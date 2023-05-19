https://uz.sputniknews.ru/20230519/zapret-vyezda-rossiya-grazhdane-ssha-35128025.html

Россия закрыла въезд для 500 американцев, включая Обаму

Россия закрыла въезд для 500 американцев, включая Обаму

Это ответная мера на регулярно вводимые санкции США, заявили в МИД РФ.

2023-05-19T22:47+0500

2023-05-19T22:47+0500

2023-05-20T00:18+0500

россия

мид рф

сша

санкции

запрет

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ТАШКЕНТ, 19 мая - Sputnik. МИД России закрыл въезд для 500 граждан США, включая бывшего президента Барака Обаму. Это стало ответом на санкции, регулярно вводимые Соединенными Штатами против России, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства. В министерстве подчеркнули, что Вашингтону пора давно усвоить, что ни один враждебный выпад против России не останется без жесткой реакции. Как отметили в МИД, в числе граждан, которым запрещен въезд в Россию - бывший президент США Барак Обама и действующие руководители различных уровней исполнительной власти, экс-чиновники вроде куратора Белого дома по борьбе с "российской дезинформацией" Нина Янкович, впервые избранные на ноябрьских выборах-2022 сенаторы и конгрессмены, эксперты и сотрудники "аналитических" центров, причастные к распространению русофобских установок и фейков, а также главы компаний, поставляющих вооружения режиму в Киеве. "В прилагаемый "список-500" внесены и те во властных и правоохранительных структурах, кто непосредственно причастен к преследованиям инакомыслящих по следам так называемого "штурма Капитолия"", - заключили в ведомстве.

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