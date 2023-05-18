https://uz.sputniknews.ru/20230518/urojenets-uzbekistan-sayfullo-saipov-nyu-york-pojiznennyy-srok-35068339.html

Какое наказание получил уроженец Узбекистана за 8 убийств в Нью-Йорке

Какое наказание получил уроженец Узбекистана за 8 убийств в Нью-Йорке

Сайфулло Саипову вменили, в частности, восемь убийств (по числу жертв атаки) и 12 попыток убийств (по числу пострадавших).

2023-05-18T17:12+0500

2023-05-18T17:12+0500

2023-05-18T17:37+0500

узбекистан

уроженец узбекистана

теракт в нью-йорке: узбекистанец наехал на толпу во имя иг

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Уроженца Узбекистана Сайфулло Саипова, который задавил в 2017 году восемь человек в центре Нью-Йорка, приговорили к восьми пожизненным срокам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минюст США.Напомним, Саипов в 2017 году выехал на грузовике на велосипедную дорожку на Манхэттене, стал таранить велосипедистов и врезался в школьный автобус. Саипов признался следователям в том, что на совершение атаки с использованием грузовика его вдохновили видео террористической группировки ИГ* (запрещена в РФ и ряде стран). Примерно за неделю до преступления он арендовал машину и тренировался управлять ею. Жертвами преднамеренного нападения, квалифицированного как теракт, стали восемь человек, 12 получили травмы.Саипову вменили восемь убийств (по числу жертв атаки), 12 попыток убийств (по числу пострадавших), содействие и попытку содействия ИГ. *Запрещенная в России террористическая организация

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