https://uz.sputniknews.ru/20230518/bespilotnye-prioritety-vystavki-milex-2023-v-minske-35081482.html

Беспилотные приоритеты выставки MILEX-2023 в Минске

Беспилотные приоритеты выставки MILEX-2023 в Минске

На фоне российской СВО огромный интерес специалистов и международной общественности вызывают беспилотные летательные аппараты и средства борьбы с ними, отмечает военный обозреватель Александр Хроленко.

2023-05-18T21:25+0500

2023-05-18T21:25+0500

2023-05-18T21:25+0500

колумнисты

минск

выставка

оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/12/35081266_0:177:3011:1871_1920x0_80_0_0_50d1263f9765fe76c64e36aa2be06b93.jpg

В Минске 17-20 мая в интеграции с Международной научной конференцией по вопросам военно-технического сотрудничества в области обороны и безопасности MILEX.INOVATIONS 23 проходит Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2023.На 24 тысячах квадратных метрах комплекса "Минск-арена" гостеприимно принимает 170 организаций-участников из 30 стран мира, 500 образцов вооружения, военной и специальной техники – беспилотники, бронетехнику, ракетные комплексы, системы ПВО, всего спектра технологий обороны и безопасности.Впервые представлены 177 образцов. И неслучайно среди гостей представители практически всех регионов мира.Наиболее яркие образцы – разведывательно-ударные беспилотники "Буревестник", "Ловчий", "Чекан" и "Орион", а также беспилотный вертолет Hunter, мобильный комплекс противодействия БПЛА "Миротворец" и боевой модуль для борьбы с дронами "Кречет".Не менее интересен роботизированный ударный комплекс "Берсерк". Достаточно известную в мире реактивную систему залпового огня "Полонез" дальностью до 300 км на выставке MILEX-2023 дополняет более компактная РСЗО "Флейта" дальностью до 52 км – также детище белорусского ОПК.Гордо реет "Буревестник"Беспилотный авиационный комплекс "Буревестник" производства РБ способен нести полезную нагрузку 80 кг – разведывательную аппаратуру, до восьми ракет С-5 или два дрона-камикадзе. Время полета на высотах до 1000 метров – до 10 часов. Радиус действия без потери радиосвязи – до 70 км, с использованием ретранслятора – до 220 км. Аппарат максимальной взлетной массой 390 кг имеет размах крыла 9,24 метра. Могущественная машина для серьезных задач.Топовые белорусские дроны "Ловчий" и "Чекан" отличаются дальностью действия, полезной нагрузкой и тактикой боевого применения. БПЛА "Ловчий" способен находиться в воздухе до 8 часов. Действует в радиусе 70 км, несет легкие ракеты или авиабомбы массой до 20 кг.Более компактный дрон-камикадзе "Чекан" предназначен для поиска и поражения стационарных, подвижных наземных объектов – живой силы и техники противника (в светлое время суток). Имеет автоматический режим управления полетом. Тактический радиус действия – до 25 км. Продолжительность полета – до 45 минут на высотах до 1000 метров и скорости до 140 км/час. Масса дрона 12 кг, боевой заряд – до 2,5 кг.Как уничтожали ЗРК Patriot и американскую мифологию в КиевеБелорусский разведывательно-ударный беспилотный вертолет Hunter полностью роботизирован, оснащен двумя пусковыми установками для восьми неуправляемых ракет и 16 противотанковыми бомбами калибра 2,5 кг.На борту имеется также дистанционно-управляемая турель с пулеметом Калашникова (ПКМТ) калибра 7,62 мм, боезапас 550 патронов. Аппарат несет прицельный комплекс с баллистическим калькулятором, шесть камер кругового обзора "день/ночь", станцию защиты от радиолокационных ракет и автомат генерации помех. Максимальный взлетный вес – 750 кг, продолжительность полета – до шести часов, практический потолок – 3500 метров. Грозное оружие.Российский беспилотный "Орион" серийно выпускается с 2019 года, проверен в боевых условиях, и в особых представлениях не нуждается. Благодаря спутниковому управлению радиус действия – до 4000 км – ограничен только запасом топлива. Продолжительность полета – до 24 часов, со скоростью 200 км/час на высотах до 8000 метров. Боевая нагрузка "Ориона" – до 200 кг (высокоточное ракетное оружие).Суровый "Миротворец" и другиеМобильный комплекс противодействия БПЛА "Миротворец" предназначен для противодействия беспилотным летательным аппаратам на малых и средних высотах в условиях помех.В состав комплекса входят боевая машина 9А33-2Б, зенитные управляемые ракеты 9М33М3, наземная станция управления U-GCS, пусковая установка КР120, ударные беспилотники "Беркут", средства связи и транспортировки. Интереснейшая разработка белорусского ОПК.На MILEX-2023 впервые представили новый белорусский боевой модуль для борьбы с БПЛА "Кречет", который способен производить круговой обзор воздушного пространства, обнаруживать малоразмерные дроны, и уничтожать их огневыми средствами. Боевой модуль установлен на бронеавтомобиль "Кайман", на борту имеется также РЛС кругового обзора "Глобус" и автоматизированный (дистанционно управляемый) наблюдательно-огневой комплекс (АДУНОК) с пулеметом ПКТ. Максимальная дальность обнаружения беспилотников противника – 6 км, эффективная дальность поражения – 500 метров. Для борьбы с БПЛА в дальней зоне глубиной от 500 до 1000 метров используется специальный дрон-перехватчик.Еще один технологический шедевр выставки в Минске – роботизированный самоходный ударный комплекс "Берсерк", оснащенный спаренным авиационным пулеметом ГШГ-7,62 (боезапас – 3000 патронов). Комплекс под управлением удаленного (до 5 км) оператора способен вести прицельный огонь на дистанции до 1000 метров.Силуэты бронетехники и вертолетов противника "Берсерк" распознает на расстоянии в 6 км и 10 км соответственно. Машина имеет высокую проходимость, автономность работы до 60 минут, запас хода до 30 км.Что выпросил Зеленский на Западе для "контрнаступления" ВСУОсновными бенефициарами и поставщиками технологических ориентиров MILEX-2023 по праву являются Беларусь и Россия, которые представили примерно по 150 экспонатов, то есть более половины всех образцов оружия и техники на выставке.Российские стенды интересны, прежде всего, широким спектром авиатехники, включая "импортозамещенные" лайнеры МС-21 и Superjet.Российские специалисты в Минске стремятся наладить более тесное взаимодействие с белорусскими производителями, увеличить объемы поставок авиационных компонентов, узлов и агрегатов. Прорабатывается создание на территории РБ площадок для ремонта и сервисного обслуживания поставленной в республику российской авиатехники.Белорусская сторона на фоне СВО значительно нарастила поставки военной техники в Россию. Речь идет о сотнях миллионах долларов.Президент РБ Александр Лукашенко, обращаясь к участникам и гостям MILEX-2023, напомнил, что главные цели выставки – обмен опытом, развитие международного военно-технического сотрудничества, поддержание мира и стабильности во всех регионах планеты.Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на открытии MILEX-2023 рассказал о росте совместного оборонного потенциала Беларуси и России.Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров в Минске высоко оценил достижения белорусских оружейников.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

минск

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

колумнисты, минск, выставка, оружие