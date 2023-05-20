https://uz.sputniknews.ru/20230520/uzbekistan-pdd-kamera-narusheniya-na-doroge-35159354.html

Видео: в Узбекистане на машинах ДПС появились круговые камеры фиксации нарушений

Видео: в Узбекистане на машинах ДПС появились круговые камеры фиксации нарушений

СБДД рассказала о функциях новой камеры.

2023-05-20T13:55+0500

2023-05-20T13:55+0500

2023-05-20T13:55+0500

общество

пдд

дпс

камера

нарушения

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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. С 20 мая на служебных автомобилях ДПС установили специальные камеры с углом обзора 360°. Датчик на устройстве позволяет отслеживать нарушения прямо во время движения и стоянки авто.Как сообщили в МВД, устройство фиксирует следующие нарушения:Напомним, год назад в Узбекистане вступили в силу обновлённые ПДД. В частности, ввели требование по снижению скорости возле школ, детсадов и жилых зон, а также обязательное пристегиванием ремнём безопасности пассажиров передних сидений.

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2023

Мунаввар Разакова

Мунаввар Разакова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Мунаввар Разакова

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