https://uz.sputniknews.ru/20230518/18-20-maya-v-uzbekistane-ojidayut-prolivnye-dojdi--preduprejdenie-uzgidrometa-35046787.html
В Узбекистане ожидают проливные дожди — синоптики о погоде на 18–20 мая
В Узбекистане ожидают проливные дожди — синоптики о погоде на 18–20 мая
В 9-ти областях республики возможны селе-паводковые явления. 18.05.2023, Sputnik Узбекистан
2023-05-18T10:30+0500
2023-05-18T10:30+0500
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. По предгорным и горным районам Узбекистана 18 — 20 мая ожидаются сильные дожди, сообщает Узгидромет. Области, где возможны селе-паводковые явления:Кашкадарьинская область: по Яккабагскому, Дехканабадскому, Чиракчинскому, Китабскому, Шахрисябзкому, Камашинскому, Гузарскому районам;Сурхандарьинская область: по Сарыасийскому, Узунскому, Алтынсайскому, Денаускому, Байсунскому, Шерабадскому, Шурчинскому, Кумкурганскому, Музрабатскому районам;Самаркандская область: по Ургутскому, Самаркандскому, Булунгурскому, Нурабадскому, Кошрабадскому, Каттагурганскому, Пайарыкскому, Джамбайскому, Иштыханскому районам;Навоийская область: по Хатырчинскому, Навбахорскому, Нуратинскому, Канимехскому, Карманинскому районам;Джизакская область: по Зааминскому, Бахмальскому, Галляаральскому, Шараф-Рашидовскому, Фаришскому, Янгиабадскому районам;Ташкентская область: по Ахангаранскому, Бостанлыкскому, Паркентскому, Пскентскому, Уртачирчикскому, Юкоричирчикскому районам и городам Ангрен, Алмалык;Наманганская область: по Папскому, Касансайскому, Чартакскому, Чустскому, Наманганскому, Янгикурганскому районам;Ферганская область: по Сохскому, Шахимарданскому, Ферганскому, Бешарыкскому районам;Андижанская область: по Андижанскому, Асакинскому, Джалакудукскому, Кургантепинскому, Пахтаабадскому, Избасканскому, Хожаабадскому, Мархаматскому районам и городу Ханабад.Граждан, проживающих в предгорных и горных районах, отдыхающих и водителей, выезжающих в горные районы, Узгидромет просит соблюдать меры предосторожности.
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узбекистан, погода, прогноз погоды, прогноз, дожди, селевые потоки
узбекистан, погода, прогноз погоды, прогноз, дожди, селевые потоки
В Узбекистане ожидают проливные дожди — синоптики о погоде на 18–20 мая
10:30 18.05.2023 (обновлено: 10:52 18.05.2023)
В 9-ти областях республики возможны селе-паводковые явления.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik.
По предгорным и горным районам Узбекистана 18 — 20 мая ожидаются сильные дожди, сообщает Узгидромет
.
Области, где возможны селе-паводковые явления:
Кашкадарьинская область: по Яккабагскому, Дехканабадскому, Чиракчинскому, Китабскому, Шахрисябзкому, Камашинскому, Гузарскому районам;
Сурхандарьинская область: по Сарыасийскому, Узунскому, Алтынсайскому, Денаускому, Байсунскому, Шерабадскому, Шурчинскому, Кумкурганскому, Музрабатскому районам;
Самаркандская область: по Ургутскому, Самаркандскому, Булунгурскому, Нурабадскому, Кошрабадскому, Каттагурганскому, Пайарыкскому, Джамбайскому, Иштыханскому районам;
Навоийская область: по Хатырчинскому, Навбахорскому, Нуратинскому, Канимехскому, Карманинскому районам;
Джизакская область: по Зааминскому, Бахмальскому, Галляаральскому, Шараф-Рашидовскому, Фаришскому, Янгиабадскому районам;
Ташкентская область: по Ахангаранскому, Бостанлыкскому, Паркентскому, Пскентскому, Уртачирчикскому, Юкоричирчикскому районам и городам Ангрен, Алмалык;
Наманганская область: по Папскому, Касансайскому, Чартакскому, Чустскому, Наманганскому, Янгикурганскому районам;
Ферганская область: по Сохскому, Шахимарданскому, Ферганскому, Бешарыкскому районам;
Андижанская область: по Андижанскому, Асакинскому, Джалакудукскому, Кургантепинскому, Пахтаабадскому, Избасканскому, Хожаабадскому, Мархаматскому районам и городу Ханабад.
Граждан, проживающих в предгорных и горных районах, отдыхающих и водителей, выезжающих в горные районы, Узгидромет просит соблюдать меры предосторожности.