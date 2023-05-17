https://uz.sputniknews.ru/20230517/jalolov-intervyu-zoloto-chempionat-mira-boks-35027566.html

"Мы не имеем права проигрывать дома" — Жалолов о том, как взял "золото" на ЧМ по боксу

"Мы не имеем права проигрывать дома" — Жалолов о том, как взял "золото" на ЧМ по боксу

На первенстве мира по боксу, прошедшем в Ташкенте, Баходир Жалолов стал двукратным чемпионом мира

2023-05-17T18:24+0500

2023-05-17T18:24+0500

2023-05-17T18:26+0500

чемпионат мира по боксу в ташкенте

узбекистан

бокс

боксер

чемпионат мира по боксу

баходир жалолов

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. В финале Баходир Жалолов встретился с кубинцем Алехандро Лопесом и победил в первом же раунде. О том, что помогло ему одержать победу, узбекистанец рассказал в интервью Sputnik.Напомним, у сборной Узбекистана — 5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.Золото турнира завоевали Хасанбой Дусматов, Абдумалик Халоков, Руслан Абдуллаев, Асадходжа Муйдинхожаев, Баходир Жалолов. Серебро у Ойбека Жураева и Саиджамшида Джафарова. Аълохон Абдуллаев и Лазизбек Мулложонов выиграли бронзу.Напомним, в турнире приняли участие более 640 спортсменов из 104 стран, в том числе семь действующих чемпионов мира.Призовой фонд чемпионата составил рекордные $5,2 млн. Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.Чемпионат мира по боксу проходил в Ташкенте с 30 апреля по 14 мая.Еще больше видео — в нашем Telegram-канале.

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