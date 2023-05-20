https://uz.sputniknews.ru/20230520/uzbekistan-pdd-kamera-narusheniya-na-doroge-35159354.html
Видео: в Узбекистане на машинах ДПС появились круговые камеры фиксации нарушений
Видео: в Узбекистане на машинах ДПС появились круговые камеры фиксации нарушений
СБДД рассказала о функциях новой камеры.
2023-05-20T13:55+0500
2023-05-20T13:55+0500
2023-05-20T13:55+0500
общество
пдд
дпс
камера
нарушения
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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. С 20 мая на служебных автомобилях ДПС установили специальные камеры с углом обзора 360°. Датчик на устройстве позволяет отслеживать нарушения прямо во время движения и стоянки авто.Как сообщили в МВД, устройство фиксирует следующие нарушения:Напомним, год назад в Узбекистане вступили в силу обновлённые ПДД. В частности, ввели требование по снижению скорости возле школ, детсадов и жилых зон, а также обязательное пристегиванием ремнём безопасности пассажиров передних сидений.
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видео общество пдд дпс камеры нарушения узбекистан ташкент
видео общество пдд дпс камеры нарушения узбекистан ташкент
Видео: в Узбекистане на машинах ДПС появились круговые камеры фиксации нарушений
Какими функциями обладает новая камера, рассказали в Службе безопасности дорожного движения.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. С 20 мая на служебных автомобилях ДПС установили специальные камеры с углом обзора 360°. Датчик на устройстве позволяет отслеживать нарушения прямо во время движения и стоянки авто.
Как сообщили в МВД
, устройство фиксирует следующие нарушения:
остановку транспортных средств, движущихся в одном и том же направлении или во встречном направлении;
проезд на красный цвет (на стоп-линию);
выезд на обочину или участок дороги, предназначенный для встречного движения;
несоблюдение требований, установленных линиями на проезжей части дороги;
нарушение порядка движения или остановки в полосах, предназначенных для движения автобусов и требований, установленных на этих полосах;
использование угнанных авто.
Напомним, год назад в Узбекистане вступили в силу обновлённые ПДД. В частности, ввели требование по снижению скорости возле школ, детсадов и жилых зон, а также обязательное пристегиванием ремнём безопасности пассажиров передних сидений.