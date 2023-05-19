https://uz.sputniknews.ru/20230519/35126434.html
Как встретили реликвии Пророка Мухаммада в аэропорту Казани — фото
Как встретили реликвии Пророка Мухаммада в аэропорту Казани — фото
В Татарстан впервые привезли десять реликвий Пророка Мухаммада и его сподвижников, в числе которых меч Пророка и чаша для масла, а также предметы, принадлежавшие его жене и дочери Фатиме, а также его сподвижникам.
2023-05-19T22:00+0500
2023-05-19T22:00+0500
2023-05-19T22:00+0500
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фото россия татарстан казань торжественная встреча реликвий пророка мухаммада меч чаша для масла сподвижники жена дочь фатима принятие ислама волжской булгарией выставка
фото россия татарстан казань торжественная встреча реликвий пророка мухаммада меч чаша для масла сподвижники жена дочь фатима принятие ислама волжской булгарией выставка
Как встретили реликвии Пророка Мухаммада в аэропорту Казани — фото
В Татарстан впервые привезли десять реликвий Пророка Мухаммада и его сподвижников, в числе которых меч Пророка и чаша для масла, а также предметы, принадлежавшие его жене и дочери Фатиме, а также его сподвижникам.
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк
Торжественная встреча реликвий Пророка Мухаммада в аэропорту Казани. Второй справа: заместитель муфтия Татарстана Равиль хазрат Зуферов.
Торжественная встреча реликвий Пророка Мухаммада в аэропорту Казани. Второй справа: заместитель муфтия Татарстана Равиль хазрат Зуферов.
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк
Реликвии привезли в специальных ящиках, гарантирующих их сохранность.
Реликвии привезли в специальных ящиках, гарантирующих их сохранность.
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк
Реликвии можно будет увидеть с 20 по 23 мая в здании Памятного знака в Болгаре,
сообщает ИА Татаринформ.
Реликвии можно будет увидеть с 20 по 23 мая в здании Памятного знака в Болгаре,
сообщает ИА Татаринформ. © Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк
Если посетителей будет много, выставку могут продлить, уточняет агентство.
Если посетителей будет много, выставку могут продлить, уточняет агентство.
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк
Заместитель муфтия Татарстана Равиль хазрат Зуферов на торжественной встрече реликвий Пророка Мухаммада в аэропорту Казани.
Заместитель муфтия Татарстана Равиль хазрат Зуферов на торжественной встрече реликвий Пророка Мухаммада в аэропорту Казани.
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк
Справа налево: заместитель муфтия Дагестана Мухаммадрасул Саадуев и заместитель муфтия Татарстана Равиль хазрат Зуферов.
Справа налево: заместитель муфтия Дагестана Мухаммадрасул Саадуев и заместитель муфтия Татарстана Равиль хазрат Зуферов.
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк
21 мая в Болгаре будет отмечаться День принятия ислама Волжской Булгарией.
21 мая в Болгаре будет отмечаться День принятия ислама Волжской Булгарией.