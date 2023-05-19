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https://uz.sputniknews.ru/20230519/mirziyoev-prezident-aziatskiy-bank-infrastrukturnyx-investitsiy-vstrecha-foto-35109725.html
Фото: Мирзиёев встретился с главой Азиатского банка инфраструктурных инвестиций
Фото: Мирзиёев встретился с главой Азиатского банка инфраструктурных инвестиций
Узбекистан и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций новая Программа партнерства
2023-05-19T14:48+0500
2023-05-19T15:02+0500
политика
шавкат мирзиёев
азиатский банк инфраструктурных инвестиций
цзинь лицюнь
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с главой Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнем, передает пресс-служба политика.В ходе встречи стороны положительно отметили, как за последние пару лет развились отношения страны с Банком – портфель двусторонних проектов составил более $2 млрд.Также были обсуждены программы по борьбе с бедностью, повышению уровня благосостояния граждан, использованию возобновляемой энергетики, обновлению транспортной инфраструктуры и развитию частного сектора.Отдельное внимание стороны уделили новой Программе партнерства, а также подготовке совместных мероприятий.
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политика шавкат мирзиёев узбекистан китай президент азиатского банка инфраструктурных инвестиций цзинь лицюнь азиатский банк инфраструктурных инвестиций
политика шавкат мирзиёев узбекистан китай президент азиатского банка инфраструктурных инвестиций цзинь лицюнь азиатский банк инфраструктурных инвестиций

Фото: Мирзиёев встретился с главой Азиатского банка инфраструктурных инвестиций

14:48 19.05.2023 (обновлено: 15:02 19.05.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВстреча Шавката Мирзиёева и Президента Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюня в рамках мероприятий второго дня государственного визита в КНР.
Встреча Шавката Мирзиёева и Президента Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюня в рамках мероприятий второго дня государственного визита в КНР. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Узбекистан и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций примут новую Программу партнерства.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с главой Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнем, передает пресс-служба политика.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВстреча Шавката Мирзиёева и Президента Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюня в рамках мероприятий второго дня государственного визита в КНР.
Встреча Шавката Мирзиёева и Президента Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюня в рамках мероприятий второго дня государственного визита в КНР. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2023
Встреча Шавката Мирзиёева и Президента Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюня в рамках мероприятий второго дня государственного визита в КНР.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе встречи стороны положительно отметили, как за последние пару лет развились отношения страны с Банком – портфель двусторонних проектов составил более $2 млрд.
Также были обсуждены программы по борьбе с бедностью, повышению уровня благосостояния граждан, использованию возобновляемой энергетики, обновлению транспортной инфраструктуры и развитию частного сектора.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВстреча Шавката Мирзиёева и Президента Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюня в рамках мероприятий второго дня государственного визита в КНР.
Встреча Шавката Мирзиёева и Президента Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюня в рамках мероприятий второго дня государственного визита в КНР. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2023
Встреча Шавката Мирзиёева и Президента Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюня в рамках мероприятий второго дня государственного визита в КНР.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Отдельное внимание стороны уделили новой Программе партнерства, а также подготовке совместных мероприятий.
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