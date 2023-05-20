https://uz.sputniknews.ru/20230520/ilxom-vystavka-arxitektur-tashkent-35163436.html

В "Ильхоме" пройдет выставка об архитектуре Ташкента

В "Ильхоме" пройдет выставка об архитектуре Ташкента

Выставка о ташкентских зданиях в стиле модерн

2023-05-20T19:36+0500

2023-05-20T19:36+0500

2023-05-20T19:36+0500

культура

архитектура

ташкент

выставка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/06/24390536_0:51:1000:614_1920x0_80_0_0_b9b79d2023007bc9e5c05f009b411e8b.jpg

ТАШКЕНТ, 20 мая – Sputnik. 26 мая в "Ильхоме" стартует выставка "Ташкент. Архитектура исторического оптимизма", передает пресс-служба театра.Экспозиция выставки представит авторские постеры, фотографии, видеохронику, макеты строений, реплики дизайнерских решений и многое другое.При этом фото сопроводят краткой информацией – автор снимка, год постройки, функции здания и его фактический адрес.

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

культура ташкент выставка архитектура