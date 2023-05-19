https://uz.sputniknews.ru/20230519/si-szinpin-sammit-sian-zayavleniye-pomosch-ukrepleniye-oborona-potentsial-sentralnaya-aziya-35089850.html

Си Цзиньпин: Китай готов помочь странам ЦА укрепить оборонный потенциал

Си Цзиньпин: Китай готов помочь странам ЦА укрепить оборонный потенциал

Такое заявление сделал председатель КНР на саммите “Центральная Азия — Китай” в Сиане.

2023-05-19T09:31+0500

2023-05-19T09:31+0500

2023-05-19T09:31+0500

китай

саммит

си цзиньпин

центральная азия

оборона

страны ца

заявление

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. О готовности Китая помочь странам ЦА укрепить свой оборонный потенциал рассказал председатель КНР Си Цзиньпин на саммите “Центральная Азия — Китай” в Сиане, сообщает РИА Новости.Также он отметил, что Китай продолжит содействовать мирному восстановлению Афганистана.Напомним, что саммит "Центральная Азия — Китай" 18-19 мая проходит в китайском городе Сиань под председательством Си Цзиньпина. В нем участвуют президенты Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

китай

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