы купить мне инструмент. Поэтому сейчас, когда ко мне приходят ученики, я им говорю, что их взносы не нужны", — рассказал Азамжон.
На ближайшее время у артиста запланированы выступления в Армении, Кыргызстане и Казахстане.