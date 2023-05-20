https://uz.sputniknews.ru/20230520/xleb-syrdarya-istoriya-jenschiny-video-35165966.html
Хлеб из этой лавки славится по всей Сырдарье – видео
Хлеб из этой лавки славится по всей Сырдарье – видео
Сюжет о самых популярных лепешках Сырдарьи и их создательнице
2023-05-20T21:00+0500
2023-05-20T21:00+0500
2023-05-20T21:00+0500
видео
сырдарья
узбекистан
узбекская кухня
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Домашние лепешки почти 20 лет печет Гульбахор, жительница Янгиера. За ее хлебом едут со всех концов области.Несмотря на небольшой доход, выпечка — это ее любимое дело. А на выручку с продажи хлеба она смогла в одиночку вырастить и выучить трех дочек.У Гульбахор есть мечта — хочет открыть маленькую пекарню, чтобы расширить ассортимент и продолжать радовать земляков.
сырдарья
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2023
Элина Бекназарова
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Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
видео сырдарья хлеб хлебобулочные изделия узбекистан еда продукты узбекская кухня
видео сырдарья хлеб хлебобулочные изделия узбекистан еда продукты узбекская кухня
Хлеб из этой лавки славится по всей Сырдарье – видео
Элина Бекназарова
Корреспондент
Sputnik снял сюжет о самых популярных лепешках Сырдарьи и их создательнице.
Домашние лепешки почти 20 лет печет Гульбахор, жительница Янгиера. За ее хлебом едут со всех концов области.
Несмотря на небольшой доход, выпечка — это ее любимое дело. А на выручку с продажи хлеба она смогла в одиночку вырастить и выучить трех дочек.
У Гульбахор есть мечта — хочет открыть маленькую пекарню, чтобы расширить ассортимент и продолжать радовать земляков.