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Представительство Международного союза охраны природы могут открыть в Ташкенте
Представительство Международного союза охраны природы могут открыть в Ташкенте
Этот вопрос рассмотрели министр природных ресурсов Азиз Абдухакимов и гендиректор Международного союза охраны природы Бруно Оберле
2023-05-17T19:30+0500
2023-05-17T19:30+0500
2023-05-17T19:30+0500
узбекистан
министр
азиз абдухакимов
природа
охрана окружающей среды
экология
ташкент
представительство
швейцария
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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. С учетом растущего количества проектов Международного союза охраны природы (МСОП) как в Узбекистане, так и в Центральноазиатском регионе в целом, министр природных ресурсов Азиз Абдухакимов и гендиректор Международного союза охраны природы Бруно Оберле рассмотрели вопрос открытия до конца 2023 года представительства МСОП в Ташкенте. Об этом сообщает министерство природных ресурсов.Обсуждение этого и других вопросов прошло в рамках визита делегации Узбекистана во главе с Азизом Абдухакимовым в Швейцарию. В ходе встречи стороны отметили достигнутый уровень взаимного сотрудничества с момента присоединения Узбекистана к союзу. Обсудили подготовку и реализацию нескольких текущих и запланированных грантовых программ и проектов в области предотвращения возникновения зоонозных заболеваний, создания эффективной системы управления охраняемыми природными территориями, а также сохранения биоразнообразия и восстановления экосистем.По итогам встречи Оберле принял приглашение правительства Узбекистана принять участие в 14-ом заседании Конференции сторон Конвенции о сохранении мигрирующих видов диких животных, которое состоится 23-28 октября 2023 года в Самарканде.
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узбекистан швейцария мсоп международный союз охраны природы делегация министр азиз абдухакимов генеральный директор бруно оберле
узбекистан швейцария мсоп международный союз охраны природы делегация министр азиз абдухакимов генеральный директор бруно оберле
Представительство Международного союза охраны природы могут открыть в Ташкенте
Этот вопрос рассмотрели министр природных ресурсов Азиз Абдухакимов и гендиректор Международного союза охраны природы Бруно Оберле.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik.
С учетом растущего количества проектов Международного союза охраны природы (МСОП) как в Узбекистане, так и в Центральноазиатском регионе в целом, министр природных ресурсов Азиз Абдухакимов и гендиректор Международного союза охраны природы Бруно Оберле рассмотрели вопрос открытия до конца 2023 года представительства МСОП в Ташкенте. Об этом сообщает министерство природных ресурсов
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Обсуждение этого и других вопросов прошло в рамках визита делегации Узбекистана во главе с Азизом Абдухакимовым в Швейцарию.
В ходе встречи стороны отметили достигнутый уровень взаимного сотрудничества с момента присоединения Узбекистана к союзу. Обсудили подготовку и реализацию нескольких текущих и запланированных грантовых программ и проектов в области предотвращения возникновения зоонозных заболеваний, создания эффективной системы управления охраняемыми природными территориями, а также сохранения биоразнообразия и восстановления экосистем.
"Оберле поблагодарил узбекскую сторону за поддержку инициативы МСОП по проведению регионального семинара на тему: "Расширение масштабов решений с учетом интересов природы для устойчивых ландшафтов в Центральной Азии" и готовность организовать его 15-17 июня 2023 года в Ташкенте", — говорится в сообщении.
По итогам встречи Оберле принял приглашение правительства Узбекистана принять участие в 14-ом заседании Конференции сторон Конвенции о сохранении мигрирующих видов диких животных, которое состоится 23-28 октября 2023 года в Самарканде.