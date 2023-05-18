https://uz.sputniknews.ru/20230518/namangan-festivalyu-tsvetov-podgotovka-foto-35055831.html

Как в Намангане готовятся к фестивалю цветов — фото

Как в Намангане готовятся к фестивалю цветов — фото

Наманган украшают цветами к фестивалю.

2023-05-18T12:44+0500

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культура

узбекистан

наманган

фестиваль

природа

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. В Намангане активно готовятся к 62-му Международному фестивалю цветов, который пройдет с 21 мая по 21 июня, передает корреспондент Sputnik.В саду имени Захириддина Мухаммада Бабура на территории 8,5 гектаров специалисты высадили 120 тыс. цветов 15 видов. Чтобы растения оставались свежими и здоровыми до конца фестиваля, на участках подключили систему капельного орошения.Еще одной локацией фестиваля станет парк культуры и отдыха "Афсоналар водийси" (Долина легенд). Это место готовят к проведению гала-концерта, который пройдет в рамках мероприятия.В фестивале примут участие цветоводы-любители, а также специалисты ландшафтного дизайна. Всего ожидается, что в этом году мероприятие посетят 3,5 млн местных и иностранных туристов.Программа включает в себя большой призовой конкурс икебаны и мастеров букетов (флористов), гала-концерт с участием известных поп-звезд, праздничный парад автомобилей, международный IT-форум, Неделю моды, концерт фольклорной музыки, выставки, соревнования и различные развлекательные шоу.

узбекистан

наманган

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2023

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