https://uz.sputniknews.ru/20230520/rossiyskie-sily-polnostyu-osvobodili-artemovsk-35163167.html
Российские силы полностью освободили Артемовск
Российские силы полностью освободили Артемовск
Пригожин: Артемовск перешел под российский контроль.
2023-05-20T18:21+0500
2023-05-20T18:21+0500
2023-05-20T18:21+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
днр
вс россии
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ТАШКЕНТ, 20 мая – Sputnik. Сегодня российские силы установили полный контроль над Артемовском, передает РИА Новости со ссылкой на создателя "Группы Вагнера" Евгения Пригожина.Артемовск – город, расположенный в ДНР, важный транспортный узел для снабжения украинских военных в Донбассе. За город в течение многих месяцев шли ожесточенные бои.Напомним, 21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
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MIA „Rosiya Segodnya“
политика в мире артемовск россия спецоперация донбасс днр вагнер
политика в мире артемовск россия спецоперация донбасс днр вагнер
Российские силы полностью освободили Артемовск
Пригожин сообщил, что Артемовск перешел под российский контроль.
ТАШКЕНТ, 20 мая – Sputnik.
Сегодня российские силы установили полный контроль над Артемовском, передает РИА Новости
со ссылкой на создателя "Группы Вагнера" Евгения Пригожина.
"По полудню 20 мая полностью был взят Артемовск, последний участок так называемой многоэтажки-самолета", — сообщил Пригожин.
Артемовск – город, расположенный в ДНР, важный транспортный узел для снабжения украинских военных в Донбассе. За город в течение многих месяцев шли ожесточенные бои.
Напомним, 21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.