https://uz.sputniknews.ru/20230518/almalyk-uzbekistan-patriot-igra-molodej-misis-filial-foto-35049973.html

В Алмалыке прошли военно-патриотические игры среди молодежи — фото

В Алмалыке прошли военно-патриотические игры среди молодежи — фото

По итогам игр определили лучших участников в пяти номинациях. 18.05.2023, Sputnik Узбекистан

2023-05-18T14:19+0500

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узбекистан

алмалык

алмалыкский филиал ниту "мисис"

молодежь

игры

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Алмалыкский филиал Национального исследовательского технологического университета (НИТУ) "МИСиС" совместно с Минобороны Узбекистана провели военно-патриотические игры. Об этом сообщает пресс-служба вуза.Участники — 8 команд из 8 зарубежных филиалов. Ребята состязались в различных конкурсах: соревнования по подтягиванию на турнике, преодоление препятствий, демонстрация неполной разборки и сборки стрелкового оружия, стрельба по мишеням, метание ножей.Победу в соревнованиях по праву одержала команда МГУ имени М.В. Ломоносова. Вторые — студенты Алмалыкского филиала НИТУ "МИСиС", а почетное третье место завоевала сборная команда Ташкентского филиала НИЯУ МИФИ.По итогам игр определили лучших участников по следующим номинациям:— в номинации "Мистер Мускул" за высокие результаты в подтягивании на турнике победил студент МГУ имени М.А. Ломоносова Бобур Юлдашев;— в номинации "Оружейник" за самую быструю сборку и разборку автомата Калашникова победил студент Алмалыкского филиала НИТУ "МИСиС" Дилербек Рахмонов;— в номинации "Зоркий глаз" за наибольшее количество очков, набранных в соревновании по метанию ножей, победителем стал студент ВГИК имени С.А. Герасимова Никита Игнатьев;— в номинации "Стрельба" победителем стал студент РПГУ имени А. И. Герцена Илхом Мухамеджанов;— в номинации "Лучший спринтер" победителем стал студент Алмалыкского филиала НИТУ "МИСиС" Улугбек Умрбоев.

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