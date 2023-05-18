https://uz.sputniknews.ru/20230518/baxtier-saidov-i-sergey-lavrov-vstretyatsya-v-moskve-35057547.html

Бахтиёр Саидов и Сергей Лавров встретятся в Москве

Бахтиёр Саидов и Сергей Лавров встретятся в Москве

Глава МИД Узбекистана посетит Россию с рабочим визитом.

2023-05-18T13:30+0500

2023-05-18T13:30+0500

2023-05-18T14:52+0500

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мид узбекистана

мид рф

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сергей лавров

встреча

переговоры

политика

бахтиёр саидов

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов 21-22 мая посетит с рабочим визитом Россию, об этом рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.В рамках программы пребывания Саидова в Москве пройдут его переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.Кроме того, в нем указано, что министры обменяются мнениями по региональной ситуации с учетом скоординированного вклада в развитие сотрудничества, а также поддержание стабильности и безопасности в Центральной Азии и на подступах к ней.Вместе с тем они планируют рассмотреть ключевые интеграционные процессы на евразийском пространстве, а также общезначимые проблемы для государств континента.

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