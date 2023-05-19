Как встретили реликвии Пророка Мухаммада в аэропорту Казани — фото

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В Татарстан впервые привезли десять реликвий Пророка Мухаммада и его сподвижников, в числе которых меч Пророка и чаша для масла, а также предметы, принадлежавшие его жене и дочери Фатиме, а также его сподвижникам.