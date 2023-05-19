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Си Цзиньпин: Китай готов помочь странам ЦА укрепить оборонный потенциал
Си Цзиньпин: Китай готов помочь странам ЦА укрепить оборонный потенциал
Такое заявление сделал председатель КНР на саммите “Центральная Азия — Китай” в Сиане.
2023-05-19T09:31+0500
2023-05-19T09:31+0500
2023-05-19T09:31+0500
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. О готовности Китая помочь странам ЦА укрепить свой оборонный потенциал рассказал председатель КНР Си Цзиньпин на саммите “Центральная Азия — Китай” в Сиане, сообщает РИА Новости.Также он отметил, что Китай продолжит содействовать мирному восстановлению Афганистана.Напомним, что саммит "Центральная Азия — Китай" 18-19 мая проходит в китайском городе Сиань под председательством Си Цзиньпина. В нем участвуют президенты Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.
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китай центральная азия оборона си цзиньпин саммит страны ца заявление политика
китай центральная азия оборона си цзиньпин саммит страны ца заявление политика
Си Цзиньпин: Китай готов помочь странам ЦА укрепить оборонный потенциал
Такое заявление председатель КНР сделал на саммите “Центральная Азия — Китай” в Сиане.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik
. О готовности Китая помочь странам ЦА укрепить свой оборонный потенциал рассказал председатель КНР Си Цзиньпин на саммите “Центральная Азия — Китай” в Сиане, сообщает РИА Новости.
"Китай готов помочь странам Центральной Азии укрепить потенциал их правоохранительных органов в области безопасности и обороноспособности, а также поддерживать страны в их усилиях по поддержанию региональной безопасности и борьбе с терроризмом", — сказал лидер КНР, слова которого приводит агентство Синьхуа.
Также он отметил, что Китай продолжит содействовать мирному восстановлению Афганистана.
Напомним, что саммит "Центральная Азия — Китай" 18-19 мая проходит в китайском городе Сиань под председательством Си Цзиньпина. В нем участвуют президенты Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.