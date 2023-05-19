https://uz.sputniknews.ru/20230519/prognoz-pogody-19-maya-uzbekistan-tashkent-35077599.html

Прогноз погоды на 19 мая

Прогноз погоды на 19 мая

Как погода будет в Узбекистане 19 мая

2023-05-19T07:34+0500

2023-05-19T07:34+0500

2023-05-19T07:34+0500

общество

узбекистан

ташкент

прогноз погоды

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Сегодня в республике переменная облачность. По предгорным и горнам районы возможны сели и паводки, передает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность. Местами кратковременный дождь и гроза. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 25-27°.Каракалпакстан, Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 22-27°.Бухарская, Навоийская областиНебольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.Ташкентская областьПеременная облачность. Местами кратковременный дождь и гроза. Ветер западный, 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.Сырдарьинская, Джизакская, Самаркандская областиНебольшая облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиНебольшая облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 25-30°.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность. Местами кратковременный дождь и гроза. Ветер западный, 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°.Предгорные и горные районыПеременная облачность, местами сильный дождь, гроза и град. В высокогорьях (свыше 2000 м) возможен снег. Ветер западный, 7-12 м/c, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 12-17°.

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