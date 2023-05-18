https://uz.sputniknews.ru/20230518/afisha-tashkent-meropriyatiya-vyxodnye-20-21-maya-35073009.html
Куда сходить на выходных 20-21 мая: топ-10 мероприятий в Ташкенте
Куда сходить на выходных 20-21 мая: топ-10 мероприятий в Ташкенте
Куда сходить на выходных в Ташкенте — в подборке Sputnik.
2023-05-18T18:27+0500
2023-05-18T18:27+0500
2023-05-18T18:27+0500
культура
узбекистан
ташкент
афиша на выходные
мероприятие
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Суббота, 20 маяКинопоказы под открытым небомЗрителей ждут показ фильмов "Люси", "Гордость и предубеждение" в парке "Дружбы".Время: 19.40, 21.30Место: Сад ДружбыСтоимость билетов: 50 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 90−134−4646Stand-up концерт Расула ЧабдароваРоссийский комик выступит со стендап-концертом на сцене Дворца искусств "Туркистон".Время: 19.00Место: Дворец искусств "Туркистон"Стоимость билетов: 150 – 600 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072, (+998) 71−235−4440Концерт камерного оркестраСлушателей ждет концертная программа от учеников камерного оркестра "Юные дарования".Время: 19.00Место: Государственная КонсерваторияСтоимость билетов: 20 – 80 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−239−4653, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Выставка-ярмарка "Кактусы и суккуленты"Посетители выставки-ярмарки смогут увидеть и приобрести многолетние цветковые растения – кактусы и суккуленты.Время: 11.00Место: Central ParkВход свободныйМузыкальный фестиваль ChillaУчастников фестиваля ждет концертная программа с участием Мунисы Ризаевой, DJ Piligrim, рэпера Шохруха, группы Sahar, Рашид Холикова и других звезд узбекской эстрады.Время: 19.00Место: Ashxobod SayilgohiСтоимость билетов: 100 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−203−7777Воскресенье, 21 маяМастер-класс Игоря КлебановаНародный артист России, кинооператор, которого зрители знают по таким фильмам, как "Петровка, 38", "Огарёва,6", "ТАСС уполномочен заявить…", "Водитель для Веры", проведет мастер-класс для студентов Ташкентского филиала ВГИКа. На встрече мастер поделится секретами операторского искусства и ответит на вопросы слушателей.Время: 12.00Место: Филиал ВГИК имени С.А. Герасимова в ТашкентеВход свободныйКонцерт "Салям Сабантуй"Слушателей ждет концерт, посвященный татаро-башкирскому народному празднику "Сабантуй". В программе народные песни и ретро-композиции в исполнении заслуженной артистки Татарстана и Башкортостана Ферузы Халдаровой, а также специального гостя — Народного артиста Татарстана Рустама Асаева.Время: 18.30Место: Государственная КонсерваторияСтоимость билетов: 50 – 200 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−239−4653, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Фотовыставка Эрнеста КуртвелиеваУзбекистанский фотограф представит более 40 фотографий, на которых запечатлены представители профессий, связанных с тяжелым физическим трудом. Главная цель выставки – рассказать о важности человеческого труда.Место: Tashkent CityВход свободныйЗабег Men G’olibВ забеге на дистанции в 10.549 км и 3 км смогут принять участие любители бега и спортсмены вне зависимости от гражданства. Победители получат ценные призы и медали.Время: 05.30Место: Humo ArenaСтоимость билетов: 75-149 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 95−142−0184, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Интерактивное шоу в СРЦ ParusУчастников ждет шоу-программа по мотивам мультфильма "Холодное сердце" конкурсы и розыгрыш сладких подарков.Место: CРЦ ParusСтоимость билетов: 25 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 99−858−8805
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культура узбекистан общество 20 мая 21 мая куда пойти афиша на выходные мероприятия ташкент
культура узбекистан общество 20 мая 21 мая куда пойти афиша на выходные мероприятия ташкент
Куда сходить на выходных 20-21 мая: топ-10 мероприятий в Ташкенте
Музыкальный фестиваль, забег и фотовыставка. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.
Кинопоказы под открытым небом
Зрителей ждут показ фильмов "Люси", "Гордость и предубеждение" в парке "Дружбы".
Стоимость билетов: 50 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 90−134−4646
Stand-up концерт Расула Чабдарова
Российский комик выступит со стендап-концертом на сцене Дворца искусств "Туркистон".
Место: Дворец искусств "Туркистон"
Стоимость билетов: 150 – 600 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072, (+998) 71−235−4440
Концерт камерного оркестра
Слушателей ждет концертная программа от учеников камерного оркестра "Юные дарования".
Место: Государственная Консерватория
Стоимость билетов: 20 – 80 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−239−4653, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Выставка-ярмарка "Кактусы и суккуленты"
Посетители выставки-ярмарки смогут увидеть и приобрести многолетние цветковые растения – кактусы и суккуленты.
Музыкальный фестиваль Chilla
Участников фестиваля ждет концертная программа с участием Мунисы Ризаевой, DJ Piligrim, рэпера Шохруха, группы Sahar, Рашид Холикова и других звезд узбекской эстрады.
Место: Ashxobod Sayilgohi
Стоимость билетов: 100 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−203−7777
Мастер-класс Игоря Клебанова
Народный артист России, кинооператор, которого зрители знают по таким фильмам, как "Петровка, 38", "Огарёва,6", "ТАСС уполномочен заявить…", "Водитель для Веры", проведет мастер-класс для студентов Ташкентского филиала ВГИКа. На встрече мастер поделится секретами операторского искусства и ответит на вопросы слушателей.
Место: Филиал ВГИК имени С.А. Герасимова в Ташкенте
Слушателей ждет концерт, посвященный татаро-башкирскому народному празднику "Сабантуй". В программе народные песни и ретро-композиции в исполнении заслуженной артистки Татарстана и Башкортостана Ферузы Халдаровой, а также специального гостя — Народного артиста Татарстана Рустама Асаева.
Место: Государственная Консерватория
Стоимость билетов: 50 – 200 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−239−4653, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Фотовыставка Эрнеста Куртвелиева
Узбекистанский фотограф представит более 40 фотографий, на которых запечатлены представители профессий, связанных с тяжелым физическим трудом. Главная цель выставки – рассказать о важности человеческого труда.
В забеге на дистанции в 10.549 км и 3 км смогут принять участие любители бега и спортсмены вне зависимости от гражданства. Победители получат ценные призы и медали.
Стоимость билетов: 75-149 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 95−142−0184, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Интерактивное шоу в СРЦ Parus
Участников ждет шоу-программа по мотивам мультфильма "Холодное сердце" конкурсы и розыгрыш сладких подарков.
Стоимость билетов: 25 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 99−858−8805