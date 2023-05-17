https://uz.sputniknews.ru/20230517/pravila-provedeniye-posledniy-zvonok-shkola-uzbekistan-34998285.html
Какие правила установили для проведения последних звонков в школах Узбекистана
Какие правила установили для проведения последних звонков в школах Узбекистана
Последние звонки 25 мая в школах республики пройдут с учетом специальных рекомендаций Минобразования
2023-05-17T11:11+0500
2023-05-17T11:11+0500
2023-05-17T11:11+0500
узбекистан
последний звонок
школа
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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Рекомендации министерства дошкольного и школьного образования направлены прежде всего на обеспечение безопасности, отметили в пресс-службе ведомства. В школьных звонках смогут участвовать учащиеся первых, четвертых, девятых и одиннадцатых классов. Все мероприятия организуют совместно с махаллинскими комитетами, родителями и представителями правоохранительных органов.При этом необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, а также не допускать посторонних лиц на территорию школы.Запрещается сбор денег с учащихся и родителей для проведения:Ведомство также разработало типовой сценарий проведения торжественной части последнего звонка.Кроме того, особое внимание уделили моральному поощрению родителей учащихся, активно участвующих в школьной жизни.Последние звонки в школах пройдут 25 мая с 8.00 до 9.00 под девизом "Цените знания, стремитесь к знаниям!".
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узбекистан минобразования последний звонок школа безопасность госэкзамен ремонт помещения запрет 25 мая
узбекистан минобразования последний звонок школа безопасность госэкзамен ремонт помещения запрет 25 мая
Какие правила установили для проведения последних звонков в школах Узбекистана
Последние звонки 25 мая в школах республики пройдут с учетом специальных рекомендаций Минобразования.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik.
Рекомендации министерства дошкольного и школьного образования направлены прежде всего на обеспечение безопасности, отметили в пресс-службе
ведомства.
В школьных звонках смогут участвовать учащиеся первых, четвертых, девятых и одиннадцатых классов. Все мероприятия организуют совместно с махаллинскими комитетами, родителями и представителями правоохранительных органов.
При этом необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, а также не допускать посторонних лиц на территорию школы.
Запрещается сбор денег с учащихся и родителей для проведения:
государственных экзаменов;
ремонта помещений к новому учебному году.
Ведомство также разработало типовой сценарий
проведения торжественной части последнего звонка.
Кроме того, особое внимание уделили моральному поощрению родителей учащихся, активно участвующих в школьной жизни.
Последние звонки в школах пройдут 25 мая с 8.00 до 9.00 под девизом "Цените знания, стремитесь к знаниям!".