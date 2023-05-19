Как Мирзиёев предложил развивать сотрудничество ЦА и КНР – инициативы президента
11:50 19.05.2023 (обновлено: 11:52 19.05.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана выдвинул важные инициативы по дальнейшему углублению регионального сотрудничества
© Пресс-служба президента Узбекистана
Выступая на саммите "Китай - Центральная Азия" президент Узбекистана выдвинул ряд приоритетных направлений для сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В ходе выступления на саммите "Китай – ЦА" президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выдвинул ряд инициатив по развитию регионального сотрудничества, передает пресс-служба главы республики.
По мнению политика, страны должны наладить взаимодействия между своими "мозговыми" центрами для решения проблем и создания перспективных проектов в регионе и мире.
"В качестве дискуссионной платформы предложено проведение в следующем году в Самарканде первой Международной экспертной конференции по вопросам сопряжения национальных стратегий развития",- написано в сообщении пресс-службы.
Отдельное внимание президент уделил устойчивому развитию и борьбе с бедностью в странах региона.
"Уверен, что принятие и реализация совместной программы с конкретными задачами по повышению уровня жизни и развитию территорий, прежде всего сельских районов, будут поддержаны нашими народами и станут общим вкладом в достижение Целей Повестки дня до 2030 года",- отметил Мирзиёев.
Глава Узбекистана предложил сформировать Новый экономический диалог для обсуждения региональной безопасности и экономики.
Также он призвал увеличить товарооборот стран ЦА с Китаем в два раза к 2030 году. Для было предложено следующее:
постепенно увеличивать взаимные поставки промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции;
создать необходимую торгово-логистическую инфраструктуру, новые оптово-распределительные сети, "зеленые" и экспресс коридоры, общие платформы по купле-продаже товаров.
Для создания благоприятных торговых условий президент предложил рассмотреть возможность принятия Соглашения о содействии взаимной торговли и поощрении инвестиций.
Еще одной темой выступления стала транспортная связанность Китая и стран ЦА. По мнению Мирзиёева, одна из главных задач в этой сфере – это взаимосвязь национальных программ развития коммуникаций и разработка единой долгосрочной стратегии.
Напомним, саммит "Центральная Азия — Китай" проходит с 18 по 19 мая в китайском городе Сиань под председательством Си Цзиньпина. В нем участвуют президенты Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.