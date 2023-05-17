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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20230517/zaporojskaya-oblast-vsu-massirovannye-udary-rogov-35028212.html
По позициям ВСУ в Запорожской области нанесли массированный удар
По позициям ВСУ в Запорожской области нанесли массированный удар
Больше всего прилетов в Ореховском, Гуляйпольском и Запорожском районах области, пишет глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. 17.05.2023, Sputnik Узбекистан
2023-05-17T18:39+0500
2023-05-17T18:39+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
всу
обстрел
запорожская область
владимир рогов
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ТАШКЕНТ, 17 мая – Sputnik. По позициям украинских войск на подконтрольной им части Запорожской области нанесли массированный удар. Об этом в своем Telegram-канале написал глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Наибольшая концентрация прилётов в Ореховском, Гуляйпольском и Запорожском районах, уточнил Рогов.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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запорожская область
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россия, всу, обстрел, запорожская область, владимир рогов
россия, всу, обстрел, запорожская область, владимир рогов

По позициям ВСУ в Запорожской области нанесли массированный удар

18:39 17.05.2023
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.05.2023
© Sputnik / Алексей Майшев
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Больше всего прилетов в Ореховском, Гуляйпольском и Запорожском районах области, пишет глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
ТАШКЕНТ, 17 мая – Sputnik. По позициям украинских войск на подконтрольной им части Запорожской области нанесли массированный удар. Об этом в своем Telegram-канале написал глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"На оккупированной части Запорожской области массовые прилёты в местах расположения боевиков ВСУ, а также по складам техники и боеприпасов", - написал он.

Наибольшая концентрация прилётов в Ореховском, Гуляйпольском и Запорожском районах, уточнил Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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