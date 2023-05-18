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https://uz.sputniknews.ru/20230518/namangan-festivalyu-tsvetov-podgotovka-foto-35055831.html
Как в Намангане готовятся к фестивалю цветов — фото
Как в Намангане готовятся к фестивалю цветов — фото
Наманган украшают цветами к фестивалю.
2023-05-18T12:44+0500
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культура
узбекистан
наманган
фестиваль
природа
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. В Намангане активно готовятся к 62-му Международному фестивалю цветов, который пройдет с 21 мая по 21 июня, передает корреспондент Sputnik.В саду имени Захириддина Мухаммада Бабура на территории 8,5 гектаров специалисты высадили 120 тыс. цветов 15 видов. Чтобы растения оставались свежими и здоровыми до конца фестиваля, на участках подключили систему капельного орошения.Еще одной локацией фестиваля станет парк культуры и отдыха "Афсоналар водийси" (Долина легенд). Это место готовят к проведению гала-концерта, который пройдет в рамках мероприятия.В фестивале примут участие цветоводы-любители, а также специалисты ландшафтного дизайна. Всего ожидается, что в этом году мероприятие посетят 3,5 млн местных и иностранных туристов.Программа включает в себя большой призовой конкурс икебаны и мастеров букетов (флористов), гала-концерт с участием известных поп-звезд, праздничный парад автомобилей, международный IT-форум, Неделю моды, концерт фольклорной музыки, выставки, соревнования и различные развлекательные шоу.
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Достонбек Рахматуллаев
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культура наманган узбекистан фестиваль цветов природа сад имени захириддина мухаммада бабура парк культуры и отдыха афсоналар водийси долина легенд новости новость
культура наманган узбекистан фестиваль цветов природа сад имени захириддина мухаммада бабура парк культуры и отдыха афсоналар водийси долина легенд новости новость

Как в Намангане готовятся к фестивалю цветов — фото

12:44 18.05.2023 (обновлено: 13:22 18.05.2023)
© Архив хокимията Наманганской областиПодготовка к фестивалю цветов в Намангане.
Подготовка к фестивалю цветов в Намангане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2023
© Архив хокимията Наманганской области
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Достонбек Рахматуллаев
Корреспондент
Все материалы
Наманган усыпан цветами — город активно украшают к предстоящему фестивалю. Как проходит подготовка, читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. В Намангане активно готовятся к 62-му Международному фестивалю цветов, который пройдет с 21 мая по 21 июня, передает корреспондент Sputnik.

"Подготовка к международному фестивалю началась месяц назад. Сейчас, когда Наманган покрывается цветами, улицы и проспекты города изменились. Я верю, что этот фестиваль подарит каждому незабываемые воспоминания. Мы готовы принять всех гостей", — отметил пресс-секретарь правительства Наманганской области Фарход Мамадалиев.

© Архив хокимията Наманганской областиПодготовка к фестивалю цветов в Намангане.
Подготовка к фестивалю цветов в Намангане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2023
Подготовка к фестивалю цветов в Намангане.
© Архив хокимията Наманганской области
В саду имени Захириддина Мухаммада Бабура на территории 8,5 гектаров специалисты высадили 120 тыс. цветов 15 видов. Чтобы растения оставались свежими и здоровыми до конца фестиваля, на участках подключили систему капельного орошения.
© Архив хокимията Наманганской областиПодготовка к фестивалю цветов в Намангане.
Подготовка к фестивалю цветов в Намангане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2023
Подготовка к фестивалю цветов в Намангане.
© Архив хокимията Наманганской области
Еще одной локацией фестиваля станет парк культуры и отдыха "Афсоналар водийси" (Долина легенд). Это место готовят к проведению гала-концерта, который пройдет в рамках мероприятия.
© Архив хокимията Наманганской областиПодготовка к фестивалю цветов в Намангане.
Подготовка к фестивалю цветов в Намангане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2023
Подготовка к фестивалю цветов в Намангане.
© Архив хокимията Наманганской области
В фестивале примут участие цветоводы-любители, а также специалисты ландшафтного дизайна. Всего ожидается, что в этом году мероприятие посетят 3,5 млн местных и иностранных туристов.
Программа включает в себя большой призовой конкурс икебаны и мастеров букетов (флористов), гала-концерт с участием известных поп-звезд, праздничный парад автомобилей, международный IT-форум, Неделю моды, концерт фольклорной музыки, выставки, соревнования и различные развлекательные шоу.
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