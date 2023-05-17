https://uz.sputniknews.ru/20230517/tashkent-sorevnovaniya-beg-perekrytiye-ulitsa-21-maya-2023-35021202.html

В Ташкенте временно закроют несколько центральных улиц — причина

В Ташкенте временно закроют несколько центральных улиц — причина

На одной из них в выходные движение машин ограничат больше, чем на сутки.

2023-05-17T16:50+0500

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узбекистан

ташкент

хокимият ташкента

улица

движение

общество

спортивные соревнования

забег

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. О временном закрытии нескольких улиц Ташкента из-за массового забега сообщила пресс-служба столичной администрации.Состязания под названием “Я победитель” пройдут 21 мая 2023 года.В связи с ними, в выходные несколько улиц столицы временно закроют для движения.С 10:00 часов 20 мая до 11:00 часов 21 мая:21 мая с 5:30 до 9:00 часов:Водителей попросили пользоваться объездными путями.Ранее мы рассказывали о том, из-за чего частично перекрыли одну из самых оживленных улиц столицы.

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