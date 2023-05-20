https://uz.sputniknews.ru/20230520/prognoz-pogody-uzbekistan-20-maya-35128180.html
Снова грозы: прогноз погоды в Узбекистане на 20 мая
Снова грозы: прогноз погоды в Узбекистане на 20 мая
Дожди и грозы пройдут в отдельных регионах республики.
2023-05-20T05:00+0500
2023-05-20T05:00+0500
2023-05-20T05:00+0500
прогноз погоды
прогноз погоды по узбекистану
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дождь
гроза
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ТАШКЕНТ, 20 мая – Sputnik. В отдельных регионах Узбекистана 20 мая пройдут дожди и грозы, предупреждает Гидрометеорологическая служба республики.Кратковременные дожди ожидаются в Ташкентской области и регионах Ферганской долины. В предгорных и горных районах осадки могут быть сильными. На остальной территории республики в субботу будет переменная облачность, без осадков.Температура воздуха днем:
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узбекистан погода прогноз погоды температура воздуха дождь гроза переменная облачность без осадков каракалпакстан хорезмская бухарская навоийская ташкентская самаркандская джизакская сырдарьинская сурхандарьинская кашкадарьинская андижанская наманганская ферганская область предгорные горные районы
узбекистан погода прогноз погоды температура воздуха дождь гроза переменная облачность без осадков каракалпакстан хорезмская бухарская навоийская ташкентская самаркандская джизакская сырдарьинская сурхандарьинская кашкадарьинская андижанская наманганская ферганская область предгорные горные районы
Снова грозы: прогноз погоды в Узбекистане на 20 мая
Дожди и грозы пройдут в отдельных регионах республики.
ТАШКЕНТ, 20 мая – Sputnik.
В отдельных регионах Узбекистана 20 мая пройдут дожди и грозы, предупреждает
Гидрометеорологическая служба республики.
Кратковременные дожди ожидаются в Ташкентской области и регионах Ферганской долины. В предгорных и горных районах осадки могут быть сильными. На остальной территории республики в субботу будет переменная облачность, без осадков.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская область – 22-27 градусов;
Бухарская, Навоийская области – 28-33 градуса;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области, Ферганская долина – 25-30 градусов;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области – 30-35 градусов;
Предгорные и горные районы – 12-17 градусов.