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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20230521/artemovsk-foto-35174022.html
Как выглядит освобождённый Артёмовск сегодня — 12 фото
Как выглядит освобождённый Артёмовск сегодня — 12 фото
Министерство обороны России заявило, что в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки российских войск освобожден Артемовск.
2023-05-21T21:00+0500
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спецоперация россии по защите донбасса
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Город Артёмовск, расположенный на севере Донецкой Народной Республики, являлся важным транспортным узлом для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.
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артемовск
артемовск

Как выглядит освобождённый Артёмовск сегодня — 12 фото

21:00 21.05.2023
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НовостиTelegram
Министерство обороны России заявило, что в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера", при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки российских войск освобожден Артёмовск.
© Sputnik / Перейти в фотобанк

Бойцы ЧВК "Вагнер" на позициях в Артёмовске.

Бойцы ЧВК &quot;Вагнер&quot; на позициях в Артёмовске. - Sputnik Узбекистан
1/12
© Sputnik
/
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Бойцы ЧВК "Вагнер" на позициях в Артёмовске.

© Sputnik / Evgeny Biyatov / Перейти в фотобанк

Вид на Артёмовск из окна дома.

Вид на Артёмовск из окна дома. - Sputnik Узбекистан
2/12
© Sputnik / Evgeny Biyatov
/
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Вид на Артёмовск из окна дома.

© Sputnik / Перейти в фотобанк

Бойцы ЧВК "Вагнер" на позициях в Артёмовске.

Бойцы ЧВК &quot;Вагнер&quot; на позициях в Артёмовске. - Sputnik Узбекистан
3/12
© Sputnik
/
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Бойцы ЧВК "Вагнер" на позициях в Артёмовске.

© Sputnik / Перейти в фотобанк

Разрушенные здания в Артёмовске.

Разрушенные здания в Артёмовске. - Sputnik Узбекистан
4/12
© Sputnik
/
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Разрушенные здания в Артёмовске.

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Неразорвавшийся снаряд в Артёмовске.

Неразорвавшийся снаряд в Артёмовске. - Sputnik Узбекистан
5/12
© Sputnik
/
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Неразорвавшийся снаряд в Артёмовске.

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Боец ЧВК "Вагнер" заходит в разрушенный дом в Артёмовске.

Боец ЧВК &quot;Вагнер&quot; заходит в разрушенный дом в Артёмовске. - Sputnik Узбекистан
6/12
© Sputnik
/
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Боец ЧВК "Вагнер" заходит в разрушенный дом в Артёмовске.

© Sputnik / Перейти в фотобанк

Разрушенные дома в Артёмовске.

Разрушенные дома в Артёмовске. - Sputnik Узбекистан
7/12
© Sputnik
/
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Разрушенные дома в Артёмовске.

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Боец ЧВК "Вагнер" на позиции в Артёмовске.

Боец ЧВК &quot;Вагнер&quot; на позиции в Артёмовске. - Sputnik Узбекистан
8/12
© Sputnik
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Боец ЧВК "Вагнер" на позиции в Артёмовске.

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Уничтоженный автомобиль в Артёмовске.

Уничтоженный автомобиль в Артёмовске. - Sputnik Узбекистан
9/12
© Sputnik
/
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Уничтоженный автомобиль в Артёмовске.

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Бойцы ЧВК "Вагнер" передвигаются по Артёмовску.

Бойцы ЧВК &quot;Вагнер&quot; передвигаются по Артёмовску. - Sputnik Узбекистан
10/12
© Sputnik
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Бойцы ЧВК "Вагнер" передвигаются по Артёмовску.

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Поврежденный памятник в Артёмовске.

Поврежденный памятник в Артёмовске. - Sputnik Узбекистан
11/12
© Sputnik
/
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Поврежденный памятник в Артёмовске.

© Sputnik / Перейти в фотобанк

Укрепленный блиндаж в Артёмовске.

Укрепленный блиндаж в Артёмовске. - Sputnik Узбекистан
12/12
© Sputnik
/
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Укрепленный блиндаж в Артёмовске.

Город Артёмовск, расположенный на севере Донецкой Народной Республики, являлся важным транспортным узлом для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.
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