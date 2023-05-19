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https://uz.sputniknews.ru/20230519/vizit-mirziyoev-kitay-itogi-35116981.html
Фото, видео: итоги визита Мирзиёева в Китай
Фото, видео: итоги визита Мирзиёева в Китай
Чем завершился визит президента Мирзиёева в КНР
2023-05-19T19:48+0500
2023-05-19T19:48+0500
политика
шавкат мирзиёев
узбекистан
китай
итоги
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Официальный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Китай завершился, политик вылетел в Ташкент. Об основных итогах визита читайте в обзоре Sputnik.Узбекистан и Китай подписали соглашения на $25 млрдВ Сиане накануне визита Мирзиёева состоялся бизнес-форум, на котором представители двух стран подписали соглашения о совместных проектах на $25 млрд.Также по итогу переговоров лидеры Узбекистана и Китая подписали 41 документ, включая программу развития сотрудничества двух стран на 2023-2027 годы.Встреча Мирзиёева с РахмономГлавной темой встречи было углубление узбекско-таджикских отношений стратегического партнерства и союзничества.Стороны договорились дальше наращивать товарооборот, а также продвигать совместные проекты в энергетической, машиностроительной, сельскохозяйственной, транспортно-коммуникационной и других отраслях.Саммит "Китай — Центральная Азия"В ходе выступления на саммите президент выдвинул следующие инициативы по развитию регионального сотрудничества:Также главы Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Таджикистана, Туркменистана подписали Сианьскую декларацию. Ж/д "Узбекистан — Кыргызстан — Китай"В Китае представители трех стран подписали документ по проекту строительства железной дороги "Узбекистан — Кыргызстан — Китай". Стороны разработали технико-экономическое обоснование проекта и провели его оценку.Запуск совместных проектов на $3,3 млрдПрезидент посетил выставку узбекско-китайского сотрудничества в Сиане. На полях мероприятия в формате телемоста прошел запуск новых совместных проектов и предприятий на $3,3 млрд.
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видео фото политика шавкат мирзиёев узбекситан китай итог визит
видео фото политика шавкат мирзиёев узбекситан китай итог визит

Фото, видео: итоги визита Мирзиёева в Китай

19:48 19.05.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев отбыл в Ташкент.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев отбыл в Ташкент. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Визит президента Мирзиёева в КНР завершился. Об основных итогах читайте в материале Sputnik.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Официальный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Китай завершился, политик вылетел в Ташкент. Об основных итогах визита читайте в обзоре Sputnik.
Узбекистан и Китай подписали соглашения на $25 млрд
В Сиане накануне визита Мирзиёева состоялся бизнес-форум, на котором представители двух стран подписали соглашения о совместных проектах на $25 млрд.
Также по итогу переговоров лидеры Узбекистана и Китая подписали 41 документ, включая программу развития сотрудничества двух стран на 2023-2027 годы.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Си Цзиньпин подписали Совместное заявление и приняли Программу развития всестороннего стратегического партнерства в новую эпоху между Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой на 2023-2027 годы.
Шавкат Мирзиёев и Си Цзиньпин подписали Совместное заявление и приняли Программу развития всестороннего стратегического партнерства в новую эпоху между Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой на 2023-2027 годы. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2023
Шавкат Мирзиёев и Си Цзиньпин подписали Совместное заявление и приняли Программу развития всестороннего стратегического партнерства в новую эпоху между Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой на 2023-2027 годы.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Встреча Мирзиёева с Рахмоном
Главной темой встречи было углубление узбекско-таджикских отношений стратегического партнерства и союзничества.
Стороны договорились дальше наращивать товарооборот, а также продвигать совместные проекты в энергетической, машиностроительной, сельскохозяйственной, транспортно-коммуникационной и других отраслях.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЛидеры Узбекистана и Таджикистана обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки
Лидеры Узбекистана и Таджикистана обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2023
Лидеры Узбекистана и Таджикистана обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки
© Пресс-служба президента Узбекистана
Саммит "Китай — Центральная Азия"
В ходе выступления на саммите президент выдвинул следующие инициативы по развитию регионального сотрудничества:
наладить совместную работу мозговых центров стран-участниц саммита для решения проблем и создания перспективных проектов в регионе и мире;
провести в 2024 году в Самарканде первую Международную экспертную конференцию по вопросам сопряжения нацстратегий развития;
разработать и принять совместную программу с конкретными задачами по повышению уровня жизни и развитию территорий стран-участниц саммита;
увеличить в два раза товарооборот Центральной Азии с Китаем к 2030 году;
сформировать Новый экономический диалог для обсуждения региональной безопасности и экономики;
принять Соглашение о содействии взаимной торговли и поощрении инвестиций;
разработать единую долгосрочную стратегию в транспортной сфере;
создать торгово-логистическую инфраструктуру;
расширить научно-практическое партнерство ЦА и Китая в альтернативной энергетике;
провести в этом году в Узбекистане Форум и выставку городов и регионов шести стран для укрепления побратимских и партнерских отношений;
развивать транспортные коридоры, объединяющие Китай с Узбекистаном, с выходом на Европу, Ближний Восток и Южную Азию;
сотрудничать в решении экологических проблем Приаралья, защите биоразнообразия, сохранении ледников и почвы, внедрении водосберегающих технологий;
поддержать глобальную инициативу Китая, основанную на принципах неделимости безопасности и мирного развития в соответствии с Уставом ООН.
Также главы Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Таджикистана, Туркменистана подписали Сианьскую декларацию.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана выдвинул важные инициативы по дальнейшему углублению регионального сотрудничества
Президент Узбекистана выдвинул важные инициативы по дальнейшему углублению регионального сотрудничества - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2023
Президент Узбекистана выдвинул важные инициативы по дальнейшему углублению регионального сотрудничества
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ж/д "Узбекистан — Кыргызстан — Китай"
В Китае представители трех стран подписали документ по проекту строительства железной дороги "Узбекистан — Кыргызстан — Китай". Стороны разработали технико-экономическое обоснование проекта и провели его оценку.
© пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана В Китае подписали трехсторонний документ по проекту строительства ж/дороги "Узбекистан-Кыргызстан-Китай"
В Китае подписали трехсторонний документ по проекту строительства ж/дороги Узбекистан-Кыргызстан-Китай - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2023
В Китае подписали трехсторонний документ по проекту строительства ж/дороги "Узбекистан-Кыргызстан-Китай"
© пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана
Запуск совместных проектов на $3,3 млрд
Президент посетил выставку узбекско-китайского сотрудничества в Сиане. На полях мероприятия в формате телемоста прошел запуск новых совместных проектов и предприятий на $3,3 млрд.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев
Президент Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2023
Президент Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев в сопровождении вице-премьера Государственного совета КНР Хэ Лифэна посетил Выставку узбекско-китайского сотрудничества
Шавкат Мирзиёев в сопровождении вице-премьера Государственного совета КНР Хэ Лифэна посетил Выставку узбекско-китайского сотрудничества - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2023
Шавкат Мирзиёев в сопровождении вице-премьера Государственного совета КНР Хэ Лифэна посетил Выставку узбекско-китайского сотрудничества
© Пресс-служба президента Узбекистана
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