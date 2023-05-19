https://uz.sputniknews.ru/20230519/zapret-vyezda-rossiya-grazhdane-ssha-35128025.html
Россия закрыла въезд для 500 американцев, включая Обаму
Россия закрыла въезд для 500 американцев, включая Обаму
Это ответная мера на регулярно вводимые санкции США, заявили в МИД РФ.
2023-05-19T22:47+0500
2023-05-19T22:47+0500
2023-05-20T00:18+0500
россия
мид рф
сша
санкции
запрет
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ТАШКЕНТ, 19 мая - Sputnik. МИД России закрыл въезд для 500 граждан США, включая бывшего президента Барака Обаму. Это стало ответом на санкции, регулярно вводимые Соединенными Штатами против России, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства. В министерстве подчеркнули, что Вашингтону пора давно усвоить, что ни один враждебный выпад против России не останется без жесткой реакции. Как отметили в МИД, в числе граждан, которым запрещен въезд в Россию - бывший президент США Барак Обама и действующие руководители различных уровней исполнительной власти, экс-чиновники вроде куратора Белого дома по борьбе с "российской дезинформацией" Нина Янкович, впервые избранные на ноябрьских выборах-2022 сенаторы и конгрессмены, эксперты и сотрудники "аналитических" центров, причастные к распространению русофобских установок и фейков, а также главы компаний, поставляющих вооружения режиму в Киеве. "В прилагаемый "список-500" внесены и те во властных и правоохранительных структурах, кто непосредственно причастен к преследованиям инакомыслящих по следам так называемого "штурма Капитолия"", - заключили в ведомстве.
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мид россии запрет на въезд граждане сша барак обама ответ на санкции
мид россии запрет на въезд граждане сша барак обама ответ на санкции
Россия закрыла въезд для 500 американцев, включая Обаму
22:47 19.05.2023 (обновлено: 00:18 20.05.2023)
Это ответная мера на регулярно вводимые санкции США, заявили в МИД РФ.
ТАШКЕНТ, 19 мая - Sputnik. МИД России закрыл въезд для 500 граждан США, включая бывшего президента Барака Обаму. Это стало ответом на санкции, регулярно вводимые Соединенными Штатами против России, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
"В ответ на регулярно вводимые администрацией Джо Байдена антироссийские санкции, которые призваны, по замыслу Вашингтона, нанести России максимальный ущерб, персонально затронув официальных лиц и простых граждан нашей страны, в порядке контрмер закрывается въезд в Российскую Федерацию для 500 американцев", - говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что Вашингтону пора давно усвоить, что ни один враждебный выпад против России не останется без жесткой реакции.
"Принцип неотвратимости наказания будет последовательно применяться, идет ли речь об ужесточении санкционного прессинга или дискриминационных шагах с целью воспрепятстовать профессиональной деятельности наших сограждан", - гласит заявление ведомства.
Как отметили в МИД, в числе граждан, которым запрещен въезд в Россию - бывший президент США Барак Обама и действующие руководители различных уровней исполнительной власти, экс-чиновники вроде куратора Белого дома по борьбе с "российской дезинформацией" Нина Янкович, впервые избранные на ноябрьских выборах-2022 сенаторы и конгрессмены, эксперты и сотрудники "аналитических" центров, причастные к распространению русофобских установок и фейков, а также главы компаний, поставляющих вооружения режиму в Киеве.
"В прилагаемый "список-500" внесены и те во властных и правоохранительных структурах, кто непосредственно причастен к преследованиям инакомыслящих по следам так называемого "штурма Капитолия"", - заключили в ведомстве.