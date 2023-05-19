https://uz.sputniknews.ru/20230519/mirziyoev-prezident-aziatskiy-bank-infrastrukturnyx-investitsiy-vstrecha-foto-35109725.html

Фото: Мирзиёев встретился с главой Азиатского банка инфраструктурных инвестиций

Фото: Мирзиёев встретился с главой Азиатского банка инфраструктурных инвестиций

Узбекистан и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций новая Программа партнерства

2023-05-19T14:48+0500

2023-05-19T14:48+0500

2023-05-19T15:02+0500

политика

шавкат мирзиёев

азиатский банк инфраструктурных инвестиций

цзинь лицюнь

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с главой Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнем, передает пресс-служба политика.В ходе встречи стороны положительно отметили, как за последние пару лет развились отношения страны с Банком – портфель двусторонних проектов составил более $2 млрд.Также были обсуждены программы по борьбе с бедностью, повышению уровня благосостояния граждан, использованию возобновляемой энергетики, обновлению транспортной инфраструктуры и развитию частного сектора.Отдельное внимание стороны уделили новой Программе партнерства, а также подготовке совместных мероприятий.

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политика шавкат мирзиёев узбекистан китай президент азиатского банка инфраструктурных инвестиций цзинь лицюнь азиатский банк инфраструктурных инвестиций