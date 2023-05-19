https://uz.sputniknews.ru/20230519/rezko-snijeniye-ves-opasnost-simptomy-vrach-rekomendatsii-35064779.html

При каких симптомах пора прекращать худеть

При каких симптомах пора прекращать худеть

С приближением купального сезона многие люди стараются привести себя в форму. Однако спешка в этом процессе может ухудшить самочувствие

2023-05-19T07:00+0500

2023-05-19T07:00+0500

2023-05-19T07:00+0500

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Попытка быстро сбросить лишние килограммы может привести к проблемам со здоровьем, предупредил врач-терапевт Георгий Сапего в интервью радио Sputnik.По его словам, худеть нужно постепенно.Также он добавил, что при появлении таких симптомов пора менять диету.А для того, чтобы улучшить в таком случае состояние человека, он посоветовал употреблять в пищу много цельнозерновых продуктов, легкого белка вроде творога, сои или мяса индейки, больше растительных масел и орехов.

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зож диета еда здоровье мнение эксперта лишний вес продукты