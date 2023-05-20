https://uz.sputniknews.ru/20230520/ilxom-vystavka-arxitektur-tashkent-35163436.html
В "Ильхоме" пройдет выставка об архитектуре Ташкента
В "Ильхоме" пройдет выставка об архитектуре Ташкента
Выставка о ташкентских зданиях в стиле модерн
2023-05-20T19:36+0500
2023-05-20T19:36+0500
2023-05-20T19:36+0500
культура
архитектура
ташкент
выставка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/06/24390536_0:51:1000:614_1920x0_80_0_0_b9b79d2023007bc9e5c05f009b411e8b.jpg
ТАШКЕНТ, 20 мая – Sputnik. 26 мая в "Ильхоме" стартует выставка "Ташкент. Архитектура исторического оптимизма", передает пресс-служба театра.Экспозиция выставки представит авторские постеры, фотографии, видеохронику, макеты строений, реплики дизайнерских решений и многое другое.При этом фото сопроводят краткой информацией – автор снимка, год постройки, функции здания и его фактический адрес.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/06/24390536_57:0:943:664_1920x0_80_0_0_a31c0d197ef1663de5fa1c5f01992ab4.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
культура ташкент выставка архитектура
культура ташкент выставка архитектура
В "Ильхоме" пройдет выставка об архитектуре Ташкента
Для любителей архитектуры пройдет выставка о ташкентских зданиях в стиле модерн.
ТАШКЕНТ, 20 мая – Sputnik. 26 мая в "Ильхоме" стартует выставка "Ташкент. Архитектура исторического оптимизма", передает пресс-служба театра.
"Этот мультимедийный проект исследует эстетику зданий 1960–1980-х годов, которые стали знаковыми для Ташкента и мирового модернизма в целом",- рассказали в пресс-службе.
Экспозиция выставки представит авторские постеры, фотографии, видеохронику, макеты строений, реплики дизайнерских решений и многое другое.
"Основой экспозиции стали 19 авторских постеров, созданных графическим дизайнером и медиахудожником Александром Федоровым. На них изображены шедевры модернизма, которые находятся в Ташкенте",- написано в сообщении.
При этом фото сопроводят краткой информацией – автор снимка, год постройки, функции здания и его фактический адрес.