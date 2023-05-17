https://uz.sputniknews.ru/20230517/may-nachalo-stroitelstvo-jeleznaya-doroga-uzbekistan-kyrgyzstan-kitay-35021876.html
В мае могут начать строительство железной дороги от Узбекистана до Китая
В мае могут начать строительство железной дороги от Узбекистана до Китая
Это позволит создать новый транспортный коридор для перевозки грузов в страны Восточной Европы через Транскавказский коридор. 17.05.2023, Sputnik Узбекистан
2023-05-17T17:08+0500
2023-05-17T17:08+0500
2023-05-17T17:12+0500
узбекистан
европейский банк реконструкции и развития (ебрр)
жамшид ходжаев
вице-премьер
железная дорога
строительство
экономика
общество
меморандум
кыргызстан
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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Меморандум о начале строительных работ по проекту новой железной дороги Узбекистан – Киргизия – Китай может быть подписан до конца мая. Об этом в ходе панельной онлайн-сессии на заседании совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Самарканде заявил вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев, сообщает РИА Новости. Для подготовки проекта многое уже сделано, отметил он. Транспортные ведомства Узбекистана, Китая и Киргизии 15 сентября 2022 года в Самарканде подписали соглашение о сотрудничестве по проекту строительства железной дороги Узбекистан – Киргизия – Китай. Документ предусматривает подготовку ТЭО проекта в первой половине 2023 года. В декабре прошлого года китайские специалисты завершили полевые работы по проекту. Строительство железной дороги позволит создать новый транспортный коридор для перевозки грузов в страны Восточной Европы через Транскавказский коридор, а также сократить время доставки грузов из Китая и стран Центральной Азии в ЕС и страны Ближнего Востока.
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узбекистан, европейский банк реконструкции и развития (ебрр), жамшид ходжаев, вице-премьер, железная дорога, строительство, экономика, общество, меморандум, кыргызстан, китай
узбекистан, европейский банк реконструкции и развития (ебрр), жамшид ходжаев, вице-премьер, железная дорога, строительство, экономика, общество, меморандум, кыргызстан, китай
В мае могут начать строительство железной дороги от Узбекистана до Китая
17:08 17.05.2023 (обновлено: 17:12 17.05.2023)
Это позволит создать новый транспортный коридор для перевозки грузов в страны Восточной Европы через Транскавказский коридор.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik.
Меморандум о начале строительных работ по проекту новой железной дороги Узбекистан – Киргизия – Китай может быть подписан до конца мая. Об этом в ходе панельной онлайн-сессии на заседании совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Самарканде заявил вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев, сообщает РИА Новости
.
"Думаю, в этом месяце мы подпишем меморандум между тремя странами по старту проекта", — сказал Ходжаев.
Для подготовки проекта многое уже сделано, отметил он.
"И мы ожидаем завершения разработки технико-экономического обоснования", — добавил Ходжаев.
Транспортные ведомства Узбекистана, Китая и Киргизии 15 сентября 2022 года в Самарканде подписали соглашение о сотрудничестве по проекту строительства железной дороги Узбекистан – Киргизия – Китай. Документ предусматривает подготовку ТЭО проекта в первой половине 2023 года. В декабре прошлого года китайские специалисты завершили полевые работы по проекту.
Строительство железной дороги позволит создать новый транспортный коридор для перевозки грузов в страны Восточной Европы через Транскавказский коридор, а также сократить время доставки грузов из Китая и стран Центральной Азии в ЕС и страны Ближнего Востока.