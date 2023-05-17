https://uz.sputniknews.ru/20230517/zaporojskaya-oblast-vsu-massirovannye-udary-rogov-35028212.html
По позициям ВСУ в Запорожской области нанесли массированный удар
По позициям ВСУ в Запорожской области нанесли массированный удар
Больше всего прилетов в Ореховском, Гуляйпольском и Запорожском районах области, пишет глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. 17.05.2023, Sputnik Узбекистан
2023-05-17T18:39+0500
2023-05-17T18:39+0500
2023-05-17T18:39+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
всу
обстрел
запорожская область
владимир рогов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/09/32745140_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_50a6b31e1e7d6fcd1476764127345f20.jpg
ТАШКЕНТ, 17 мая – Sputnik. По позициям украинских войск на подконтрольной им части Запорожской области нанесли массированный удар. Об этом в своем Telegram-канале написал глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Наибольшая концентрация прилётов в Ореховском, Гуляйпольском и Запорожском районах, уточнил Рогов.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
россия
запорожская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/09/32745140_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_0252d45a57d56d46df1dff021fb070a3.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, всу, обстрел, запорожская область, владимир рогов
россия, всу, обстрел, запорожская область, владимир рогов
По позициям ВСУ в Запорожской области нанесли массированный удар
Больше всего прилетов в Ореховском, Гуляйпольском и Запорожском районах области, пишет глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
ТАШКЕНТ, 17 мая – Sputnik.
По позициям украинских войск на подконтрольной им части Запорожской области нанесли массированный удар. Об этом в своем Telegram-канале
написал глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"На оккупированной части Запорожской области массовые прилёты в местах расположения боевиков ВСУ, а также по складам техники и боеприпасов", - написал он.
Наибольшая концентрация прилётов в Ореховском, Гуляйпольском и Запорожском районах, уточнил Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.