https://uz.sputniknews.ru/20230518/naznachen-sovetnik-prezidenta-uzbekistana-po-energetike-35082375.html

Назначен советник президента Узбекистана по энергетике

Назначен советник президента Узбекистана по энергетике

Им стал бывший министр энергетики республики Алишер Султанов.

2023-05-18T22:02+0500

2023-05-18T22:02+0500

2023-05-18T22:02+0500

узбекистан

назначение

политика

алишер султанов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/12/35082054_0:0:695:392_1920x0_80_0_0_84d90fdc135f165666166bc177e69d18.jpg

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Назначен новый советник президента Узбекистана по нефтегазовым, химическим и энергетическим вопросам. Им стал бывший министр энергетики Алишер Султанов, сообщает УзА.Алишер Султанов с февраля 2019 года по апрель 2022 года работал министром энергетики. Он покинул этот пост в связи с переходом на другую работу по состоянию здоровья, говорилось в официальном сообщении.Алишер Султанов родился в 1967 году, окончил военно-инженерный институт имени А.Ф. Можайского. С 2002 по 2013 годы был главой Шуртанскиого газохимического комплекса. Затем до 2015 года возглавлял Главное управление прогнозирования, ресурсов и инвестиционных программ "Узбекнефтегаза"В 2015—2018 годах являлся председателем правления "Узбекнефтегаза".В 2017-2019 годах занимал должность заместителя премьер-министра — руководителя Комплекса по вопросам геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности.С февраля 2019 года по апрель 2022 года занимал пост министра энергетики Узбекистана, который покинул в связи с переходом на другую должность и по состоянию здоровья.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан советник президента по нефтегазовым химическим энергетическим вопросам отрасли министр энергетики алишер султанов узбекнефтегаз