Фото: Мирзиёев встретился с главой Азиатского банка инфраструктурных инвестиций
14:48 19.05.2023 (обновлено: 15:02 19.05.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВстреча Шавката Мирзиёева и Президента Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюня в рамках мероприятий второго дня государственного визита в КНР.
Узбекистан и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций примут новую Программу партнерства.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с главой Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнем, передает пресс-служба политика.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВстреча Шавката Мирзиёева и Президента Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюня в рамках мероприятий второго дня государственного визита в КНР.
Встреча Шавката Мирзиёева и Президента Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюня в рамках мероприятий второго дня государственного визита в КНР.
В ходе встречи стороны положительно отметили, как за последние пару лет развились отношения страны с Банком – портфель двусторонних проектов составил более $2 млрд.
Также были обсуждены программы по борьбе с бедностью, повышению уровня благосостояния граждан, использованию возобновляемой энергетики, обновлению транспортной инфраструктуры и развитию частного сектора.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВстреча Шавката Мирзиёева и Президента Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюня в рамках мероприятий второго дня государственного визита в КНР.
Встреча Шавката Мирзиёева и Президента Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюня в рамках мероприятий второго дня государственного визита в КНР.
Отдельное внимание стороны уделили новой Программе партнерства, а также подготовке совместных мероприятий.