https://uz.sputniknews.ru/20230520/uzbekistan-seysmoustoychivost-zdaniya-35158244.html

В Узбекистане будут проверять дома на сейсмоустойчивость

В Узбекистане будут проверять дома на сейсмоустойчивость

Власти будут искать незаконные постройки и изменения в конструкциях зданий.

2023-05-20T11:42+0500

2023-05-20T11:42+0500

2023-05-20T11:42+0500

общество

узбекистан

здания

сейсмоустойчивость

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ТАШКЕНТ, 20 мая – Sputnik. С 1 сентября многоэтажки будут проверять на устойчивость к землетрясениям.Власти будут выявлять незаконные изменения в конструкциях зданий. Это относится к самовольному изменению количества этажей, возведению строений, в том числе в местах общего пользования – на лестничных пролетах, чердаках и в столовых.Закон определяет наказание за эти правонарушения. Так, нарушение норм при изменении или реконструкции несущих и ограждающих конструкций в многоквартирных домах или на земельных участках рядом влечет наложение штрафа:С 1 июня разработка проектной документации по зданиям и сооружениям, отнесенным к IV категории, будет выполняться проектно-изыскательскими организациями с категорией "С" и выше в Электронном рейтинге проектно-изыскательских организаций.Кроме того, строительные работы по зданиям и сооружениям, отнесенным к III–IV категориям, будут выполняться строительно-подрядными организациями с категорией "ССС" и выше (включая все категории видов "А" и "B") в Электронном рейтинге строительно-подрядных организаций.Разрешение для изменения конструкции строящихся или действующих зданий, отнесенных к II–IV категориям по сейсмической безопасности будут выдавать только после повторной экспертизы градостроительной документации проекта и ее положительного заключения.При этом с 1 октября введут сертификацию специалистов, разрабатывающих и проводящих экспертизы проектной документации, а также выполняющих строительно-монтажные работы и контрольные функций по зданиям и сооружениям II–IV категорий сейсмической безопасности.В Национальной информационной системе "Прозрачное строительство" должны отображаться следующие данные о строительстве:

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общество узбекистан сейсмоустойчивость домов землетрясение здания