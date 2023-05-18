https://uz.sputniknews.ru/20230518/18-20-maya-v-uzbekistane-ojidayut-prolivnye-dojdi--preduprejdenie-uzgidrometa-35046787.html

В Узбекистане ожидают проливные дожди — синоптики о погоде на 18–20 мая

В Узбекистане ожидают проливные дожди — синоптики о погоде на 18–20 мая

В 9-ти областях республики возможны селе-паводковые явления. 18.05.2023, Sputnik Узбекистан

2023-05-18T10:30+0500

2023-05-18T10:30+0500

2023-05-18T10:52+0500

узбекистан

погода

прогноз погоды

прогноз

дожди

селевые потоки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/08/33686374_0:247:1280:967_1920x0_80_0_0_d902e67e03cb37257f03eed69122a9cf.jpg

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. По предгорным и горным районам Узбекистана 18 — 20 мая ожидаются сильные дожди, сообщает Узгидромет. Области, где возможны селе-паводковые явления:Кашкадарьинская область: по Яккабагскому, Дехканабадскому, Чиракчинскому, Китабскому, Шахрисябзкому, Камашинскому, Гузарскому районам;Сурхандарьинская область: по Сарыасийскому, Узунскому, Алтынсайскому, Денаускому, Байсунскому, Шерабадскому, Шурчинскому, Кумкурганскому, Музрабатскому районам;Самаркандская область: по Ургутскому, Самаркандскому, Булунгурскому, Нурабадскому, Кошрабадскому, Каттагурганскому, Пайарыкскому, Джамбайскому, Иштыханскому районам;Навоийская область: по Хатырчинскому, Навбахорскому, Нуратинскому, Канимехскому, Карманинскому районам;Джизакская область: по Зааминскому, Бахмальскому, Галляаральскому, Шараф-Рашидовскому, Фаришскому, Янгиабадскому районам;Ташкентская область: по Ахангаранскому, Бостанлыкскому, Паркентскому, Пскентскому, Уртачирчикскому, Юкоричирчикскому районам и городам Ангрен, Алмалык;Наманганская область: по Папскому, Касансайскому, Чартакскому, Чустскому, Наманганскому, Янгикурганскому районам;Ферганская область: по Сохскому, Шахимарданскому, Ферганскому, Бешарыкскому районам;Андижанская область: по Андижанскому, Асакинскому, Джалакудукскому, Кургантепинскому, Пахтаабадскому, Избасканскому, Хожаабадскому, Мархаматскому районам и городу Ханабад.Граждан, проживающих в предгорных и горных районах, отдыхающих и водителей, выезжающих в горные районы, Узгидромет просит соблюдать меры предосторожности.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан, погода, прогноз погоды, прогноз, дожди, селевые потоки