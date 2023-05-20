https://uz.sputniknews.ru/20230520/fistashkovaya-xalva-retsept-35166090.html

Фисташковая халва своими руками – рецепт

Фисташковая халва своими руками – рецепт

Элементарный и вкусный десерт, который понравится всем

2023-05-20T22:00+0500

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2023-05-20T22:00+0500

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продукты

рецепт

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Для приготовления десерта понадобятся:фисташки – 350 г;сахар – 1,9 кг;вода – 0,5 л;мед – 75 г;цукаты – 30 г;яичный белок – 3 шт.;лимонная кислота – 1 щепотка;поваренная соль – на кончике ножа.Сначала фисташки размалываем в кофемолке, а курагу мелко нарезаем. В кастрюле смешиваем сахар, лимонную кислоту с водой и медом. Полученную смесь кипятим 2-3 минуты, а потом даем остыть.Дальше взбиваем подсоленные яичные белки. Остывший сироп вливаем в белки и продолжаем взбивание.Следующим шаг – высыпаем фисташки и цукаты в теплую массу и смешиваем их. Далее выкладываем смесь на противень ровным слоем и посыпаем ее мелкими кусочками фисташек.Наконец, нагреваем духовку до 75 градусов и помещаем наш десерт туда на 3 минуты – и готово. Перед употреблением халву необходимо остудить.

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