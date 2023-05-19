При каких симптомах пора прекращать худеть
© Pexels/SHVETS productionВесы
© Pexels/SHVETS production
С приближением купального сезона, многие люди стараются привести себя в форму. Однако излишняя торопливость в этом процессе может ухудшить самочувствие.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Попытка быстро сбросить лишние килограммы может привести к проблемам со здоровьем, предупредил врач-терапевт Георгий Сапего в интервью радио Sputnik.
“Резкое изменение массы тела, то есть со скоростью более одного килограмма в неделю, может привести к различным нарушениям здоровья”, — убежден специалист.
По его словам, худеть нужно постепенно.
© Pexels/Andres AyrtonДиета
© Pexels/Andres Ayrton
"При резком или чрезмерном похудении может появиться утомляемость и снижение работоспособности. Также могут начаться повторные простуды и всякие инфекции (из-за ослабления иммунитета, — ред.). Будет сложнее переносить низкие температуры. Может снижаться пульс", — объяснил Сапего.
Также он добавил, что при появлении таких симптомов пора менять диету.
© Depositphotos.com / Subbotina Anna Девушка я яблоками и выпечкой
© Depositphotos.com / Subbotina Anna
"Нужно прекращать худеть и начинать повышать калорийность рациона. Резко похудевшего человека нельзя назвать здоровым”, — подчеркнул специалист.
© Sputnik / Konstantin Chalabov/
© CC0 / Unsplash / Frank ZhangЗеленый лук в масле на сковороде
© CC0 / Unsplash / Frank Zhang
© Sputnikорехи и изюм
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© © AFP 2022 / Christophe Archambaultхлеб
© © AFP 2022 / Christophe Archambault
А для того, чтобы улучшить в таком случае состояние человека, он посоветовал употреблять в пищу много цельнозерновых продуктов, легкого белка вроде творога, сои или мяса индейки, больше растительных масел и орехов.