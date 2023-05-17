https://uz.sputniknews.ru/20230517/jalolov-intervyu-zoloto-chempionat-mira-boks-35027566.html
"Мы не имеем права проигрывать дома" — Жалолов о том, как взял "золото" на ЧМ по боксу
"Мы не имеем права проигрывать дома" — Жалолов о том, как взял "золото" на ЧМ по боксу
На первенстве мира по боксу, прошедшем в Ташкенте, Баходир Жалолов стал двукратным чемпионом мира
2023-05-17T18:24+0500
2023-05-17T18:24+0500
2023-05-17T18:26+0500
чемпионат мира по боксу в ташкенте
узбекистан
бокс
боксер
чемпионат мира по боксу
баходир жалолов
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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. В финале Баходир Жалолов встретился с кубинцем Алехандро Лопесом и победил в первом же раунде. О том, что помогло ему одержать победу, узбекистанец рассказал в интервью Sputnik.Напомним, у сборной Узбекистана — 5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.Золото турнира завоевали Хасанбой Дусматов, Абдумалик Халоков, Руслан Абдуллаев, Асадходжа Муйдинхожаев, Баходир Жалолов. Серебро у Ойбека Жураева и Саиджамшида Джафарова. Аълохон Абдуллаев и Лазизбек Мулложонов выиграли бронзу.Напомним, в турнире приняли участие более 640 спортсменов из 104 стран, в том числе семь действующих чемпионов мира.Призовой фонд чемпионата составил рекордные $5,2 млн. Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.Чемпионат мира по боксу проходил в Ташкенте с 30 апреля по 14 мая.Еще больше видео — в нашем Telegram-канале.
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узбекистан ташкент чемпионат мира по боксу баходир жалолов золото победа кубинец алехандро лопес интервью
узбекистан ташкент чемпионат мира по боксу баходир жалолов золото победа кубинец алехандро лопес интервью
"Мы не имеем права проигрывать дома" — Жалолов о том, как взял "золото" на ЧМ по боксу
18:24 17.05.2023 (обновлено: 18:26 17.05.2023)
На первенстве мира по боксу, прошедшем в Ташкенте, Баходир Жалолов стал двукратным чемпионом мира.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. В финале Баходир Жалолов встретился с кубинцем Алехандро Лопесом и победил в первом же раунде.
О том, что помогло ему одержать победу, узбекистанец рассказал в интервью Sputnik.
"У нас был спарринг перед соревнованием. Мой соперник получил удар в 1-ом раунде в спарринге. Я подумал, что, может быть, он немного испугался. Мы не имеем права проигрывать дома. Я боялся опозориться перед нашими фанатами и доверился Аллаху!", — говорит Джалолов.
Напомним, у сборной Узбекистана — 5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.
Золото турнира завоевали Хасанбой Дусматов, Абдумалик Халоков, Руслан Абдуллаев, Асадходжа Муйдинхожаев, Баходир Жалолов. Серебро у Ойбека Жураева и Саиджамшида Джафарова. Аълохон Абдуллаев и Лазизбек Мулложонов выиграли бронзу.
Напомним, в турнире приняли участие более 640 спортсменов из 104 стран, в том числе семь действующих чемпионов мира.
Призовой фонд чемпионата составил рекордные $5,2 млн. Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.
Чемпионат мира по боксу проходил в Ташкенте с 30 апреля по 14 мая.