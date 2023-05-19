https://uz.sputniknews.ru/20230519/mirziyoev-sammit-tsentralnaya-aziya-kitay-initsiativy-35101649.html

Как Мирзиёев предложил развивать сотрудничество ЦА и КНР – инициативы президента

Как Мирзиёев предложил развивать сотрудничество ЦА и КНР – инициативы президента

В Сиане проходит саммит Китай - ЦА.

2023-05-19T11:50+0500

2023-05-19T11:50+0500

2023-05-19T11:52+0500

политика

шавкат мирзиёев

узбекистан

китай

центральная азия

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В ходе выступления на саммите "Китай – ЦА" президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выдвинул ряд инициатив по развитию регионального сотрудничества, передает пресс-служба главы республики.По мнению политика, страны должны наладить взаимодействия между своими "мозговыми" центрами для решения проблем и создания перспективных проектов в регионе и мире.Отдельное внимание президент уделил устойчивому развитию и борьбе с бедностью в странах региона.Глава Узбекистана предложил сформировать Новый экономический диалог для обсуждения региональной безопасности и экономики.Также он призвал увеличить товарооборот стран ЦА с Китаем в два раза к 2030 году. Для было предложено следующее:Для создания благоприятных торговых условий президент предложил рассмотреть возможность принятия Соглашения о содействии взаимной торговли и поощрении инвестиций.Еще одной темой выступления стала транспортная связанность Китая и стран ЦА. По мнению Мирзиёева, одна из главных задач в этой сфере – это взаимосвязь национальных программ развития коммуникаций и разработка единой долгосрочной стратегии.Напомним, саммит "Центральная Азия — Китай" проходит с 18 по 19 мая в китайском городе Сиань под председательством Си Цзиньпина. В нем участвуют президенты Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

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