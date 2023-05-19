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https://uz.sputniknews.ru/20230519/proyekt-stroitelstvo-d-uzbekistan-kyrgyzstan-kitay-etap-realizatsiya-35091677.html
Проект строительства ж/д "Узбекистан — Кыргызстан — Китай": следующий этап реализации
Проект строительства ж/д "Узбекистан — Кыргызстан — Китай": следующий этап реализации
Все этапы данного проекта предусматривает трехсторонний документ, подписанный в китайском Сиане.
2023-05-19T11:28+0500
2023-05-19T11:50+0500
узбекистан
железная дорога
китай
кыргызстан
подписание документов
проект
строительство
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. На сегодняшний день по проекту строительства железной дороги Узбекистан — Кыргызстан — Китай стороны завершили разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) и провели его трехстороннюю совместную оценку, по которой далее сделают экспертизу. Об этом сообщает Минтранс республики. Все эти этапы по данному проекту предусматривает трехсторонний документ, подписанный в китайском Сиане. Его подписали представители Государственного комитета по развитию и реформам КНР, министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики и министерства транспорта Узбекистана.Следующие шаги по реализации проекта — разработка детального проектирования, исследование и определение модели инвестиций и финансирования.Строительство железной дороги будет способствовать укреплению межрегиональных связей, отвечать целям центральноазиатских государств по диверсификации транспортных направлений и повышению конкурентоспособности региона в качестве международного транспортно-транзитного хаба, говорится в сообщении Минтранса. Согласно предварительным прогнозам, сокращение пути из Восточной Азии в страны Ближнего Востока и Южной Европы составит порядка 900 км, а сроки уменьшатся на 7-8 суток. При этом объем грузоперевозок может составить 12 — 15 млн тонн в год.
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узбекистан сиань китай подписание документ проект строительство железная дорога узбекистан кыргызстан китай технико экономическое обоснование тэо государственный комитет по развитию и реформам министерство транспорта и коммуникаций министерство транспорта протяженность железная дорога мост тоннель восточная азия ближний восток южная европа
узбекистан сиань китай подписание документ проект строительство железная дорога узбекистан кыргызстан китай технико экономическое обоснование тэо государственный комитет по развитию и реформам министерство транспорта и коммуникаций министерство транспорта протяженность железная дорога мост тоннель восточная азия ближний восток южная европа

Проект строительства ж/д "Узбекистан — Кыргызстан — Китай": следующий этап реализации

11:28 19.05.2023 (обновлено: 11:50 19.05.2023)
© unsplash.com/Mike EnerioЖелезная дорога
Железная дорога - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2023
© unsplash.com/Mike Enerio
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Все этапы данного проекта предусматривает трехсторонний документ, подписанный в китайском Сиане.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. На сегодняшний день по проекту строительства железной дороги Узбекистан — Кыргызстан — Китай стороны завершили разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) и провели его трехстороннюю совместную оценку, по которой далее сделают экспертизу. Об этом сообщает Минтранс республики.
Все эти этапы по данному проекту предусматривает трехсторонний документ, подписанный в китайском Сиане. Его подписали представители Государственного комитета по развитию и реформам КНР, министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики и министерства транспорта Узбекистана.
© пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана В Китае подписали трехсторонний документ по проекту строительства ж/дороги "Узбекистан-Кыргызстан-Китай"
В Китае подписали трехсторонний документ по проекту строительства ж/дороги Узбекистан-Кыргызстан-Китай - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2023
В Китае подписали трехсторонний документ по проекту строительства ж/дороги "Узбекистан-Кыргызстан-Китай"
© пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана
Следующие шаги по реализации проекта — разработка детального проектирования, исследование и определение модели инвестиций и финансирования.
Строительство железной дороги будет способствовать укреплению межрегиональных связей, отвечать целям центральноазиатских государств по диверсификации транспортных направлений и повышению конкурентоспособности региона в качестве международного транспортно-транзитного хаба, говорится в сообщении Минтранса.

"Общая протяженность железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан составит около 454 км, из них 280 км пройдут по территории Кыргызстана. На всей линии предусмотрены 18 станций, 81 большой и средние мосты протяженностью 26,1 км, 41 тоннель — 120,39 км. Общая длина мостов и тоннелей — 146,49 км, что составляет 47% всей длины линии", — сообщает Минтранс.

Согласно предварительным прогнозам, сокращение пути из Восточной Азии в страны Ближнего Востока и Южной Европы составит порядка 900 км, а сроки уменьшатся на 7-8 суток. При этом объем грузоперевозок может составить 12 — 15 млн тонн в год.
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