https://uz.sputniknews.ru/20230519/proyekt-stroitelstvo-d-uzbekistan-kyrgyzstan-kitay-etap-realizatsiya-35091677.html

Проект строительства ж/д "Узбекистан — Кыргызстан — Китай": следующий этап реализации

Проект строительства ж/д "Узбекистан — Кыргызстан — Китай": следующий этап реализации

Все этапы данного проекта предусматривает трехсторонний документ, подписанный в китайском Сиане.

2023-05-19T11:28+0500

2023-05-19T11:28+0500

2023-05-19T11:50+0500

узбекистан

железная дорога

китай

кыргызстан

подписание документов

проект

строительство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/13/26314662_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6c3c9470cddf389b424fdff6f67b6f7a.jpg

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. На сегодняшний день по проекту строительства железной дороги Узбекистан — Кыргызстан — Китай стороны завершили разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) и провели его трехстороннюю совместную оценку, по которой далее сделают экспертизу. Об этом сообщает Минтранс республики. Все эти этапы по данному проекту предусматривает трехсторонний документ, подписанный в китайском Сиане. Его подписали представители Государственного комитета по развитию и реформам КНР, министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики и министерства транспорта Узбекистана.Следующие шаги по реализации проекта — разработка детального проектирования, исследование и определение модели инвестиций и финансирования.Строительство железной дороги будет способствовать укреплению межрегиональных связей, отвечать целям центральноазиатских государств по диверсификации транспортных направлений и повышению конкурентоспособности региона в качестве международного транспортно-транзитного хаба, говорится в сообщении Минтранса. Согласно предварительным прогнозам, сокращение пути из Восточной Азии в страны Ближнего Востока и Южной Европы составит порядка 900 км, а сроки уменьшатся на 7-8 суток. При этом объем грузоперевозок может составить 12 — 15 млн тонн в год.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан сиань китай подписание документ проект строительство железная дорога узбекистан кыргызстан китай технико экономическое обоснование тэо государственный комитет по развитию и реформам министерство транспорта и коммуникаций министерство транспорта протяженность железная дорога мост тоннель восточная азия ближний восток южная европа