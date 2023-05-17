https://uz.sputniknews.ru/20230517/postanovleniye-prezident-sertifikat-zelenaya-energiya-uzbekistan-etap-data-lgoty-35001800.html

Как внедряют сертификаты "зеленой энергии" в Узбекистане — этапы, даты, льготы

Как внедряют сертификаты "зеленой энергии" в Узбекистане — этапы, даты, льготы

Что подтверждают сертификаты и где их нужно регистрировать — в материале Sputnik

2023-05-17T12:15+0500

2023-05-17T12:15+0500

2023-05-17T12:42+0500

узбекистан

постановление

энергетика

гидроэнергетика

ветровая энергетика

экономика

сертификат

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Система сертификатов "зеленой энергии", подтверждающих выработку электроэнергии с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ) внедряется в стране поэтапно:Это предусмотрено постановлением президента, которое устанавливает порядок предоставления сертификатов и льготы по налогам для их владельцев.Министерство экономики и финансов выпускает сертификаты и является органом, ответственным за регистрацию объектов генерации, выпуск и выдачу сертификатов "зеленой энергии".При этом один сертификат "зеленой энергии" подтверждает выработку 1 000 кВт/час электроэнергии. Сертификаты могут передаваться другим лицам как при продаже электроэнергии, так и независимо от такой продажи, говорится в постановлении.С 1 июля 2023 года юридическим и физическим лицам предоставляется право на покрытие требуемой доли энергии с использованием ВИЭ в общем объеме энергопотребления, за счет соразмерного количества сертификатов "зеленой энергии".Каждый сертификат имеет свой идентификационный номер. Он регистрируется на Единой электронной платформе сертификатов "зеленой энергии" на основе требований международных стандартов. Льготы по налогамДоходы объектов генерации, поступившие от реализации сертификатов "зеленой энергии", основанные на использовании ВИЭ, освобождаются от налога на прибыль.А при определении налоговой базы налога на прибыль расходы на приобретение сертификатов "зеленой энергии" относятся к вычитаемым расходам.Напомним, в Узбекистане реализуют Программу по переходу на "зеленую" экономику и обеспечению "зеленого" роста до 2030 года. В числе задач — увеличение производственной мощности ВИЭ до 15 ГВт и доведение их доли в общем объеме производства электрической энергии до более 30 %.

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