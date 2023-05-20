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https://uz.sputniknews.ru/20230520/xleb-syrdarya-istoriya-jenschiny-video-35165966.html
Хлеб из этой лавки славится по всей Сырдарье – видео
Хлеб из этой лавки славится по всей Сырдарье – видео
Сюжет о самых популярных лепешках Сырдарьи и их создательнице
2023-05-20T21:00+0500
2023-05-20T21:00+0500
видео
сырдарья
узбекистан
узбекская кухня
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Домашние лепешки почти 20 лет печет Гульбахор, жительница Янгиера. За ее хлебом едут со всех концов области.Несмотря на небольшой доход, выпечка — это ее любимое дело. А на выручку с продажи хлеба она смогла в одиночку вырастить и выучить трех дочек.У Гульбахор есть мечта — хочет открыть маленькую пекарню, чтобы расширить ассортимент и продолжать радовать земляков.
сырдарья
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Элина Бекназарова
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Элина Бекназарова
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видео сырдарья хлеб хлебобулочные изделия узбекистан еда продукты узбекская кухня
видео сырдарья хлеб хлебобулочные изделия узбекистан еда продукты узбекская кухня

Хлеб из этой лавки славится по всей Сырдарье – видео

21:00 20.05.2023
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Элина Бекназарова - Sputnik Узбекистан
Элина Бекназарова
Корреспондент
Все материалы
Sputnik снял сюжет о самых популярных лепешках Сырдарьи и их создательнице.
Домашние лепешки почти 20 лет печет Гульбахор, жительница Янгиера. За ее хлебом едут со всех концов области.
Несмотря на небольшой доход, выпечка — это ее любимое дело. А на выручку с продажи хлеба она смогла в одиночку вырастить и выучить трех дочек.
У Гульбахор есть мечта — хочет открыть маленькую пекарню, чтобы расширить ассортимент и продолжать радовать земляков.
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