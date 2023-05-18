В Алмалыке прошли военно-патриотические игры среди молодежи — фото
14:19 18.05.2023 (обновлено: 15:00 18.05.2023)
© пресс-служба Алмалыкского филиала НИТУ "МИСИС"В Алмалыке прошли военно-патриотические игры среди молодежи
© пресс-служба Алмалыкского филиала НИТУ "МИСИС"
По итогам игр определили лучших участников в пяти номинациях.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Алмалыкский филиал Национального исследовательского технологического университета (НИТУ) "МИСиС" совместно с Минобороны Узбекистана провели военно-патриотические игры. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
© Пресс-служба Алмалыкского филиала НИТУ "МИСиС" В Алмалыке прошли молодежные военно-патриотические игры
© Пресс-служба Алмалыкского филиала НИТУ "МИСиС"
Участники — 8 команд из 8 зарубежных филиалов. Ребята состязались в различных конкурсах: соревнования по подтягиванию на турнике, преодоление препятствий, демонстрация неполной разборки и сборки стрелкового оружия, стрельба по мишеням, метание ножей.
© Пресс-служба Алмалыкского филиала НИТУ "МИСиС" В Алмалыке прошли молодежные военно-патриотические игры
© Пресс-служба Алмалыкского филиала НИТУ "МИСиС"
Победу в соревнованиях по праву одержала команда МГУ имени М.В. Ломоносова. Вторые — студенты Алмалыкского филиала НИТУ "МИСиС", а почетное третье место завоевала сборная команда Ташкентского филиала НИЯУ МИФИ.
© Пресс-служба Алмалыкского филиала НИТУ "МИСиС" В Алмалыке прошли молодежные военно-патриотические игры
© Пресс-служба Алмалыкского филиала НИТУ "МИСиС"
По итогам игр определили лучших участников по следующим номинациям:
— в номинации "Мистер Мускул" за высокие результаты в подтягивании на турнике победил студент МГУ имени М.А. Ломоносова Бобур Юлдашев;
— в номинации "Оружейник" за самую быструю сборку и разборку автомата Калашникова победил студент Алмалыкского филиала НИТУ "МИСиС" Дилербек Рахмонов;
— в номинации "Зоркий глаз" за наибольшее количество очков, набранных в соревновании по метанию ножей, победителем стал студент ВГИК имени С.А. Герасимова Никита Игнатьев;
— в номинации "Стрельба" победителем стал студент РПГУ имени А. И. Герцена Илхом Мухамеджанов;
— в номинации "Лучший спринтер" победителем стал студент Алмалыкского филиала НИТУ "МИСиС" Улугбек Умрбоев.