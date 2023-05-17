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Представительство Международного союза охраны природы могут открыть в Ташкенте

Представительство Международного союза охраны природы могут открыть в Ташкенте

Этот вопрос рассмотрели министр природных ресурсов Азиз Абдухакимов и гендиректор Международного союза охраны природы Бруно Оберле

2023-05-17T19:30+0500

2023-05-17T19:30+0500

2023-05-17T19:30+0500

узбекистан

министр

азиз абдухакимов

природа

охрана окружающей среды

экология

ташкент

представительство

швейцария

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. С учетом растущего количества проектов Международного союза охраны природы (МСОП) как в Узбекистане, так и в Центральноазиатском регионе в целом, министр природных ресурсов Азиз Абдухакимов и гендиректор Международного союза охраны природы Бруно Оберле рассмотрели вопрос открытия до конца 2023 года представительства МСОП в Ташкенте. Об этом сообщает министерство природных ресурсов.Обсуждение этого и других вопросов прошло в рамках визита делегации Узбекистана во главе с Азизом Абдухакимовым в Швейцарию. В ходе встречи стороны отметили достигнутый уровень взаимного сотрудничества с момента присоединения Узбекистана к союзу. Обсудили подготовку и реализацию нескольких текущих и запланированных грантовых программ и проектов в области предотвращения возникновения зоонозных заболеваний, создания эффективной системы управления охраняемыми природными территориями, а также сохранения биоразнообразия и восстановления экосистем.По итогам встречи Оберле принял приглашение правительства Узбекистана принять участие в 14-ом заседании Конференции сторон Конвенции о сохранении мигрирующих видов диких животных, которое состоится 23-28 октября 2023 года в Самарканде.

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