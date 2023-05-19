https://uz.sputniknews.ru/20230519/sik-uzbekistan-razrabotka-utverjdeniye-smeta-rasxody-dosrochno-prezident-vybory-2023-35105835.html

На президентские выборы в Узбекистане потратят 174,1 млрд сумов

На президентские выборы в Узбекистане потратят 174,1 млрд сумов

Это на 41% меньше, чем расходы на предыдущую кампанию по выборам президента.

2023-05-19T14:03+0500

2023-05-19T14:03+0500

2023-05-19T14:03+0500

выборы президента узбекистана — 2023

узбекистан

ташкент

цик узбекистана

выборы президента

политика

расходы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0a/18/21066583_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0370ed07fb07b013b6107fe92410c36b.jpg

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В соответствии с Избирательным кодексом Центральная избирательная комиссия разработала и утвердила смету расходов, связанных с подготовкой и проведением досрочных выборов президента Узбекистана. Об этом стало известно в ходе очередного заседания ЦИК.При утверждении данной сметы особое внимание уделили экономии бюджетных средств.По словам члена ЦИК Адхама Ибодуллаева, из средств, выделенных из госбюджета на выборы представительных органов в 2019 году, сэкономили 19,8%, из тех, что направили на президентские выборы 2021 года — 26%, на референдум в этом году — 13,5%.Расходы на подготовку и проведение досрочных президентских выборов составляют 174 млрд 130 млн сумов.Эта сумма на 41% меньше той, которую направили на выборы 2021 года.Согласно смете расходов, почти 82% средств направят на организацию деятельности окружных и участковых избирательных комиссий.Также в нее заложили компенсационные выплаты за работу членов окружных и участковых избирательных комиссий (большинство из них — учителя, врачи и активные граждане).Ранее, на заседании ЦИК уполномоченные представители политпартий получили регистрационные удостоверения и бланки подписных листов.Напомним, что Указом главы Узбекистана досрочные президентские выборы назначены на 9 июля 2023 года. Согласно новой конституции, теперь президент будет избираться на 7 лет. До этого срок его полномочий составлял 5 лет.

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан ташкент цик узбекистана выборы президента выборы президента узбекистана — 2023 политика расходы