https://uz.sputniknews.ru/20230519/kazanforum-vystavka-narod-muzyka-instrumenty-karnay-35109973.html
На KazanForum прозвучал карнай
На KazanForum прозвучал карнай
Медный духовой музыкальный инструмент популярный в странах Центральной Азии и Иране представили на выставке в рамках форума.
2023-05-19T15:32+0500
2023-05-19T15:32+0500
2023-05-19T15:32+0500
видео
музыка
музыкальный инструмент
культура
kazanforum
казань
татарстан
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КАЗАНЬ, 19 мая — Sputnik. На Казанском экономическом форуме устроили необычную выставку музыкальных инструментов народов мира. Она проходит прямо в юрте. Среди национальных музыкальных инструментов — дойра и карнай.Напомним, в Казани проходит Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum". В нем участвуют представители 85 стран.В центре внимания экспертов — финансы, бизнес-возможности, технологии, инновации, инвестиции, промышленность, логистика, медицина, спорт.Форум продлится до 20 мая.
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Анна Желиховская
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MIA „Rosiya Segodnya“
Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
kazanforum музыкальный инструмент казань татарстан музыка видео культура
kazanforum музыкальный инструмент казань татарстан музыка видео культура
На KazanForum прозвучал карнай
Анна Желиховская
Корреспондент
Медный духовой музыкальный инструмент популярный в странах Центральной Азии и Иране представили на выставке в рамках форума.
КАЗАНЬ, 19 мая — Sputnik. На Казанском экономическом форуме устроили необычную выставку музыкальных инструментов народов мира. Она проходит прямо в юрте. Среди национальных музыкальных инструментов — дойра и карнай.
Напомним, в Казани проходит Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum". В нем участвуют представители 85 стран.
В центре внимания экспертов — финансы, бизнес-возможности, технологии, инновации, инвестиции, промышленность, логистика, медицина, спорт.
Форум продлится до 20 мая.