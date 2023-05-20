Фото: первые леди Узбекистна, Кыргызстана и Китая посетили театр
© КНИА "Кабар"Первые леди Кыргызстана, Китая и Узбекистана посетили театр "Ису" в Сиане
© КНИА "Кабар"
Первые леди посетили одно из самых популярных мест в Сиане. Культурную программу организовали во время госвизита президентов РУз и КР в Китай.
ТАШКЕНТ, 20 мая – Sputnik. Первые леди Узбекистана, Кыргызстана и Китая Зироатхон Хошимова, Айгуль Жапарова и Пэн Лиюань посетили театр "Ису" в Сиане, передает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на соцсети Айгуль Жапаровой.
© КНИА "Кабар"Первые леди Кыргызстана, Китая и Узбекистана посетили театр "Ису" в Сиане
Первые леди Кыргызстана, Китая и Узбекистана посетили театр "Ису" в Сиане
© КНИА "Кабар"
Культурную программу для первых леди организовали в рамках визита глав Узбекистана и Кыргызстана в Китай.
© КНИА "Кабар"Первые леди Кыргызстана, Китая и Узбекистана посетили театр "Ису" в Сиане
Первые леди Кыргызстана, Китая и Узбекистана посетили театр "Ису" в Сиане
© КНИА "Кабар"
Театр, в который посетили супруги президентов, объединяет в себе разные виды китайского искусства, в том числе оперу, танцы, пение и игру на китайских инструментах.
"Встреча Айгуль Жапаровой, Пэн Лиюань и Зироатхон Хошимовой прошла в теплой, дружественной обстановке. Высокие гостьи с большим интересом ознакомились с экспозицией музея театра, посмотрели представленную короткую постановку кукольного театра, а также выступления детских танцевальных групп", — написано в соцсетях Жапаровой.
© КНИА "Кабар"Первые леди Кыргызстана, Китая и Узбекистана посетили театр "Ису" в Сиане
Первые леди Кыргызстана, Китая и Узбекистана посетили театр "Ису" в Сиане
© КНИА "Кабар"
Также первые леди вместе посмотрели отрывок из Циньской оперы. Театр "Ису" – одно из самых популярных мест в Сиане.
© КНИА "Кабар"Первые леди Кыргызстана, Китая и Узбекистана посетили театр "Ису" в Сиане
Первые леди Кыргызстана, Китая и Узбекистана посетили театр "Ису" в Сиане
© КНИА "Кабар"
Напомним, в Сиане с 18 по 19 мая проходил саммит "Центральная Азия — Китай". В нем участвовали президенты Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а также председатель КНР.