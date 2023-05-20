https://uz.sputniknews.ru/20230520/prognoz-pogody-uzbekistan-20-maya-35128180.html

Снова грозы: прогноз погоды в Узбекистане на 20 мая

Снова грозы: прогноз погоды в Узбекистане на 20 мая

Дожди и грозы пройдут в отдельных регионах республики.

2023-05-20T05:00+0500

2023-05-20T05:00+0500

2023-05-20T05:00+0500

прогноз погоды

прогноз погоды по узбекистану

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дождь

гроза

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ТАШКЕНТ, 20 мая – Sputnik. В отдельных регионах Узбекистана 20 мая пройдут дожди и грозы, предупреждает Гидрометеорологическая служба республики.Кратковременные дожди ожидаются в Ташкентской области и регионах Ферганской долины. В предгорных и горных районах осадки могут быть сильными. На остальной территории республики в субботу будет переменная облачность, без осадков.Температура воздуха днем:

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