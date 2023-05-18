https://uz.sputniknews.ru/20230518/naznachen-sovetnik-prezidenta-uzbekistana-po-energetike-35082375.html
Назначен советник президента Узбекистана по энергетике
Назначен советник президента Узбекистана по энергетике
Им стал бывший министр энергетики республики Алишер Султанов.
2023-05-18T22:02+0500
2023-05-18T22:02+0500
2023-05-18T22:02+0500
узбекистан
назначение
политика
алишер султанов
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Назначен новый советник президента Узбекистана по нефтегазовым, химическим и энергетическим вопросам. Им стал бывший министр энергетики Алишер Султанов, сообщает УзА.Алишер Султанов с февраля 2019 года по апрель 2022 года работал министром энергетики. Он покинул этот пост в связи с переходом на другую работу по состоянию здоровья, говорилось в официальном сообщении.Алишер Султанов родился в 1967 году, окончил военно-инженерный институт имени А.Ф. Можайского. С 2002 по 2013 годы был главой Шуртанскиого газохимического комплекса. Затем до 2015 года возглавлял Главное управление прогнозирования, ресурсов и инвестиционных программ "Узбекнефтегаза"В 2015—2018 годах являлся председателем правления "Узбекнефтегаза".В 2017-2019 годах занимал должность заместителя премьер-министра — руководителя Комплекса по вопросам геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности.С февраля 2019 года по апрель 2022 года занимал пост министра энергетики Узбекистана, который покинул в связи с переходом на другую должность и по состоянию здоровья.
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узбекистан советник президента по нефтегазовым химическим энергетическим вопросам отрасли министр энергетики алишер султанов узбекнефтегаз
узбекистан советник президента по нефтегазовым химическим энергетическим вопросам отрасли министр энергетики алишер султанов узбекнефтегаз
Назначен советник президента Узбекистана по энергетике
Им стал бывший министр энергетики республики Алишер Султанов.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik
. Назначен новый советник президента Узбекистана по нефтегазовым, химическим и энергетическим вопросам. Им стал бывший министр энергетики Алишер Султанов, сообщает
УзА.
Алишер Султанов с февраля 2019 года по апрель 2022 года работал министром энергетики. Он покинул
этот пост в связи с переходом на другую работу по состоянию здоровья, говорилось в официальном сообщении.
Алишер Султанов родился в 1967 году, окончил военно-инженерный институт имени А.Ф. Можайского.
С 2002 по 2013 годы был главой Шуртанскиого газохимического комплекса. Затем до 2015 года возглавлял Главное управление прогнозирования, ресурсов и инвестиционных программ "Узбекнефтегаза"
В 2015—2018 годах являлся председателем правления "Узбекнефтегаза".
В 2017-2019 годах занимал должность заместителя премьер-министра — руководителя Комплекса по вопросам геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности.
С февраля 2019 года по апрель 2022 года занимал пост министра энергетики Узбекистана, который покинул в связи с переходом на другую должность и по состоянию здоровья.