https://uz.sputniknews.ru/20230520/ziroatxon-xoshimova-aygul-japarova-pen-liyuan-sian-teatr-foto-35157786.html

Фото: первые леди Узбекистна, Кыргызстана и Китая посетили театр

Фото: первые леди Узбекистна, Кыргызстана и Китая посетили театр

Первые леди посетили одно из самых популярных мест в Сиане.

2023-05-20T10:53+0500

2023-05-20T10:53+0500

2023-05-20T10:53+0500

культура

политика

зироатхон хошимова

айгуль жапарова

пэн лиюань

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ТАШКЕНТ, 20 мая – Sputnik. Первые леди Узбекистана, Кыргызстана и Китая Зироатхон Хошимова, Айгуль Жапарова и Пэн Лиюань посетили театр "Ису" в Сиане, передает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на соцсети Айгуль Жапаровой.Культурную программу для первых леди организовали в рамках визита глав Узбекистана и Кыргызстана в Китай.Театр, в который посетили супруги президентов, объединяет в себе разные виды китайского искусства, в том числе оперу, танцы, пение и игру на китайских инструментах.Также первые леди вместе посмотрели отрывок из Циньской оперы. Театр "Ису" – одно из самых популярных мест в Сиане.Напомним, в Сиане с 18 по 19 мая проходил саммит "Центральная Азия — Китай". В нем участвовали президенты Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а также председатель КНР.

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