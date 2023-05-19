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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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При каких симптомах пора прекращать худеть
При каких симптомах пора прекращать худеть
С приближением купального сезона многие люди стараются привести себя в форму. Однако спешка в этом процессе может ухудшить самочувствие
2023-05-19T07:00+0500
2023-05-19T07:00+0500
это интересно
зож
диета
еда
здоровье
мнение эксперта
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Попытка быстро сбросить лишние килограммы может привести к проблемам со здоровьем, предупредил врач-терапевт Георгий Сапего в интервью радио Sputnik.По его словам, худеть нужно постепенно.Также он добавил, что при появлении таких симптомов пора менять диету.А для того, чтобы улучшить в таком случае состояние человека, он посоветовал употреблять в пищу много цельнозерновых продуктов, легкого белка вроде творога, сои или мяса индейки, больше растительных масел и орехов.
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зож диета еда здоровье мнение эксперта лишний вес продукты
зож диета еда здоровье мнение эксперта лишний вес продукты

При каких симптомах пора прекращать худеть

07:00 19.05.2023
© Pexels/SHVETS productionВесы
Весы - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2023
© Pexels/SHVETS production
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С приближением купального сезона, многие люди стараются привести себя в форму. Однако излишняя торопливость в этом процессе может ухудшить самочувствие.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Попытка быстро сбросить лишние килограммы может привести к проблемам со здоровьем, предупредил врач-терапевт Георгий Сапего в интервью радио Sputnik.

“Резкое изменение массы тела, то есть со скоростью более одного килограмма в неделю, может привести к различным нарушениям здоровья”, — убежден специалист.

По его словам, худеть нужно постепенно.
© Pexels/Andres AyrtonДиета
Диета - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2023
© Pexels/Andres Ayrton

"При резком или чрезмерном похудении может появиться утомляемость и снижение работоспособности. Также могут начаться повторные простуды и всякие инфекции (из-за ослабления иммунитета, — ред.). Будет сложнее переносить низкие температуры. Может снижаться пульс", — объяснил Сапего.

Также он добавил, что при появлении таких симптомов пора менять диету.
© Depositphotos.com / Subbotina Anna Девушка я яблоками и выпечкой
Девушка я яблоками и выпечкой - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2023
© Depositphotos.com / Subbotina Anna

"Нужно прекращать худеть и начинать повышать калорийность рациона. Резко похудевшего человека нельзя назвать здоровым”, — подчеркнул специалист.

© Sputnik / Konstantin Chalabov / Перейти в фотобанкТворог
Продажа творога - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2023
© Sputnik / Konstantin Chalabov
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© CC0 / Unsplash / Frank ZhangЗеленый лук в масле на сковороде
Зеленый лук в масле на сковороде - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2023
© CC0 / Unsplash / Frank Zhang
© Sputnikорехи и изюм
Стенд Узбекистана на выставке WorldFood Moscow 2019 - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2023
© Sputnik
© © AFP 2022 / Christophe Archambaultхлеб
хлеб - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2023
© © AFP 2022 / Christophe Archambault
А для того, чтобы улучшить в таком случае состояние человека, он посоветовал употреблять в пищу много цельнозерновых продуктов, легкого белка вроде творога, сои или мяса индейки, больше растительных масел и орехов.
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