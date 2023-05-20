https://uz.sputniknews.ru/20230520/xadj-moshennichestvo-pravila-komitet-po-delam-religii-35160431.html

Как совершить Хадж – объясняет Комитет по делам религии

Как совершить Хадж – объясняет Комитет по делам религии

В соцсетях появились мошенники, предлагающие Хадж без визы

2023-05-20T15:41+0500

2023-05-20T15:41+0500

2023-05-20T15:41+0500

общество

узбекистанцы

хадж

саудовская аравия

комитет по делам религии при правительстве узбекистана

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ТАШКЕНТ, 20 мая – Sputnik. Комитет по делам религии Узбекистана предупреждает, что для совершения хаджа в Саудовской Аравии обязательно нужно получить визу "Хадж-2023".Узбекским паломникам выделяют квоты на Хадж только через Комитет по делам религий и Управление мусульман Узбекистана. За попытки отправиться в хадж через фирмы, не имеющие прав для организации хаджа, следует наказание.Так, согласно законодательству Саудовской Аравии, попытка нелегального посещения святых мест может привести к депортации и запрету на въезд в страну с любой визой в течение 10 лет, а также штрафу в размере 100 тыс. саудовских риалов ($26 тыс.).В 2022 году во время хаджа более 500 граждан Узбекистана посетили Саудовскую Аравию по туристическим и деловым визам и не смогли попасть в место совершения хаджа "Машоир".Около 1,5 тыс. наших граждан, прибывших через ОАЭ и Иорданию по паломнической (или туристической) визе, не пустили на территорию Саудовской Аравии. Еще 155 узбекистанцев были депортированы из Саудовской Аравии, а также им запретили въезд на 10 лет за нарушение законодательства о хадже.Организация паломничества "Хадж" в Узбекистане проходит по постановлению Кабинета Министров об организации и проведении мероприятий "Хадж" и "Умра". Согласно документу, в компетенцию турфирм не входит организации Хаджа.

саудовская аравия

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общество узбекистанцы узбекистан хадж правила комитет по делам религий