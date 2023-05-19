https://uz.sputniknews.ru/20230519/razvitiye-sentralnaya-aziya-obsujdeniye-mejdunarodnaya-vstrecha-tashkent-35116281.html
Прогнозирование процессов в Центральной Азии обсудили в Ташкенте
Прогнозирование процессов в Центральной Азии обсудили в Ташкенте
Международный круглый стол состоялся в рамках научно-практической конференции "Россия и мир: диалоги — 2023. Цели и ценности"
2023-05-19T18:54+0500
2023-05-19T18:54+0500
2023-05-19T18:57+0500
узбекистан
россия
сотрудничество
круглый стол
конференция
центральная азия
центральная азия
ташкент
ташкент
ереван
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/13/35116089_193:264:2662:1653_1920x0_80_0_0_724510fa5c2721e48277b8a8c1a0d40f.jpg
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В Ташкенте прошел международный круглый стол на тему "Моделирование и прогнозирование процессов в Центральной Азии", сообщает корреспондент Sputnik.Среди обсужденных вопросов — современные методики анализа, прогнозирования и моделирования региональных процессов; актуальные подходы к изучению и интрепретации общественных процессов в Центральной Азии; тенденции и сценарии развития региона.Отметим, что основная конференция началась 16 мая в Москве. Круглый стол в ее рамках прошел сегодня в Ташкенте. Его также проведут еще на двух региональных площадках – в Ереване и Тирасполе.
узбекистан
россия
центральная азия
ташкент
ереван
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/13/35116089_298:0:2560:1697_1920x0_80_0_0_6cb1bcb84de6e1b136452409da5b306e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан россия научно-практическая конференция круглый стол центральная азия регион ташкент ереван тирасполь
узбекистан россия научно-практическая конференция круглый стол центральная азия регион ташкент ереван тирасполь
Прогнозирование процессов в Центральной Азии обсудили в Ташкенте
18:54 19.05.2023 (обновлено: 18:57 19.05.2023)
Международный круглый стол состоялся в рамках научно-практической конференции "Россия и мир: диалоги — 2023. Цели и ценности".
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В Ташкенте прошел международный круглый стол на тему "Моделирование и прогнозирование процессов в Центральной Азии", сообщает корреспондент Sputnik.
Среди обсужденных вопросов — современные методики анализа, прогнозирования и моделирования региональных процессов; актуальные подходы к изучению и интрепретации общественных процессов в Центральной Азии; тенденции и сценарии развития региона.
"Здесь собрались ведущие эксперты в области международных и региональных процессов. Обсудили возможности моделирования и прогнозирования процессов в Центральной Азии, то есть сами методики, а также те процессы, которые актуальны сегодня для этого региона", — рассказала замдиректора по научной работе Национального исследовательского института развития коммуникаций, д.с.н. Валентина Комлева.
Отметим, что основная конференция началась 16 мая в Москве. Круглый стол в ее рамках прошел сегодня в Ташкенте. Его также проведут еще на двух региональных площадках – в Ереване и Тирасполе.