https://uz.sputniknews.ru/20230517/zaporojskaya-oblast-vsu-massirovannye-udary-rogov-35028212.html

По позициям ВСУ в Запорожской области нанесли массированный удар

По позициям ВСУ в Запорожской области нанесли массированный удар

Больше всего прилетов в Ореховском, Гуляйпольском и Запорожском районах области, пишет глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. 17.05.2023, Sputnik Узбекистан

2023-05-17T18:39+0500

2023-05-17T18:39+0500

2023-05-17T18:39+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

всу

обстрел

запорожская область

владимир рогов

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ТАШКЕНТ, 17 мая – Sputnik. По позициям украинских войск на подконтрольной им части Запорожской области нанесли массированный удар. Об этом в своем Telegram-канале написал глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Наибольшая концентрация прилётов в Ореховском, Гуляйпольском и Запорожском районах, уточнил Рогов.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

россия

запорожская область

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