https://uz.sputniknews.ru/20230518/urojenets-uzbekistan-sayfullo-saipov-nyu-york-pojiznennyy-srok-35068339.html
Какое наказание получил уроженец Узбекистана за 8 убийств в Нью-Йорке
Какое наказание получил уроженец Узбекистана за 8 убийств в Нью-Йорке
Сайфулло Саипову вменили, в частности, восемь убийств (по числу жертв атаки) и 12 попыток убийств (по числу пострадавших).
2023-05-18T17:12+0500
2023-05-18T17:12+0500
2023-05-18T17:37+0500
узбекистан
уроженец узбекистана
теракт в нью-йорке: узбекистанец наехал на толпу во имя иг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/676/31/6763178_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_a101bb288f79f6ea9df47c8ee69e546c.jpg
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Уроженца Узбекистана Сайфулло Саипова, который задавил в 2017 году восемь человек в центре Нью-Йорка, приговорили к восьми пожизненным срокам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минюст США.Напомним, Саипов в 2017 году выехал на грузовике на велосипедную дорожку на Манхэттене, стал таранить велосипедистов и врезался в школьный автобус. Саипов признался следователям в том, что на совершение атаки с использованием грузовика его вдохновили видео террористической группировки ИГ* (запрещена в РФ и ряде стран). Примерно за неделю до преступления он арендовал машину и тренировался управлять ею. Жертвами преднамеренного нападения, квалифицированного как теракт, стали восемь человек, 12 получили травмы.Саипову вменили восемь убийств (по числу жертв атаки), 12 попыток убийств (по числу пострадавших), содействие и попытку содействия ИГ. *Запрещенная в России террористическая организация
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/676/31/6763178_48:0:1111:797_1920x0_80_0_0_a8e52f73cadea1bd230fa255ee4f5c00.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
уроженец узбекистана сайфулло саипов восемь пожизненный срок убийства нью-йорк грузовик теракт атака травмы жертва пострадавшие
уроженец узбекистана сайфулло саипов восемь пожизненный срок убийства нью-йорк грузовик теракт атака травмы жертва пострадавшие
Какое наказание получил уроженец Узбекистана за 8 убийств в Нью-Йорке
17:12 18.05.2023 (обновлено: 17:37 18.05.2023)
Сайфулло Саипову вменили, в частности, восемь убийств (по числу жертв атаки) и 12 попыток убийств (по числу пострадавших).
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik.
Уроженца Узбекистана Сайфулло Саипова, который задавил в 2017 году восемь человек в центре Нью-Йорка, приговорили к восьми пожизненным срокам. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на минюст США.
"34-летний Сайфулло Саипов из Узбекистана был приговорен к восьми пожизненным заключениям", — говорится в сообщении.
Напомним
, Саипов в 2017 году выехал на грузовике на велосипедную дорожку на Манхэттене, стал таранить велосипедистов и врезался в школьный автобус.
Саипов признался следователям в том, что на совершение атаки с использованием грузовика его вдохновили видео террористической группировки ИГ* (запрещена в РФ и ряде стран). Примерно за неделю до преступления он арендовал машину и тренировался управлять ею.
Жертвами преднамеренного нападения, квалифицированного как теракт, стали восемь человек, 12 получили травмы.
Саипову вменили восемь убийств (по числу жертв атаки), 12 попыток убийств (по числу пострадавших), содействие и попытку содействия ИГ.
*Запрещенная в России террористическая организация