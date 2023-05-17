https://uz.sputniknews.ru/20230517/tashkent-sorevnovaniya-beg-perekrytiye-ulitsa-21-maya-2023-35021202.html
В Ташкенте временно закроют несколько центральных улиц — причина
В Ташкенте временно закроют несколько центральных улиц — причина
На одной из них в выходные движение машин ограничат больше, чем на сутки.
2023-05-17T16:50+0500
2023-05-17T16:50+0500
2023-05-17T16:51+0500
узбекистан
ташкент
хокимият ташкента
улица
движение
общество
спортивные соревнования
забег
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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. О временном закрытии нескольких улиц Ташкента из-за массового забега сообщила пресс-служба столичной администрации.Состязания под названием “Я победитель” пройдут 21 мая 2023 года.В связи с ними, в выходные несколько улиц столицы временно закроют для движения.С 10:00 часов 20 мая до 11:00 часов 21 мая:21 мая с 5:30 до 9:00 часов:Водителей попросили пользоваться объездными путями.Ранее мы рассказывали о том, из-за чего частично перекрыли одну из самых оживленных улиц столицы.
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узбекистан ташкент хокимият ташкента улица движение спортивные соревнования забег общество
узбекистан ташкент хокимият ташкента улица движение спортивные соревнования забег общество
В Ташкенте временно закроют несколько центральных улиц — причина
16:50 17.05.2023 (обновлено: 16:51 17.05.2023)
На одной из них в выходные движение машин ограничат больше, чем на сутки.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik.
О временном закрытии нескольких улиц Ташкента из-за массового забега сообщила пресс-служба
столичной администрации.
Состязания под названием “Я победитель” пройдут 21 мая 2023 года.
В связи с ними, в выходные несколько улиц столицы временно закроют для движения.
С 10:00 часов 20 мая до 11:00 часов 21 мая:
улицу Афросиаб — от пересечения с проспектом Ислама Каримова до пересечения с улицей Бешагач;
21 мая с 5:30 до 9:00 часов:
от пересечения улицы Афросиаб с проспектом Ислама Каримова вдоль улиц Ойбека и Афросиаб до перекрёстка улиц Ойбека и Нукусской;
улицу Нукус — от пересечения с улицей Ойбека до Римско-католической церкви.
Водителей попросили пользоваться объездными путями.