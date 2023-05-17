https://uz.sputniknews.ru/20230517/may-nachalo-stroitelstvo-jeleznaya-doroga-uzbekistan-kyrgyzstan-kitay-35021876.html

В мае могут начать строительство железной дороги от Узбекистана до Китая

В мае могут начать строительство железной дороги от Узбекистана до Китая

Это позволит создать новый транспортный коридор для перевозки грузов в страны Восточной Европы через Транскавказский коридор. 17.05.2023, Sputnik Узбекистан

2023-05-17T17:08+0500

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узбекистан

европейский банк реконструкции и развития (ебрр)

жамшид ходжаев

вице-премьер

железная дорога

строительство

экономика

общество

меморандум

кыргызстан

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Меморандум о начале строительных работ по проекту новой железной дороги Узбекистан – Киргизия – Китай может быть подписан до конца мая. Об этом в ходе панельной онлайн-сессии на заседании совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Самарканде заявил вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев, сообщает РИА Новости. Для подготовки проекта многое уже сделано, отметил он. Транспортные ведомства Узбекистана, Китая и Киргизии 15 сентября 2022 года в Самарканде подписали соглашение о сотрудничестве по проекту строительства железной дороги Узбекистан – Киргизия – Китай. Документ предусматривает подготовку ТЭО проекта в первой половине 2023 года. В декабре прошлого года китайские специалисты завершили полевые работы по проекту. Строительство железной дороги позволит создать новый транспортный коридор для перевозки грузов в страны Восточной Европы через Транскавказский коридор, а также сократить время доставки грузов из Китая и стран Центральной Азии в ЕС и страны Ближнего Востока.

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узбекистан, европейский банк реконструкции и развития (ебрр), жамшид ходжаев, вице-премьер, железная дорога, строительство, экономика, общество, меморандум, кыргызстан, китай