https://uz.sputniknews.ru/20230520/xadj-moshennichestvo-pravila-komitet-po-delam-religii-35160431.html
Как совершить Хадж – объясняет Комитет по делам религии
Как совершить Хадж – объясняет Комитет по делам религии
В соцсетях появились мошенники, предлагающие Хадж без визы
2023-05-20T15:41+0500
2023-05-20T15:41+0500
2023-05-20T15:41+0500
общество
узбекистанцы
хадж
саудовская аравия
комитет по делам религии при правительстве узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/0f/26211233_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b45b3397a351efc1a636fcd78a3113ca.jpg
ТАШКЕНТ, 20 мая – Sputnik. Комитет по делам религии Узбекистана предупреждает, что для совершения хаджа в Саудовской Аравии обязательно нужно получить визу "Хадж-2023".Узбекским паломникам выделяют квоты на Хадж только через Комитет по делам религий и Управление мусульман Узбекистана. За попытки отправиться в хадж через фирмы, не имеющие прав для организации хаджа, следует наказание.Так, согласно законодательству Саудовской Аравии, попытка нелегального посещения святых мест может привести к депортации и запрету на въезд в страну с любой визой в течение 10 лет, а также штрафу в размере 100 тыс. саудовских риалов ($26 тыс.).В 2022 году во время хаджа более 500 граждан Узбекистана посетили Саудовскую Аравию по туристическим и деловым визам и не смогли попасть в место совершения хаджа "Машоир".Около 1,5 тыс. наших граждан, прибывших через ОАЭ и Иорданию по паломнической (или туристической) визе, не пустили на территорию Саудовской Аравии. Еще 155 узбекистанцев были депортированы из Саудовской Аравии, а также им запретили въезд на 10 лет за нарушение законодательства о хадже.Организация паломничества "Хадж" в Узбекистане проходит по постановлению Кабинета Министров об организации и проведении мероприятий "Хадж" и "Умра". Согласно документу, в компетенцию турфирм не входит организации Хаджа.
саудовская аравия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/0f/26211233_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_4dab61bebb6228792c8497d55a72001b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество узбекистанцы узбекистан хадж правила комитет по делам религий
общество узбекистанцы узбекистан хадж правила комитет по делам религий
Как совершить Хадж – объясняет Комитет по делам религии
В последнее время в соцсетях появились рекламы турфирм, предлагающих поездки для совершения Хаджа без визы "Хадж-2023".
ТАШКЕНТ, 20 мая – Sputnik.
Комитет по делам религии Узбекистана предупреждает
, что для совершения хаджа в Саудовской Аравии обязательно нужно получить визу "Хадж-2023".
"Согласно правилам, установленным Королевством Саудовская Аравия, основным условием совершения Хаджа для иностранных граждан является наличие хадж-визы. Совершение Хаджа со всеми другими типами виз (умра, туристическая, деловая, паломническая и т. д.) строго запрещается", - написано в официальном разъяснении ведомства.
Узбекским паломникам выделяют квоты на Хадж только через Комитет по делам религий и Управление мусульман Узбекистана. За попытки отправиться в хадж через фирмы, не имеющие прав для организации хаджа, следует наказание.
Так, согласно законодательству Саудовской Аравии, попытка нелегального посещения святых мест может привести к депортации и запрету на въезд в страну с любой визой в течение 10 лет, а также штрафу в размере 100 тыс. саудовских риалов ($26 тыс.).
В 2022 году во время хаджа более 500 граждан Узбекистана посетили Саудовскую Аравию по туристическим и деловым визам и не смогли попасть в место совершения хаджа "Машоир".
Около 1,5 тыс. наших граждан, прибывших через ОАЭ и Иорданию по паломнической (или туристической) визе, не пустили на территорию Саудовской Аравии. Еще 155 узбекистанцев были депортированы из Саудовской Аравии, а также им запретили въезд на 10 лет за нарушение законодательства о хадже.
Организация паломничества "Хадж" в Узбекистане проходит по постановлению Кабинета Министров об организации и проведении мероприятий "Хадж" и "Умра". Согласно документу, в компетенцию турфирм не входит организации Хаджа.