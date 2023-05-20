https://uz.sputniknews.ru/20230520/rossiyskie-artisty-master-klassy-v-tashkent-vgik-35162717.html
Известные российские артисты проведут мастер-классы в Ташкенте – расписание
Известные российские артисты проведут мастер-классы в Ташкенте – расписание
Спикерами выступят Светлана Иванова и Джахонгир Файзиев
2023-05-20T17:57+0500
2023-05-20T17:57+0500
2023-05-20T17:58+0500
культура
русская культура
вгик
мастер-класс
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ТАШКЕНТ, 20 мая – Sputnik. В рамках "Русских сезонов" российские деятели искусств приедут в Узбекистан, чтобы провести мастер-классы для студентов ВГИКА, передает пресс-служба проекта.Мероприятия будут проходить с 21 по 23 мая в филиале института в Ташкенте. Так, 21 мая лекцию на тему "Кино – искусство изобразительное" проведет Заслуженный деятель искусств и Народный артист России Игорь Клебанов.22 мая пройдут два мероприятия – мастер-классы на тему "Продюсер и режиссер на стыке полного метра и сериала" генерального продюсера сервиса Okko Джахонгира Файзиева и "Вопросы разработки проекта создания фильма и пути его реализации" заведующего кафедрой дистрибьюции и маркетинга ВГИК Антона Малышева.23 мая состоится мастер-класс "Фильмы, опередившие время" Народного артиста России Владимира Хотиненко и профессора кафедры киноведения ВГИК Татьяны Яковлевой. В этот же день мероприятие на тему "Самопрезентация и личный бренд для представителей медийных проектов" проведет актриса Светлана Иванова.Напомним, "Русские сезоны" – международный проект, представляющий русскую культуру за рубежом.
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культура русская культура общество вгик мастер класс артисты кино
культура русская культура общество вгик мастер класс артисты кино
Известные российские артисты проведут мастер-классы в Ташкенте – расписание
17:57 20.05.2023 (обновлено: 17:58 20.05.2023)
Спикерами выступят актриса Светлана Иванова, генеральный продюсер Okko Джахонгир Файзиев и многие другие.
ТАШКЕНТ, 20 мая – Sputnik. В рамках "Русских сезонов" российские деятели искусств приедут в Узбекистан, чтобы провести мастер-классы для студентов ВГИКА, передает пресс-служба проекта.
Мероприятия будут проходить с 21 по 23 мая в филиале института в Ташкенте. Так, 21 мая лекцию на тему "Кино – искусство изобразительное" проведет Заслуженный деятель искусств и Народный артист России Игорь Клебанов.
22 мая пройдут два мероприятия – мастер-классы на тему "Продюсер и режиссер на стыке полного метра и сериала" генерального продюсера сервиса Okko Джахонгира Файзиева и "Вопросы разработки проекта создания фильма и пути его реализации" заведующего кафедрой дистрибьюции и маркетинга ВГИК Антона Малышева.
23 мая состоится мастер-класс "Фильмы, опередившие время" Народного артиста России Владимира Хотиненко и профессора кафедры киноведения ВГИК Татьяны Яковлевой. В этот же день мероприятие на тему "Самопрезентация и личный бренд для представителей медийных проектов" проведет актриса Светлана Иванова.
Напомним, "Русские сезоны" – международный проект, представляющий русскую культуру за рубежом.