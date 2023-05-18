https://uz.sputniknews.ru/20230518/rossiya-studenty-organizatsiya-islamskogo-sotrudnichestva-kazanforum-2023-35064088.html

На сколько в России увеличилось число студентов из стран ОИС — данные Минобрнауки

На сколько в России увеличилось число студентов из стран ОИС — данные Минобрнауки

Сколько иностранцев бесплатно учились в России в 2022 году

2023-05-18T14:50+0500

2023-05-18T14:50+0500

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россия

оис

высшее образование

kazanforum

айрат гатиятов

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. В России число студентов из стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) выросло на 14,5 тысяч по сравнению с 2021 годом, заявил замминистра науки и высшего образования РФ Айрат Гатиятов. Об этом сообщает РИА Новости.В прошлом году в российских образовательных организациях обучалось более 262 тыс. человек из стран ОИС, из которых более 84 тыс. — за счет российского бюджета.Заместитель министра науки и высшего образования России участвует в ХIV Международном экономическом форуме "Россия — Исламский мир: KazanForum" 2023, который проходит в Казани. Участники мероприятия обсуждают финансы, бизнес-возможности, инвестиции, промышленность и логистику.Делегация Узбекистана — одна из крупнейших на мероприятии, в ней насчитывается более 100 человек. Всего для участия в форуме зарегистрировались 7 210 человек из 85 стран и 84 регионов России.Напомним, Организация исламского сотрудничества — международная организация исламских стран. Занимается вопросами социальной, политической и экономической сфер. В нее входят Узбекистан, Азербайджан, Кыргызстан, Казахстан, Туркменистан, Таджикистан и еще 51 страна мира.

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