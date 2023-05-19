https://uz.sputniknews.ru/20230519/tashkent-festival-studencheskix-teatrov-tyurkskogo-mira-35082544.html
В Ташкенте пройдет фестиваль студенческих театров тюркского мира
В Ташкенте пройдет фестиваль студенческих театров тюркского мира
В рамках мероприятия пройдут театрализованные представления, конкурсы, мастер-классы, презентации книг, научно-практические конференции и концерты.
2023-05-19T09:48+0500
2023-05-19T09:48+0500
2023-05-19T09:48+0500
узбекистан
культура
ташкент
фестиваль
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. "Фестиваль студенческих театров тюркского мира" впервые пройдет в Ташкенте с 22 по 26 мая, рассказали корреспонденту Sputnik в Государственном институте искусств и культуры Узбекистана (ГИИКУ).Фестиваль пройдет под эгидой ТУРКСОЙ в Государственном институте искусства и культуры Узбекистана.В фестивале примут участие студенты из Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана, Азербайджана и Турции. Кроме того, ожидается приезд специалистов из России, Беларуси, Таджикистана, Китая и других стран.В рамках "Фестиваля студенческих театров тюркского мира" пройдут театральные постановки, "Битва композиторов", мастер-классы, круглые столы, презентации книг, научно-практические конференции и концерты.
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узбекистан ташкент фестиваль студенческих театров тюркского мира тюрксой государственный институт искусства и культуры узбекистана икбол меликозиев
узбекистан ташкент фестиваль студенческих театров тюркского мира тюрксой государственный институт искусства и культуры узбекистана икбол меликозиев
В Ташкенте пройдет фестиваль студенческих театров тюркского мира
В рамках мероприятия пройдут театрализованные представления, конкурсы, мастер-классы, презентации книг, научно-практические конференции и концерты.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. "Фестиваль студенческих театров тюркского мира" впервые пройдет в Ташкенте с 22 по 26 мая, рассказали корреспонденту Sputnik в Государственном институте искусств и культуры Узбекистана (ГИИКУ).
Фестиваль пройдет под эгидой ТУРКСОЙ в Государственном институте искусства и культуры Узбекистана.
"Для участия в фестивале мы отбираем активных, продвинутых и способных студентов, изучающих музыку, народное творчество, актерское мастерство и другие направления искусства. Талантливые студенты участвуют также в подготовке фестиваля, занимаются съемкой, видеомонтажом и звукозаписью материалов", — рассказал известный режиссер, заведующий кафедрой звукорежиссуры и кинематографии ГИИКУ Икбол Меликозиев.
В фестивале примут участие студенты из Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана, Азербайджана и Турции. Кроме того, ожидается приезд специалистов из России, Беларуси, Таджикистана, Китая и других стран.
"Этот фестиваль проводится впервые. Он позволит обменяться навыками и знаниями с творческой молодежью других стран и договориться о взаимном сотрудничестве. Думаю, фестиваль может стать ежегодной традицией", — сказал педагог.
В рамках "Фестиваля студенческих театров тюркского мира" пройдут театральные постановки, "Битва композиторов", мастер-классы, круглые столы, презентации книг, научно-практические конференции и концерты.