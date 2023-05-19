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https://uz.sputniknews.ru/20230519/mirziyoev-sammit-tsentralnaya-aziya-kitay-initsiativy-35101649.html
Как Мирзиёев предложил развивать сотрудничество ЦА и КНР – инициативы президента
Как Мирзиёев предложил развивать сотрудничество ЦА и КНР – инициативы президента
В Сиане проходит саммит Китай - ЦА.
2023-05-19T11:50+0500
2023-05-19T11:52+0500
политика
шавкат мирзиёев
узбекистан
китай
центральная азия
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В ходе выступления на саммите "Китай – ЦА" президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выдвинул ряд инициатив по развитию регионального сотрудничества, передает пресс-служба главы республики.По мнению политика, страны должны наладить взаимодействия между своими "мозговыми" центрами для решения проблем и создания перспективных проектов в регионе и мире.Отдельное внимание президент уделил устойчивому развитию и борьбе с бедностью в странах региона.Глава Узбекистана предложил сформировать Новый экономический диалог для обсуждения региональной безопасности и экономики.Также он призвал увеличить товарооборот стран ЦА с Китаем в два раза к 2030 году. Для было предложено следующее:Для создания благоприятных торговых условий президент предложил рассмотреть возможность принятия Соглашения о содействии взаимной торговли и поощрении инвестиций.Еще одной темой выступления стала транспортная связанность Китая и стран ЦА. По мнению Мирзиёева, одна из главных задач в этой сфере – это взаимосвязь национальных программ развития коммуникаций и разработка единой долгосрочной стратегии.Напомним, саммит "Центральная Азия — Китай" проходит с 18 по 19 мая в китайском городе Сиань под председательством Си Цзиньпина. В нем участвуют президенты Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.
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политика шавкат мирзиёев узбекистан китай центральная азия саммит в сиане
политика шавкат мирзиёев узбекистан китай центральная азия саммит в сиане

Как Мирзиёев предложил развивать сотрудничество ЦА и КНР – инициативы президента

11:50 19.05.2023 (обновлено: 11:52 19.05.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана выдвинул важные инициативы по дальнейшему углублению регионального сотрудничества
Президент Узбекистана выдвинул важные инициативы по дальнейшему углублению регионального сотрудничества - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Выступая на саммите "Китай - Центральная Азия" президент Узбекистана выдвинул ряд приоритетных направлений для сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В ходе выступления на саммите "Китай – ЦА" президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выдвинул ряд инициатив по развитию регионального сотрудничества, передает пресс-служба главы республики.
По мнению политика, страны должны наладить взаимодействия между своими "мозговыми" центрами для решения проблем и создания перспективных проектов в регионе и мире.
"В качестве дискуссионной платформы предложено проведение в следующем году в Самарканде первой Международной экспертной конференции по вопросам сопряжения национальных стратегий развития",- написано в сообщении пресс-службы.
Отдельное внимание президент уделил устойчивому развитию и борьбе с бедностью в странах региона.
"Уверен, что принятие и реализация совместной программы с конкретными задачами по повышению уровня жизни и развитию территорий, прежде всего сельских районов, будут поддержаны нашими народами и станут общим вкладом в достижение Целей Повестки дня до 2030 года",- отметил Мирзиёев.
Глава Узбекистана предложил сформировать Новый экономический диалог для обсуждения региональной безопасности и экономики.
Также он призвал увеличить товарооборот стран ЦА с Китаем в два раза к 2030 году. Для было предложено следующее:
постепенно увеличивать взаимные поставки промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции;
создать необходимую торгово-логистическую инфраструктуру, новые оптово-распределительные сети, "зеленые" и экспресс коридоры, общие платформы по купле-продаже товаров.
Для создания благоприятных торговых условий президент предложил рассмотреть возможность принятия Соглашения о содействии взаимной торговли и поощрении инвестиций.
Еще одной темой выступления стала транспортная связанность Китая и стран ЦА. По мнению Мирзиёева, одна из главных задач в этой сфере – это взаимосвязь национальных программ развития коммуникаций и разработка единой долгосрочной стратегии.
Напомним, саммит "Центральная Азия — Китай" проходит с 18 по 19 мая в китайском городе Сиань под председательством Си Цзиньпина. В нем участвуют президенты Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.
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