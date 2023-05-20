https://uz.sputniknews.ru/20230520/rossiyskie-sily-polnostyu-osvobodili-artemovsk-35163167.html

Российские силы полностью освободили Артемовск

Российские силы полностью освободили Артемовск

Пригожин: Артемовск перешел под российский контроль.

2023-05-20T18:21+0500

2023-05-20T18:21+0500

2023-05-20T18:21+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

днр

вс россии

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ТАШКЕНТ, 20 мая – Sputnik. Сегодня российские силы установили полный контроль над Артемовском, передает РИА Новости со ссылкой на создателя "Группы Вагнера" Евгения Пригожина.Артемовск – город, расположенный в ДНР, важный транспортный узел для снабжения украинских военных в Донбассе. За город в течение многих месяцев шли ожесточенные бои.Напомним, 21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.

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