https://uz.sputniknews.ru/20230519/vizit-mirziyoev-kitay-itogi-35116981.html

Фото, видео: итоги визита Мирзиёева в Китай

Фото, видео: итоги визита Мирзиёева в Китай

Чем завершился визит президента Мирзиёева в КНР

2023-05-19T19:48+0500

2023-05-19T19:48+0500

2023-05-19T19:48+0500

политика

шавкат мирзиёев

узбекистан

китай

итоги

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Официальный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Китай завершился, политик вылетел в Ташкент. Об основных итогах визита читайте в обзоре Sputnik.Узбекистан и Китай подписали соглашения на $25 млрдВ Сиане накануне визита Мирзиёева состоялся бизнес-форум, на котором представители двух стран подписали соглашения о совместных проектах на $25 млрд.Также по итогу переговоров лидеры Узбекистана и Китая подписали 41 документ, включая программу развития сотрудничества двух стран на 2023-2027 годы.Встреча Мирзиёева с РахмономГлавной темой встречи было углубление узбекско-таджикских отношений стратегического партнерства и союзничества.Стороны договорились дальше наращивать товарооборот, а также продвигать совместные проекты в энергетической, машиностроительной, сельскохозяйственной, транспортно-коммуникационной и других отраслях.Саммит "Китай — Центральная Азия"В ходе выступления на саммите президент выдвинул следующие инициативы по развитию регионального сотрудничества:Также главы Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Таджикистана, Туркменистана подписали Сианьскую декларацию. Ж/д "Узбекистан — Кыргызстан — Китай"В Китае представители трех стран подписали документ по проекту строительства железной дороги "Узбекистан — Кыргызстан — Китай". Стороны разработали технико-экономическое обоснование проекта и провели его оценку.Запуск совместных проектов на $3,3 млрдПрезидент посетил выставку узбекско-китайского сотрудничества в Сиане. На полях мероприятия в формате телемоста прошел запуск новых совместных проектов и предприятий на $3,3 млрд.

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видео фото политика шавкат мирзиёев узбекситан китай итог визит