https://uz.sputniknews.ru/20230519/razvitiye-sentralnaya-aziya-obsujdeniye-mejdunarodnaya-vstrecha-tashkent-35116281.html

Прогнозирование процессов в Центральной Азии обсудили в Ташкенте

Прогнозирование процессов в Центральной Азии обсудили в Ташкенте

Международный круглый стол состоялся в рамках научно-практической конференции "Россия и мир: диалоги — 2023. Цели и ценности"

2023-05-19T18:54+0500

2023-05-19T18:54+0500

2023-05-19T18:57+0500

узбекистан

россия

сотрудничество

круглый стол

конференция

центральная азия

центральная азия

ташкент

ташкент

ереван

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/13/35116089_193:264:2662:1653_1920x0_80_0_0_724510fa5c2721e48277b8a8c1a0d40f.jpg

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В Ташкенте прошел международный круглый стол на тему "Моделирование и прогнозирование процессов в Центральной Азии", сообщает корреспондент Sputnik.Среди обсужденных вопросов — современные методики анализа, прогнозирования и моделирования региональных процессов; актуальные подходы к изучению и интрепретации общественных процессов в Центральной Азии; тенденции и сценарии развития региона.Отметим, что основная конференция началась 16 мая в Москве. Круглый стол в ее рамках прошел сегодня в Ташкенте. Его также проведут еще на двух региональных площадках – в Ереване и Тирасполе.

узбекистан

россия

центральная азия

ташкент

ереван

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан россия научно-практическая конференция круглый стол центральная азия регион ташкент ереван тирасполь