https://uz.sputniknews.ru/20230518/baxtier-saidov-i-sergey-lavrov-vstretyatsya-v-moskve-35057547.html
Бахтиёр Саидов и Сергей Лавров встретятся в Москве
Бахтиёр Саидов и Сергей Лавров встретятся в Москве
Глава МИД Узбекистана посетит Россию с рабочим визитом.
2023-05-18T13:30+0500
2023-05-18T13:30+0500
2023-05-18T14:52+0500
узбекистан
мид узбекистана
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россия
москва
сергей лавров
встреча
переговоры
политика
бахтиёр саидов
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов 21-22 мая посетит с рабочим визитом Россию, об этом рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.В рамках программы пребывания Саидова в Москве пройдут его переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.Кроме того, в нем указано, что министры обменяются мнениями по региональной ситуации с учетом скоординированного вклада в развитие сотрудничества, а также поддержание стабильности и безопасности в Центральной Азии и на подступах к ней.Вместе с тем они планируют рассмотреть ключевые интеграционные процессы на евразийском пространстве, а также общезначимые проблемы для государств континента.
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россия узбекистан сергей лавров мид рф мид узбекистана москва встреча переговоры бахтиёр саидов политика
россия узбекистан сергей лавров мид рф мид узбекистана москва встреча переговоры бахтиёр саидов политика
Бахтиёр Саидов и Сергей Лавров встретятся в Москве
13:30 18.05.2023 (обновлено: 14:52 18.05.2023)
Глава МИД Узбекистана посетит Россию с рабочим визитом.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik.
Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов 21-22 мая посетит с рабочим визитом Россию, об этом рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.
В рамках программы пребывания Саидова в Москве пройдут его переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
"Предполагается рассмотреть весь комплекс двустороннего политического сотрудничества, основанного на стратегическом партнерстве и союзничестве, а также ряд актуальных вопросов торгово-экономического и культурно-гуманитарного характера. Главы внешнеполитических ведомств обсудят задачи в контексте продвижения в текущем году межгосударственного диалога", — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Кроме того, в нем указано, что министры обменяются мнениями по региональной ситуации с учетом скоординированного вклада в развитие сотрудничества, а также поддержание стабильности и безопасности в Центральной Азии и на подступах к ней.
Вместе с тем они планируют рассмотреть ключевые интеграционные процессы на евразийском пространстве, а также общезначимые проблемы для государств континента.