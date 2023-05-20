https://uz.sputniknews.ru/20230520/pushilin-dnr-mariupol-kiev-obsrely-35158522.html
"Киев захлебывается от злобы, видя восстановление Мариуполя" – Пушилин об обстрелах города
"Киев захлебывается от злобы, видя восстановление Мариуполя" – Пушилин об обстрелах города
20 мая ровно год со дня освобождения Мариуполя
2023-05-20T12:24+0500
2023-05-20T12:24+0500
2023-05-20T12:24+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
днр
денис пушилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0b/0f/30009857_0:139:3145:1908_1920x0_80_0_0_4b7583d2153bcb90fb7953455cbcfa6e.jpg
ТАШКЕНТ, 20 мая – Sputnik. Киевский режим захлебывается от злобы, видя восстановление Мариуполя, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в соцсетях.Также Пушилин напомнил, что 20 мая 2022 года в Мариуполе полностью освободили территорию металлургического комбината "Азовсталь". Тогда же боевики нацбатальона "Азов"* массово сдались в плен.Напомним, 21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.К 21 апреля российские войска и подразделения ДНР освободили почти весь Мариуполь. На заводе "Азовсталь" заблокировали более 2 тыс. украинских военных и боевиков нацбатальона "Азов"*. В середине мая они начали сдаваться в плен, 20 мая город был полностью освобожден.* - запрещенная в России террористическая организация.
россия
днр
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0b/0f/30009857_208:0:2937:2047_1920x0_80_0_0_e69349b606cecd030ae4d7036df2b752.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика в мире спецоперация пушилин освобождение мариуполя мариуполь киев киевский режим украина днр
политика в мире спецоперация пушилин освобождение мариуполя мариуполь киев киевский режим украина днр
"Киев захлебывается от злобы, видя восстановление Мариуполя" – Пушилин об обстрелах города
Сегодня ровно год со дня освобождения Мариуполя. Глава региона прокомментировал обстрелы города со стороны ВСУ.
ТАШКЕНТ, 20 мая – Sputnik.
Киевский режим захлебывается от злобы, видя восстановление Мариуполя, заявил
врио главы ДНР Денис Пушилин в соцсетях.
"Киевский режим захлебывается от злобы, видя как восстанавливается город, в него возвращается мирная жизнь – вчера вечером вооруженные формирования Украины обстреляли пригороды Мариуполя",- написал он.
Также Пушилин напомнил, что 20 мая 2022 года в Мариуполе полностью освободили территорию металлургического комбината "Азовсталь". Тогда же боевики нацбатальона "Азов"* массово сдались в плен.
"Противник хотел превратить Донбасс в руины, но этим преступным планам не суждено сбыться - все возродим!",- заключил политик.
Напомним, 21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
К 21 апреля российские войска и подразделения ДНР освободили почти весь Мариуполь. На заводе "Азовсталь" заблокировали более 2 тыс. украинских военных и боевиков нацбатальона "Азов"*. В середине мая они начали сдаваться в плен, 20 мая город был полностью освобожден.
* - запрещенная в России террористическая организация.