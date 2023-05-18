https://uz.sputniknews.ru/20230518/afisha-tashkent-meropriyatiya-vyxodnye-20-21-maya-35073009.html

Куда сходить на выходных 20-21 мая: топ-10 мероприятий в Ташкенте

Куда сходить на выходных 20-21 мая: топ-10 мероприятий в Ташкенте

Куда сходить на выходных в Ташкенте — в подборке Sputnik.

2023-05-18T18:27+0500

2023-05-18T18:27+0500

2023-05-18T18:27+0500

культура

узбекистан

ташкент

афиша на выходные

мероприятие

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Суббота, 20 маяКинопоказы под открытым небомЗрителей ждут показ фильмов "Люси", "Гордость и предубеждение" в парке "Дружбы".Время: 19.40, 21.30Место: Сад ДружбыСтоимость билетов: 50 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 90−134−4646Stand-up концерт Расула ЧабдароваРоссийский комик выступит со стендап-концертом на сцене Дворца искусств "Туркистон".Время: 19.00Место: Дворец искусств "Туркистон"Стоимость билетов: 150 – 600 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072, (+998) 71−235−4440Концерт камерного оркестраСлушателей ждет концертная программа от учеников камерного оркестра "Юные дарования".Время: 19.00Место: Государственная КонсерваторияСтоимость билетов: 20 – 80 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−239−4653, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Выставка-ярмарка "Кактусы и суккуленты"Посетители выставки-ярмарки смогут увидеть и приобрести многолетние цветковые растения – кактусы и суккуленты.Время: 11.00Место: Central ParkВход свободныйМузыкальный фестиваль ChillaУчастников фестиваля ждет концертная программа с участием Мунисы Ризаевой, DJ Piligrim, рэпера Шохруха, группы Sahar, Рашид Холикова и других звезд узбекской эстрады.Время: 19.00Место: Ashxobod SayilgohiСтоимость билетов: 100 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−203−7777Воскресенье, 21 маяМастер-класс Игоря КлебановаНародный артист России, кинооператор, которого зрители знают по таким фильмам, как "Петровка, 38", "Огарёва,6", "ТАСС уполномочен заявить…", "Водитель для Веры", проведет мастер-класс для студентов Ташкентского филиала ВГИКа. На встрече мастер поделится секретами операторского искусства и ответит на вопросы слушателей.Время: 12.00Место: Филиал ВГИК имени С.А. Герасимова в ТашкентеВход свободныйКонцерт "Салям Сабантуй"Слушателей ждет концерт, посвященный татаро-башкирскому народному празднику "Сабантуй". В программе народные песни и ретро-композиции в исполнении заслуженной артистки Татарстана и Башкортостана Ферузы Халдаровой, а также специального гостя — Народного артиста Татарстана Рустама Асаева.Время: 18.30Место: Государственная КонсерваторияСтоимость билетов: 50 – 200 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−239−4653, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Фотовыставка Эрнеста КуртвелиеваУзбекистанский фотограф представит более 40 фотографий, на которых запечатлены представители профессий, связанных с тяжелым физическим трудом. Главная цель выставки – рассказать о важности человеческого труда.Место: Tashkent CityВход свободныйЗабег Men G’olibВ забеге на дистанции в 10.549 км и 3 км смогут принять участие любители бега и спортсмены вне зависимости от гражданства. Победители получат ценные призы и медали.Время: 05.30Место: Humo ArenaСтоимость билетов: 75-149 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 95−142−0184, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Интерактивное шоу в СРЦ ParusУчастников ждет шоу-программа по мотивам мультфильма "Холодное сердце" конкурсы и розыгрыш сладких подарков.Место: CРЦ ParusСтоимость билетов: 25 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 99−858−8805

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