https://uz.sputniknews.ru/20230520/g7-kitay-rossiya-ukraina-politika-konflikt-35161792.html

G7 призвали Китай "надавить" на Россию в ситуации с Украиной

G7 призвали Китай "надавить" на Россию в ситуации с Украиной

Пекин должен поддержать "справедливый мир".

2023-05-20T16:49+0500

2023-05-20T16:49+0500

2023-05-20T16:49+0500

спецоперация россии по защите донбасса

g7

китай

россия

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/03/34575830_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7c281dacf3eacb4d991f21c12c1c19bc.jpg

ТАШКЕНТ, 20 мая – Sputnik. Китай должен надавить на Россию в украинском конфликте, написано в итоговом коммюнике G7, передает РИА Новости.Страны объединения считают, что Пекину необходимо поддержать "справедливый и прочный мир, основанный на территориальной целостности, принципах и целях Устава ООН, в том числе посредством прямого диалога с Украиной".Напомним, 21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.Российская сторона неоднократно предлагала проведение мирных переговоров. Но Киев отказывался. Осенью 2022 года президент Украины Владимир Зеленский законодательно закрепил невозможность переговоров с российским лидером.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в мире политика китай g7 россия украина украинский конфликт