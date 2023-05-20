https://uz.sputniknews.ru/20230520/uzbekistan-seysmoustoychivost-zdaniya-35158244.html
В Узбекистане будут проверять дома на сейсмоустойчивость
В Узбекистане будут проверять дома на сейсмоустойчивость
Власти будут искать незаконные постройки и изменения в конструкциях зданий.
2023-05-20T11:42+0500
2023-05-20T11:42+0500
2023-05-20T11:42+0500
общество
узбекистан
здания
сейсмоустойчивость
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ТАШКЕНТ, 20 мая – Sputnik. С 1 сентября многоэтажки будут проверять на устойчивость к землетрясениям.Власти будут выявлять незаконные изменения в конструкциях зданий. Это относится к самовольному изменению количества этажей, возведению строений, в том числе в местах общего пользования – на лестничных пролетах, чердаках и в столовых.Закон определяет наказание за эти правонарушения. Так, нарушение норм при изменении или реконструкции несущих и ограждающих конструкций в многоквартирных домах или на земельных участках рядом влечет наложение штрафа:С 1 июня разработка проектной документации по зданиям и сооружениям, отнесенным к IV категории, будет выполняться проектно-изыскательскими организациями с категорией "С" и выше в Электронном рейтинге проектно-изыскательских организаций.Кроме того, строительные работы по зданиям и сооружениям, отнесенным к III–IV категориям, будут выполняться строительно-подрядными организациями с категорией "ССС" и выше (включая все категории видов "А" и "B") в Электронном рейтинге строительно-подрядных организаций.Разрешение для изменения конструкции строящихся или действующих зданий, отнесенных к II–IV категориям по сейсмической безопасности будут выдавать только после повторной экспертизы градостроительной документации проекта и ее положительного заключения.При этом с 1 октября введут сертификацию специалистов, разрабатывающих и проводящих экспертизы проектной документации, а также выполняющих строительно-монтажные работы и контрольные функций по зданиям и сооружениям II–IV категорий сейсмической безопасности.В Национальной информационной системе "Прозрачное строительство" должны отображаться следующие данные о строительстве:
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2023
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество узбекистан сейсмоустойчивость домов землетрясение здания
общество узбекистан сейсмоустойчивость домов землетрясение здания
В Узбекистане будут проверять дома на сейсмоустойчивость
Власти будут выявлять незаконные постройки и изменения в конструкциях зданий.
ТАШКЕНТ, 20 мая – Sputnik. С 1 сентября многоэтажки будут проверять на устойчивость к землетрясениям.
Власти будут выявлять незаконные изменения в конструкциях зданий. Это относится к самовольному изменению количества этажей, возведению строений, в том числе в местах общего пользования – на лестничных пролетах, чердаках и в столовых.
Закон
определяет наказание за эти правонарушения. Так, нарушение норм при изменении или реконструкции несущих и ограждающих конструкций в многоквартирных домах или на земельных участках рядом влечет наложение штрафа:
для граждан –до 30 БРВ (до 9 млн сумов);
для должностных лиц –до 50 БРВ (до 15 млн сумов).
С 1 июня разработка проектной документации по зданиям и сооружениям, отнесенным к IV категории, будет выполняться проектно-изыскательскими организациями с категорией "С" и выше в Электронном рейтинге проектно-изыскательских организаций.
Кроме того, строительные работы по зданиям и сооружениям, отнесенным к III–IV категориям, будут выполняться строительно-подрядными организациями с категорией "ССС" и выше (включая все категории видов "А" и "B") в Электронном рейтинге строительно-подрядных организаций.
Разрешение для изменения конструкции строящихся или действующих зданий, отнесенных к II–IV категориям по сейсмической безопасности будут выдавать только после повторной экспертизы градостроительной документации проекта и ее положительного заключения.
При этом с 1 октября введут сертификацию специалистов, разрабатывающих и проводящих экспертизы проектной документации, а также выполняющих строительно-монтажные работы и контрольные функций по зданиям и сооружениям II–IV категорий сейсмической безопасности.
В Национальной информационной системе "Прозрачное строительство" должны отображаться следующие данные о строительстве:
меры государственного надзора;
меры технического надзора со стороны заказчика;
авторский контроль создателя проекта;
внутренний контроль подрядчика;
выявленные проблемы, недостатки и меры по их решению.