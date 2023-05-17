https://uz.sputniknews.ru/20230517/pravila-provedeniye-posledniy-zvonok-shkola-uzbekistan-34998285.html

Какие правила установили для проведения последних звонков в школах Узбекистана

Какие правила установили для проведения последних звонков в школах Узбекистана

Последние звонки 25 мая в школах республики пройдут с учетом специальных рекомендаций Минобразования

2023-05-17T11:11+0500

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2023-05-17T11:11+0500

узбекистан

последний звонок

школа

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Рекомендации министерства дошкольного и школьного образования направлены прежде всего на обеспечение безопасности, отметили в пресс-службе ведомства. В школьных звонках смогут участвовать учащиеся первых, четвертых, девятых и одиннадцатых классов. Все мероприятия организуют совместно с махаллинскими комитетами, родителями и представителями правоохранительных органов.При этом необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, а также не допускать посторонних лиц на территорию школы.Запрещается сбор денег с учащихся и родителей для проведения:Ведомство также разработало типовой сценарий проведения торжественной части последнего звонка.Кроме того, особое внимание уделили моральному поощрению родителей учащихся, активно участвующих в школьной жизни.Последние звонки в школах пройдут 25 мая с 8.00 до 9.00 под девизом "Цените знания, стремитесь к знаниям!".

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