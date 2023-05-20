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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20230520/g7-kitay-rossiya-ukraina-politika-konflikt-35161792.html
G7 призвали Китай "надавить" на Россию в ситуации с Украиной
G7 призвали Китай "надавить" на Россию в ситуации с Украиной
Пекин должен поддержать "справедливый мир".
2023-05-20T16:49+0500
2023-05-20T16:49+0500
спецоперация россии по защите донбасса
g7
китай
россия
украина
в мире
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ТАШКЕНТ, 20 мая – Sputnik. Китай должен надавить на Россию в украинском конфликте, написано в итоговом коммюнике G7, передает РИА Новости.Страны объединения считают, что Пекину необходимо поддержать "справедливый и прочный мир, основанный на территориальной целостности, принципах и целях Устава ООН, в том числе посредством прямого диалога с Украиной".Напомним, 21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.Российская сторона неоднократно предлагала проведение мирных переговоров. Но Киев отказывался. Осенью 2022 года президент Украины Владимир Зеленский законодательно закрепил невозможность переговоров с российским лидером.
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в мире политика китай g7 россия украина украинский конфликт
в мире политика китай g7 россия украина украинский конфликт

G7 призвали Китай "надавить" на Россию в ситуации с Украиной

16:49 20.05.2023
© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаги за столом переговоров секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, члена Политбюро ЦК Компартии Китая Вана И в Москве.
Флаги за столом переговоров секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, члена Политбюро ЦК Компартии Китая Вана И в Москве. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.05.2023
© Sputnik / Виталий Белоусов
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По мнению G7, Пекин должен оказать давление на Россию и тем самым поддержать "справедливый мир".
ТАШКЕНТ, 20 мая – Sputnik. Китай должен надавить на Россию в украинском конфликте, написано в итоговом коммюнике G7, передает РИА Новости.
"Мы призываем Китай оказать давление на Россию, чтобы она прекратила свою военную агрессию и немедленно, полностью и безоговорочно вывела свои войска с Украины", - указано в тексте.
Страны объединения считают, что Пекину необходимо поддержать "справедливый и прочный мир, основанный на территориальной целостности, принципах и целях Устава ООН, в том числе посредством прямого диалога с Украиной".
Напомним, 21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
Российская сторона неоднократно предлагала проведение мирных переговоров. Но Киев отказывался. Осенью 2022 года президент Украины Владимир Зеленский законодательно закрепил невозможность переговоров с российским лидером.
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