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https://uz.sputniknews.ru/20230519/prognoz-pogody-19-maya-uzbekistan-tashkent-35077599.html
Прогноз погоды на 19 мая
Прогноз погоды на 19 мая
Как погода будет в Узбекистане 19 мая
2023-05-19T07:34+0500
2023-05-19T07:34+0500
общество
узбекистан
ташкент
прогноз погоды
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Сегодня в республике переменная облачность. По предгорным и горнам районы возможны сели и паводки, передает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность. Местами кратковременный дождь и гроза. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 25-27°.Каракалпакстан, Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 22-27°.Бухарская, Навоийская областиНебольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.Ташкентская областьПеременная облачность. Местами кратковременный дождь и гроза. Ветер западный, 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.Сырдарьинская, Джизакская, Самаркандская областиНебольшая облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиНебольшая облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 25-30°.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность. Местами кратковременный дождь и гроза. Ветер западный, 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°.Предгорные и горные районыПеременная облачность, местами сильный дождь, гроза и град. В высокогорьях (свыше 2000 м) возможен снег. Ветер западный, 7-12 м/c, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 12-17°.
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общество узбекистан ташкент прогноз погоды 19 мая пятница узгидромет
общество узбекистан ташкент прогноз погоды 19 мая пятница узгидромет

Прогноз погоды на 19 мая

07:34 19.05.2023
© unsplash.comПеременная облачность
Переменная облачность - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2023
© unsplash.com
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Специалисты Узгидромета рассказали, какую погоду ждать узбекистанцам в последний рабочий день.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Сегодня в республике переменная облачность. По предгорным и горнам районы возможны сели и паводки, передает Узгидромет.
Ташкент
Переменная облачность. Местами кратковременный дождь и гроза. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 25-27°.
Каракалпакстан, Хорезмская область
Переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 22-27°.
Бухарская, Навоийская области
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.
Ташкентская область
Переменная облачность. Местами кратковременный дождь и гроза. Ветер западный, 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.
Сырдарьинская, Джизакская, Самаркандская области
Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области
Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 25-30°.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области
Переменная облачность. Местами кратковременный дождь и гроза. Ветер западный, 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°.
Предгорные и горные районы
Переменная облачность, местами сильный дождь, гроза и град. В высокогорьях (свыше 2000 м) возможен снег. Ветер западный, 7-12 м/c, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 12-17°.
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