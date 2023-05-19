https://uz.sputniknews.ru/20230519/sik-uzbekistan-razrabotka-utverjdeniye-smeta-rasxody-dosrochno-prezident-vybory-2023-35105835.html
На президентские выборы в Узбекистане потратят 174,1 млрд сумов
На президентские выборы в Узбекистане потратят 174,1 млрд сумов
Это на 41% меньше, чем расходы на предыдущую кампанию по выборам президента.
2023-05-19T14:03+0500
2023-05-19T14:03+0500
2023-05-19T14:03+0500
выборы президента узбекистана — 2023
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В соответствии с Избирательным кодексом Центральная избирательная комиссия разработала и утвердила смету расходов, связанных с подготовкой и проведением досрочных выборов президента Узбекистана. Об этом стало известно в ходе очередного заседания ЦИК.При утверждении данной сметы особое внимание уделили экономии бюджетных средств.По словам члена ЦИК Адхама Ибодуллаева, из средств, выделенных из госбюджета на выборы представительных органов в 2019 году, сэкономили 19,8%, из тех, что направили на президентские выборы 2021 года — 26%, на референдум в этом году — 13,5%.Расходы на подготовку и проведение досрочных президентских выборов составляют 174 млрд 130 млн сумов.Эта сумма на 41% меньше той, которую направили на выборы 2021 года.Согласно смете расходов, почти 82% средств направят на организацию деятельности окружных и участковых избирательных комиссий.Также в нее заложили компенсационные выплаты за работу членов окружных и участковых избирательных комиссий (большинство из них — учителя, врачи и активные граждане).Ранее, на заседании ЦИК уполномоченные представители политпартий получили регистрационные удостоверения и бланки подписных листов.Напомним, что Указом главы Узбекистана досрочные президентские выборы назначены на 9 июля 2023 года. Согласно новой конституции, теперь президент будет избираться на 7 лет. До этого срок его полномочий составлял 5 лет.
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узбекистан ташкент цик узбекистана выборы президента выборы президента узбекистана — 2023 политика расходы
узбекистан ташкент цик узбекистана выборы президента выборы президента узбекистана — 2023 политика расходы
На президентские выборы в Узбекистане потратят 174,1 млрд сумов
Это на 41% меньше, чем расходы на предыдущую кампанию по выборам президента.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В соответствии с Избирательным кодексом Центральная избирательная комиссия разработала и утвердила смету расходов, связанных с подготовкой и проведением досрочных выборов президента Узбекистана. Об этом стало известно в ходе очередного заседания ЦИК.
При утверждении данной сметы особое внимание уделили экономии бюджетных средств.
По словам члена ЦИК Адхама Ибодуллаева, из средств, выделенных из госбюджета на выборы представительных органов в 2019 году, сэкономили 19,8%, из тех, что направили на президентские выборы 2021 года — 26%, на референдум в этом году — 13,5%.
Расходы на подготовку и проведение досрочных президентских выборов составляют 174 млрд 130 млн сумов.
Эта сумма на 41% меньше той, которую направили на выборы 2021 года.
Согласно смете расходов, почти 82% средств направят на организацию деятельности окружных и участковых избирательных комиссий.
Также в нее заложили компенсационные выплаты за работу членов окружных и участковых избирательных комиссий (большинство из них — учителя, врачи и активные граждане).
Ранее, на заседании ЦИК уполномоченные представители политпартий получили регистрационные удостоверения и бланки подписных листов.
Напомним, что Указом главы Узбекистана досрочные президентские выборы назначены на 9 июля 2023 года. Согласно новой конституции, теперь президент будет избираться на 7 лет. До этого срок его полномочий составлял 5 лет.