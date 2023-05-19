https://uz.sputniknews.ru/20230519/tashkent-festival-studencheskix-teatrov-tyurkskogo-mira-35082544.html

В Ташкенте пройдет фестиваль студенческих театров тюркского мира

В Ташкенте пройдет фестиваль студенческих театров тюркского мира

В рамках мероприятия пройдут театрализованные представления, конкурсы, мастер-классы, презентации книг, научно-практические конференции и концерты.

2023-05-19T09:48+0500

2023-05-19T09:48+0500

2023-05-19T09:48+0500

узбекистан

культура

ташкент

фестиваль

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. "Фестиваль студенческих театров тюркского мира" впервые пройдет в Ташкенте с 22 по 26 мая, рассказали корреспонденту Sputnik в Государственном институте искусств и культуры Узбекистана (ГИИКУ).Фестиваль пройдет под эгидой ТУРКСОЙ в Государственном институте искусства и культуры Узбекистана.В фестивале примут участие студенты из Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана, Азербайджана и Турции. Кроме того, ожидается приезд специалистов из России, Беларуси, Таджикистана, Китая и других стран.В рамках "Фестиваля студенческих театров тюркского мира" пройдут театральные постановки, "Битва композиторов", мастер-классы, круглые столы, презентации книг, научно-практические конференции и концерты.

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