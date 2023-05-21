Как выглядит освобождённый Артёмовск сегодня — 12 фото
Министерство обороны России заявило, что в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера", при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки российских войск освобожден Артёмовск.
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Бойцы ЧВК "Вагнер" на позициях в Артёмовске.
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© Sputnik / Evgeny Biyatov/
Вид на Артёмовск из окна дома.
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Бойцы ЧВК "Вагнер" на позициях в Артёмовске.
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Разрушенные здания в Артёмовске.
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Неразорвавшийся снаряд в Артёмовске.
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Боец ЧВК "Вагнер" заходит в разрушенный дом в Артёмовске.
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Разрушенные дома в Артёмовске.
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Боец ЧВК "Вагнер" на позиции в Артёмовске.
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Уничтоженный автомобиль в Артёмовске.
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Бойцы ЧВК "Вагнер" передвигаются по Артёмовску.
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Поврежденный памятник в Артёмовске.
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Укрепленный блиндаж в Артёмовске.
Город Артёмовск, расположенный на севере Донецкой Народной Республики, являлся важным транспортным узлом для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.