https://uz.sputniknews.ru/20230520/xleb-syrdarya-istoriya-jenschiny-video-35165966.html

Хлеб из этой лавки славится по всей Сырдарье – видео

Хлеб из этой лавки славится по всей Сырдарье – видео

Сюжет о самых популярных лепешках Сырдарьи и их создательнице

2023-05-20T21:00+0500

2023-05-20T21:00+0500

2023-05-20T21:00+0500

видео

сырдарья

узбекистан

узбекская кухня

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Домашние лепешки почти 20 лет печет Гульбахор, жительница Янгиера. За ее хлебом едут со всех концов области.Несмотря на небольшой доход, выпечка — это ее любимое дело. А на выручку с продажи хлеба она смогла в одиночку вырастить и выучить трех дочек.У Гульбахор есть мечта — хочет открыть маленькую пекарню, чтобы расширить ассортимент и продолжать радовать земляков.

сырдарья

узбекистан

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2023

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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