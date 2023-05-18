Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230518/almalyk-uzbekistan-patriot-igra-molodej-misis-filial-foto-35049973.html
В Алмалыке прошли военно-патриотические игры среди молодежи — фото
В Алмалыке прошли военно-патриотические игры среди молодежи — фото
По итогам игр определили лучших участников в пяти номинациях. 18.05.2023, Sputnik Узбекистан
2023-05-18T14:19+0500
2023-05-18T15:00+0500
узбекистан
алмалык
алмалыкский филиал ниту "мисис"
молодежь
игры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/12/35047304_0:38:1083:647_1920x0_80_0_0_1470d35f3cfa124c1b547541e472102b.jpg
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Алмалыкский филиал Национального исследовательского технологического университета (НИТУ) "МИСиС" совместно с Минобороны Узбекистана провели военно-патриотические игры. Об этом сообщает пресс-служба вуза.Участники — 8 команд из 8 зарубежных филиалов. Ребята состязались в различных конкурсах: соревнования по подтягиванию на турнике, преодоление препятствий, демонстрация неполной разборки и сборки стрелкового оружия, стрельба по мишеням, метание ножей.Победу в соревнованиях по праву одержала команда МГУ имени М.В. Ломоносова. Вторые — студенты Алмалыкского филиала НИТУ "МИСиС", а почетное третье место завоевала сборная команда Ташкентского филиала НИЯУ МИФИ.По итогам игр определили лучших участников по следующим номинациям:— в номинации "Мистер Мускул" за высокие результаты в подтягивании на турнике победил студент МГУ имени М.А. Ломоносова Бобур Юлдашев;— в номинации "Оружейник" за самую быструю сборку и разборку автомата Калашникова победил студент Алмалыкского филиала НИТУ "МИСиС" Дилербек Рахмонов;— в номинации "Зоркий глаз" за наибольшее количество очков, набранных в соревновании по метанию ножей, победителем стал студент ВГИК имени С.А. Герасимова Никита Игнатьев;— в номинации "Стрельба" победителем стал студент РПГУ имени А. И. Герцена Илхом Мухамеджанов;— в номинации "Лучший спринтер" победителем стал студент Алмалыкского филиала НИТУ "МИСиС" Улугбек Умрбоев.
узбекистан
алмалык
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/12/35047304_84:0:997:685_1920x0_80_0_0_a011a9263184f616a8f55179f1a5f9ef.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, алмалык, алмалыкский филиал ниту "мисис", молодежь, игры
узбекистан, алмалык, алмалыкский филиал ниту "мисис", молодежь, игры

В Алмалыке прошли военно-патриотические игры среди молодежи — фото

14:19 18.05.2023 (обновлено: 15:00 18.05.2023)
© пресс-служба Алмалыкского филиала НИТУ "МИСИС"В Алмалыке прошли военно-патриотические игры среди молодежи
В Алмалыке прошли военно-патриотические игры среди молодежи - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2023
© пресс-служба Алмалыкского филиала НИТУ "МИСИС"
Подписаться на
НовостиTelegram
По итогам игр определили лучших участников в пяти номинациях.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Алмалыкский филиал Национального исследовательского технологического университета (НИТУ) "МИСиС" совместно с Минобороны Узбекистана провели военно-патриотические игры. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
© Пресс-служба Алмалыкского филиала НИТУ "МИСиС" В Алмалыке прошли молодежные военно-патриотические игры
В Алмалыке прошли молодежные военно-патриотические игры - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2023
© Пресс-служба Алмалыкского филиала НИТУ "МИСиС"
Участники — 8 команд из 8 зарубежных филиалов. Ребята состязались в различных конкурсах: соревнования по подтягиванию на турнике, преодоление препятствий, демонстрация неполной разборки и сборки стрелкового оружия, стрельба по мишеням, метание ножей.
© Пресс-служба Алмалыкского филиала НИТУ "МИСиС" В Алмалыке прошли молодежные военно-патриотические игры
В Алмалыке прошли молодежные военно-патриотические игры - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2023
© Пресс-служба Алмалыкского филиала НИТУ "МИСиС"
Победу в соревнованиях по праву одержала команда МГУ имени М.В. Ломоносова. Вторые — студенты Алмалыкского филиала НИТУ "МИСиС", а почетное третье место завоевала сборная команда Ташкентского филиала НИЯУ МИФИ.
© Пресс-служба Алмалыкского филиала НИТУ "МИСиС" В Алмалыке прошли молодежные военно-патриотические игры
В Алмалыке прошли молодежные военно-патриотические игры - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2023
© Пресс-служба Алмалыкского филиала НИТУ "МИСиС"
По итогам игр определили лучших участников по следующим номинациям:
— в номинации "Мистер Мускул" за высокие результаты в подтягивании на турнике победил студент МГУ имени М.А. Ломоносова Бобур Юлдашев;
— в номинации "Оружейник" за самую быструю сборку и разборку автомата Калашникова победил студент Алмалыкского филиала НИТУ "МИСиС" Дилербек Рахмонов;
— в номинации "Зоркий глаз" за наибольшее количество очков, набранных в соревновании по метанию ножей, победителем стал студент ВГИК имени С.А. Герасимова Никита Игнатьев;
— в номинации "Стрельба" победителем стал студент РПГУ имени А. И. Герцена Илхом Мухамеджанов;
— в номинации "Лучший спринтер" победителем стал студент Алмалыкского филиала НИТУ "МИСиС" Улугбек Умрбоев.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0