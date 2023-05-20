https://uz.sputniknews.ru/20230520/pushilin-dnr-mariupol-kiev-obsrely-35158522.html

"Киев захлебывается от злобы, видя восстановление Мариуполя" – Пушилин об обстрелах города

"Киев захлебывается от злобы, видя восстановление Мариуполя" – Пушилин об обстрелах города

20 мая ровно год со дня освобождения Мариуполя

2023-05-20T12:24+0500

2023-05-20T12:24+0500

2023-05-20T12:24+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

днр

денис пушилин

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ТАШКЕНТ, 20 мая – Sputnik. Киевский режим захлебывается от злобы, видя восстановление Мариуполя, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в соцсетях.Также Пушилин напомнил, что 20 мая 2022 года в Мариуполе полностью освободили территорию металлургического комбината "Азовсталь". Тогда же боевики нацбатальона "Азов"* массово сдались в плен.Напомним, 21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.К 21 апреля российские войска и подразделения ДНР освободили почти весь Мариуполь. На заводе "Азовсталь" заблокировали более 2 тыс. украинских военных и боевиков нацбатальона "Азов"*. В середине мая они начали сдаваться в плен, 20 мая город был полностью освобожден.* - запрещенная в России террористическая организация.

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