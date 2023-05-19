https://uz.sputniknews.ru/20230519/kazanforum-vystavka-narod-muzyka-instrumenty-karnay-35109973.html

На KazanForum прозвучал карнай

На KazanForum прозвучал карнай

Медный духовой музыкальный инструмент популярный в странах Центральной Азии и Иране представили на выставке в рамках форума.

2023-05-19T15:32+0500

2023-05-19T15:32+0500

2023-05-19T15:32+0500

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КАЗАНЬ, 19 мая — Sputnik. На Казанском экономическом форуме устроили необычную выставку музыкальных инструментов народов мира. Она проходит прямо в юрте. Среди национальных музыкальных инструментов — дойра и карнай.Напомним, в Казани проходит Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum". В нем участвуют представители 85 стран.В центре внимания экспертов — финансы, бизнес-возможности, технологии, инновации, инвестиции, промышленность, логистика, медицина, спорт.Форум продлится до 20 мая.

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