https://uz.sputniknews.ru/20230517/postanovleniye-prezident-sertifikat-zelenaya-energiya-uzbekistan-etap-data-lgoty-35001800.html
Как внедряют сертификаты "зеленой энергии" в Узбекистане — этапы, даты, льготы
Как внедряют сертификаты "зеленой энергии" в Узбекистане — этапы, даты, льготы
Что подтверждают сертификаты и где их нужно регистрировать — в материале Sputnik
2023-05-17T12:15+0500
2023-05-17T12:15+0500
2023-05-17T12:42+0500
узбекистан
постановление
энергетика
гидроэнергетика
ветровая энергетика
экономика
сертификат
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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Система сертификатов "зеленой энергии", подтверждающих выработку электроэнергии с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ) внедряется в стране поэтапно:Это предусмотрено постановлением президента, которое устанавливает порядок предоставления сертификатов и льготы по налогам для их владельцев.Министерство экономики и финансов выпускает сертификаты и является органом, ответственным за регистрацию объектов генерации, выпуск и выдачу сертификатов "зеленой энергии".При этом один сертификат "зеленой энергии" подтверждает выработку 1 000 кВт/час электроэнергии. Сертификаты могут передаваться другим лицам как при продаже электроэнергии, так и независимо от такой продажи, говорится в постановлении.С 1 июля 2023 года юридическим и физическим лицам предоставляется право на покрытие требуемой доли энергии с использованием ВИЭ в общем объеме энергопотребления, за счет соразмерного количества сертификатов "зеленой энергии".Каждый сертификат имеет свой идентификационный номер. Он регистрируется на Единой электронной платформе сертификатов "зеленой энергии" на основе требований международных стандартов. Льготы по налогамДоходы объектов генерации, поступившие от реализации сертификатов "зеленой энергии", основанные на использовании ВИЭ, освобождаются от налога на прибыль.А при определении налоговой базы налога на прибыль расходы на приобретение сертификатов "зеленой энергии" относятся к вычитаемым расходам.Напомним, в Узбекистане реализуют Программу по переходу на "зеленую" экономику и обеспечению "зеленого" роста до 2030 года. В числе задач — увеличение производственной мощности ВИЭ до 15 ГВт и доведение их доли в общем объеме производства электрической энергии до более 30 %.
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узбекистан виэ возобновляемые источники энергии гидроэлектростанция электроэнергия сертификат зеленая энергия единая электронная платформа сертификатов идентификационный номер
узбекистан виэ возобновляемые источники энергии гидроэлектростанция электроэнергия сертификат зеленая энергия единая электронная платформа сертификатов идентификационный номер
Как внедряют сертификаты "зеленой энергии" в Узбекистане — этапы, даты, льготы
12:15 17.05.2023 (обновлено: 12:42 17.05.2023)
Что подтверждают сертификаты и где их нужно регистрировать — в материале Sputnik.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Система сертификатов "зеленой энергии", подтверждающих выработку электроэнергии с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ) внедряется в стране поэтапно:
с 1 июля 2023 года — для электроэнергии, выработанной на гидроэлектростанциях системы акционерного общества "Узбекгидроэнерго";
с 1 октября 2023 года — для электроэнергии, выработанной на солнечных, ветровых и гидроэлектростанциях, а также от других возобновляемых источников энергии.
Это предусмотрено постановлением
президента, которое устанавливает порядок предоставления сертификатов и льготы по налогам для их владельцев.
Министерство экономики и финансов выпускает сертификаты и является органом, ответственным за регистрацию объектов генерации, выпуск и выдачу сертификатов "зеленой энергии".
При этом один сертификат "зеленой энергии" подтверждает выработку 1 000 кВт/час электроэнергии. Сертификаты могут передаваться другим лицам как при продаже электроэнергии, так и независимо от такой продажи, говорится в постановлении.
С 1 июля 2023 года юридическим и физическим лицам предоставляется право на покрытие требуемой доли энергии с использованием ВИЭ в общем объеме энергопотребления, за счет соразмерного количества сертификатов "зеленой энергии".
Каждый сертификат имеет свой идентификационный номер. Он регистрируется на Единой электронной платформе сертификатов "зеленой энергии" на основе требований международных стандартов.
Доходы объектов генерации, поступившие от реализации сертификатов "зеленой энергии", основанные на использовании ВИЭ, освобождаются от налога на прибыль.
А при определении налоговой базы налога на прибыль расходы на приобретение сертификатов "зеленой энергии" относятся к вычитаемым расходам.
Напомним, в Узбекистане реализуют Программу по переходу на "зеленую" экономику и обеспечению "зеленого" роста до 2030 года. В числе задач — увеличение производственной мощности ВИЭ до 15 ГВт и доведение их доли в общем объеме производства электрической энергии до более 30 %.